Анатолий Вассерман рассказал, когда Россия войдёт в тройку лидеров в экономике и почему туда не попадёт США

Анатолий Вассерман – журналист и эрудит, политконсультант, политолог, публицист. В интервью на радио «Аврора» он продолжил тему мировых лидеров, рассказал, почему США туда не войдут, и объяснил свою позицию по поводу Валентины Терешковой, в контексте её приближенности к любой власти.

Почему не входит США в тройку лидеров будущего? Они не справятся с кризисами?

Они не умеют находить компромисс. Сейчас основной производственный элемент в мире это Американское Конструкторское Бюро и Китайский завод.



Во-первых, Американское Конструкторское бюро требует непомерно больших лицензионных отчислений за право производить свои разработки. Так что самим американцам китайская продукция достается практически бесплатно, а Китай навёрстывает своё, торгуя этой продукцией на других рынках.



Во-вторых, американцы перегнули палку. Они настолько сократили собственное производство и не думали, к какой работе пристроить тех, кто высвобождается из производства, что теперь тех, кто занимается общественно полезным трудом чуть меньше половины трудоспособного населения граждан. И это привело к катастрофической деморализации страны, в целом.



Трампа выбрали президентом за обещание возродить внутри государства внутри американское производство.



Но, чтобы необходимо полностью порвать связи между внутриамериканскими разработчиками и китайскими серильщиками. Наша страна в крайности впадает редко и ненадолго. Скажем так, та крайность, куда мы с разбегу влетели в конце Горбачева и начале Ельцина, уже явно исчерпана и мы уже начинаем выбираться оттуда на протяжении не одного поколения. Я совершенно уверен, что мы сохраним баланс между лицензированием и собственным производством, и не поставим наших граждан в положение паразитов, как это сделали американцы.



Сколько на это времени потребуется?



Сколько времени на это потребуется сказать трудно. Многое уже сделано, но состыковать такие громадные рынки потребует очень много сил, ещё и с такими требованиями на низовых уровнях. Поэтому лет 5-10 – это оптимистический прогноз.



Что касается приемников, я уже рассказывал, как я бы готовил приемников, будь я президентом. Я бы отобрал несколько десятков человек и, под соответствующие подписки о неразглашении, дал бы им доступ ко всем информационным потокам, проходящим через президента, вплоть до видеозаписей конфиденциальных встреч.

А конкурс Лидеры России?



Это совершенно иное. На конкурсе Лидеры России тренируются на другие уровни власти, а тут они бы получили доступ именно к тем информационным потокам, которые имеет президент и, работая с ними, разрабатывали бы собственные решения. А потом эти решения надо сравнивать между собой и с решением, принятым президентом, и смотреть, что лучше и просчитывать отдаленные последствия.



Таким образом, во-первых, натренировать людей принимать решения такого уровня и, во-вторых, посмотреть, кто с этим справляется лучше, но я бы держал это, по возможности, в секрете, чтобы не подставлять этих людей под прицельное гряземетание.



И поскольку, я давно об этом говорю, надеюсь, что какой-нибудь доброжелатель довел это до сведения президента.



Есть интересный факт, что Терешкова поддерживала и Хрущева и Ельцина. Нельзя ли сказать, что у Терешковой не то, что нет Родины, а нет определенного политического взгляда? Может человек держится за власть?



Нет, она меняется вместе с нашим обществом. Я и сам, знаете ли, ни раз менял свои взгляды. И знаю, что идти вместе с обществом – это вполне естественно. Правда сейчас, я стараюсь идти впереди общества, и показывать ему, куда двигаться. Иногда получается. То что, Терешкова поддерживала тех, кого на данный момент поддерживало общество – это вполне естественно.

Агния Щерба