1895. Альбом гравюр-иллюстраций к русским народным сказкам

... приводит подобный пример для иллюстрации быстроты событий: "И...к нему иллюстрации. Альбом Монферрана с девятью авторскими иллюстрациями был издан...строительных лесах. А это гравюра Карла Саббата. Очень ... России, а альбом Монферрана и гравюры по картинам Дюрана...
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...". А теперь посмотрим неофициальную версию. Иллюстрация из Larmessin Nicolas - Les augustes... стран. Тамерлан на верхней правой гравюре назван "Императором Моголов". Ну что... современник 1690-х, когда выпускали альбом и когда запад только начал...
Интересная архитектура и одеяния персонажей.
Алатырь-камень на фоне пальм.
Книга “Сборник Великорусские заклинаний” (Майков, 1869г.). Там много про остров Буян, подробно упомянуты предметы. Думаю, художники ею руководствовались. Но солнечный крест нарисован странно. http://padabum.com/d.php?id=36651