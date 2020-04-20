Вооруженные протесты в Мичигане

Фото с протестов протрамповских ополченцев против губернаторской хунты в Мичигане, которые продолжаются уже несколько дней (по поводу чего и получили официальную поддержку Трампа).Как и сегодняшний митинг во Владикавказе, митинги в Мичигане также были собраны против ограничительных мер местных властей и также с требованиями отставки местных властей, в случае с Мичиганом, губернатора штата Гретхен Уитмер. Согласно опросам, большинство жителей штата поддерживают меры по самоизоляции, которые были введены Уитмер.Реднеки гоу хоум!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5806269.html