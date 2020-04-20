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Вооруженные протесты в Мичигане

22:21. 20 апреля 2020 71 просмотр Нет комментариев Опубликовал:


Фото с протестов протрамповских ополченцев против губернаторской хунты в Мичигане, которые продолжаются уже несколько дней (по поводу чего и получили официальную поддержку Трампа).
Как и сегодняшний митинг во Владикавказе, митинги в Мичигане также были собраны против ограничительных мер местных властей и также с требованиями отставки местных властей, в случае с Мичиганом, губернатора штата Гретхен Уитмер. Согласно опросам, большинство жителей штата поддерживают меры по самоизоляции, которые были введены Уитмер.






































Реднеки гоу хоум!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5806269.html

Метки: коронавирус, Митинги, оружие, протесты, США, Трамп, юмор

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