Вооруженные протесты в Мичигане
22:21. 20 апреля 2020 71 просмотр Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Фото с протестов протрамповских ополченцев против губернаторской хунты в Мичигане, которые продолжаются уже несколько дней (по поводу чего и получили официальную поддержку Трампа).
Как и сегодняшний митинг во Владикавказе, митинги в Мичигане также были собраны против ограничительных мер местных властей и также с требованиями отставки местных властей, в случае с Мичиганом, губернатора штата Гретхен Уитмер. Согласно опросам, большинство жителей штата поддерживают меры по самоизоляции, которые были введены Уитмер.
Реднеки гоу хоум!
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5806269.html