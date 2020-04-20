Страна под присмотром

" В Германии 1930-х годов принудительная эвтаназия сначала была узаконена по отношению к больным от рождения детям, как акт «милосердия». В короткое время практика как-то «сама собой» расползлась на душевнобольных, инвалидов, наконец — на цыган, евреев и всех «неарийцев». "

Представьте: посыпается москвич утром в своей квартире. Выходит на балкон размяться. На соседнем балконе зевает такой же узник самоизоляции. «Здоров, Василий! — говорит москвич. — Ты в курсе, какой сервер сегодня у власти в городе — красный, или белый?..»

Похоже, мы стали свидетелями, как мгновенно, по историческим меркам — в течение апреля 2020 года, вся полнота власти в Москве от осязаемых чиновных и приказных людей перешла к процессорам и оптоволокну.

Нет, разумеется, подготовка к передаче полномочий подспудно велась. Не просто так, видимо, в оборот были запущены юридически дефективные формулировки, вроде — «режим самоизоляции», или «соглашение между мэрией и МВД о штрафах и арестах». Или, как в некоторых регионах, режим «Стоп-движение», взамен понятного комендантского часа.

Волшебный режимный новояз и эсэмэски подменили собой КОАП, УК и распоряжения правительства. Попутно чиновники избавились от ответственности перед людьми, потому что «режим» — это не закон. А последний шаг — введение электронных QR-пропусков, собственно, завершил процесс передачи властных полномочий от реального государства виртуальному. В нашем случае серверу московской мэрии, но надолго ли, и почему именно ему?

Заметим, Конституция и иные основополагающие законы Российской Федерации «не пострадали» — они просто потеряли для большинства граждан смысл и актуальность, померкли как память о курортном романе. Гораздо большее значение в жизни горожан на самоизоляции имеет случайный сбой в системе, от которого, например, 15 апреля пострадали московские таксисты (и пассажиры). Или вот, 16 апреля обнулились QR-пропуска тысяч московских индивидуальных предпринимателей.

Власть ушла в сеть, она стала безлика, неуловима, безответственна и всемогуща, как суперзлодей Альтрон из комиксов. Лучшая аналогия: администратор виртуальной игры с правом «забанить» любого участника, без объяснения причин. О, да — такое право было у государства испокон века, но для его реализации требовалась архаичная система правосудия: волокита со сбором доказательств вины, прениями юристов, решением суда с возможностью апелляции. Наконец, сам «бан» подразумевал содержание громоздкой структуры ФСИН с тюрьмами, колониями, штатом охраны.

Виртуальное государство карантинного постмодерна не нуждается в этих ржавых механизмах. Некие электронные списки, к которым не придешь с жалобой на произвол, и QR-коды, к чьей человечности взывать бессмысленно — вот они теперь определяют рамки личной и социальной активности каждого индивида.

Конечно, можно возразить, что передача властных полномочий в беспощадный «виртуал» есть мера временная и необходимая, для сдерживания эпидемии. Дудки, господа! Во-первых, любая негативная практика, раз принятая, имеет способность к саморасширению. Для примера: в Германии 1930-х годов принудительная эвтаназия сначала была узаконена по отношению к больным от рождения детям, как акт «милосердия». В короткое время практика как-то «сама собой» расползлась на душевнобольных, инвалидов, наконец — на цыган, евреев и всех «неарийцев».

Во-вторых, властью не перекидываются, как горячей лепешкой. Что ушло — уже не вернется в те же руки.

Насчет экстренной необходимости «цифровизации» перемещения граждан, для сокращения-де людского трафика. До введения QR-пропусков оперативный штаба мэрии фиксировал в Москве 3,5 млн человек, выходивших из квартир более чем на шесть часов. С вводом QR-пропусков, заявки на них подают 3,2 млн горожан ежедневно, еще около 330 тысяч москвичей (чиновники, юристы, охранники, журналисты и т. д.) не нуждаются в цифровых удостоверениях. Ну, и где заявленный практический смысл?

Обкатка технологии виртуального управления и контроля за людьми? В этом резон есть. Но смешение виртуального и реального миров, весьма опасный, «обоюдоострый» эксперимент.

Понятно, что всякий неблагонадежный гражданин — от мелкого хулигана, стоящего на учете в ПДН, до крупного оппозиционного политика теперь может быть «забанен» еще на пороге дома. И глава компании однажды не сможет приехать на заключение важной сделки, так как ему «случайно» аннулируют QR-пропуск. И какое-нибудь лакомое предприятие неожиданно встанет, так как рабочие окажутся запертыми по домам, по доносу рейдеров.

Возможности неподотчетного манипулирования людьми потрясают воображение.

Разумеется, власть не устояла перед соблазном и, увы, сама себя подставила уязвимым боком. Сегодня у окошечка раздачи законных прав стоит сервер мэрии Москвы, но ведь завтра чей-нибудь сервер наверняка окажется мощнее и круче. Одним безоблачным утром выяснится, что уже не мэрия распоряжается на правовой хлеборезке, а сами чиновники — ой! как так вышло? — «забанены» новым администратором игры. Опять же, без объяснения причин.

И побоку наработанный рейтинг популярности, если не вы у руля, дорогие товарищи.