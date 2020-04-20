Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 20 апреля 2020
- 08:00 Позорный удар в спину ЦРУ: отряд боевиков США сбежал от американцев к сирийской армии (ФОТО).
- 04:56 Народные мстители продолжают уничтожать ставленников США в Сирии.
- 01:52 Медаль “5 лет антитеррористической операции ВС РФ в Сирии”.
- Вчера 20:11 Иран пригрозил США «решительным ответом» на провокации в Персидском заливе.
Позорный удар в спину ЦРУ: отряд боевиков США сбежал от американцев к сирийской армии (ФОТО)
Произошедший в ночь с 13 на 14 апреля выход, а по сути, бегство 27 боевиков группировки «Джейш Магавир Эс Саура» вместе с полевым командиром Ганама-Самир-Аль-Хдаером, позывной «Абу-Хамзи», из контролируемой американцами зоны Эт-Танф на юге Сирии по-настоящему знаковое событие. Как и предполагали эксперты, это лишь начало.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Так по, имеющейся информации ряд полевых командиров из состава проамериканской «Джейш Магавир Эс Саура», вдохновленные выходом своих товарищей из зоны Эт-Танф, выразили своим кураторам намерение вместе с подчиненными им отрядами покинуть ряды группировки, сложить оружие и вернуться к мирной жизни.
Более того, среди боевиков есть немало тех, кто готов перейти на сторону Сирийской Арабской Армии и продолжить службу в рядах добровольческих батальонов, формируемых официальным Дамаском. При этом, стоит отметить, что сирийское правительство готово оказать содействие всем решившим сложить оружие и помочь им вернуться в свои дома к своим семьям.
Подобные настроения крайне сильно обеспокоили иностранных кураторов внутри зоны Эт-Танф и в ночь на 17 апреля лидер «Джейш Магавир Эс Саура» Мухаммад Аттала был в срочном порядке вызван на базу Телль-Халиф в Иордании для встречи с иностранным руководством. Не исключено что полевому командиру были даны указания по недопущению массового бегства членов бандформирований любыми способами.
Семья из 26 вооружённых до зубов мужиков
Кстати, сразу после первого бегства боевиков на официальных аккаунтах группировки в соцсетях, появилась информация, что вышли якобы не боевики, а неугодная семья наркоторговцев, которых фактически выгнали американские руководители Эт-Танфа. При этом утверждалось, что «служба» в «Джейш Магавир Эс Саура» дело добровольное и каждый может покинуть ряды группировки.
Однако сообщение вызвало среди многочисленных пользователей социальных сетей не поддержку, а различного рода издевки. Практически одновременно с оправданиями группировки в мировых изданий опубликовано интервью с бежавшими боевиками, где они рассказали о подробностях своего побега, сопряженного со стрельбой в спину по ним со стороны боевиков «Магавир Эс Саура». Более того, в репортажах СМИ подробно была показана «семья наркоторговца», состоящая почему-то из 26 вооруженных до зубов здоровенных мужиков.
Однако мало того, что над сообщением группировки в социальных сетях многочисленные интернет-пользователи попросту стали смеяться, так после публикации в мировых медиа репортажей, с интервью вышедших из Эт-Танфа членов банды, скрывать факт их бегства и как-то приукрашивать настроения внутри группировки попросту нелепо.
Как бы то ни было, но ситуация внутри «Джейш Магавир Эс Саура» складывается крайне неудачно для их иностранных кураторов. Многие члены группировки явно больше не желают рисковать своими жизнями за чужие интересы. А массовый исход боевиков из рядов банды — это лишь вопрос времени.
Читайте также: По данным разведки: хитрый план Эрдогана в Сирии — спецназ ССО начал опасную операцию
На кадрах техника, вооружение и боеприпасы, изъятые у боевиков «Джейш Магавир Эс Саура», которые в ночь на 14 апреля сбежали из американской зоны «Ат-Танф» и сдались сирийским военным.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Народные мстители продолжают уничтожать ставленников США в Сирии
Тирания проамериканской курдской администрации в отношении арабского населения Заевфратья не может остаться безнаказанной.
Об этом неоднократно заявляли как эксперты, пристально следящие за обстановкой на Ближнем Востоке, так и многочисленные пользователи сети Интернет. Практически каждый день в восточных регионах Сирии, находящихся под контролем США и подчиненных им курдских чиновников, вспыхивают акции протеста среди местного населения.
Однако все они меркнут по сравнению с деятельностью давних борцов за освобождение от проамериканской тирании — арабской группировки «Народное сопротивление восточных районов».
Военный источник рассказал «Русской Весне», что 17 и 18 апреля по Заевфратью прокатилась очередная серия взрывов, направленная против курдской администрации и ее военизированных подразделений, терроризирующих местное арабское население. Однако если в прошлый раз основной удар «Народное сопротивление» нанесло по курдскому руководству в провинциях Ракка и Хасеке, то в этот раз целями группировки стала администрация курдов в провинции Дейр-эз-Зор.
Читайте также: Встреча в небе: МиГ-31 ВКС РФ и истребитель НАТО (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Медаль “5 лет антитеррористической операции ВС РФ в Сирии”
Пятилетие направления контингента ВС РФ в Сирии будет только осенью, а вот медаль по случаю уже есть и даже вручается.
Вчера также заявляли, что "Армата" проходила полевые испытания в Сирии, что конечно не удивительно, так как для ВС РФ Сирия стала удобным полигоном для обкатки всех новых образцов вооружений, включая тот же Су-57 или дроны "Уран-9" (где как раз полевые испытания позволили выявить недостатки текущей модели и начать ее доработку), а также проверку старых (тот же Ми-28 показал себя не лучшим образом и его срочно дорабатывали уже с учетом опыта сирийской кампании). Так как особых подробностей об испытаниях "Арматы" в Сирии нет, то пока что можно просто отметить сам факт полевых испытаний, хотя врядли бы ее отправили просто покататься в районе Хмеймима – этим она и у нас на полигонах может заниматься.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Иран пригрозил США «решительным ответом» на провокации в Персидском заливе
Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана), комментируя эпизод с американскими кораблями в Персидском заливе, заявили, что Иран даст «решительный ответ» на любую ошибку США в заливе, приводит заявление КСИР агентство Tasnim.
ВМС КСИР в своем заявлении подтвердили, что 15 апреля в Персидском заливе произошел инцидент с кораблями США, однако опровергли его детали, указав, что именно США вели провокационные и опасные действия, а версию американцев об инциденте охарактеризовали как рассказ «в голливудском стиле».
«Мы советуем американцам соблюдать международные правила и морские протоколы в Персидском заливе и Оманском заливе и воздерживаться от любых авантюр и ложных сообщений.
ВМС КСИР и вооруженные силы Ирана считает красной чертой действия иностранных сил в регионе, угрожающих национальной безопасности, и на любой просчет дадут решительный ответ», — говорится в заявлении КСИР.
Корпус стражей Исламской революции также сообщил об опасном поведении и непрофессиональных действиях американского флота 6 и 7 апреля, перехвативших иранский корабль, указав, что после этих эпизодов принял решение нарастить патрулирование Персидского залива.
Ранее Центральное командование ВМС США сообщило, что иранские катера Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) 15 апреля опасно маневрировали рядом с американскими военными кораблями в Персидском заливе.
Военные США сообщали, что катера «подрезали» американские корабли на очень высокой скорости и близком расстоянии, к одному из кораблей они подходили на 45 метров, к другому — на 10 метров, однако примерно через час иранские катера ответили на вызовы по рации и отдалились от американских кораблей.
В ответ на это сообщение министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что присутствие США подрывает безопасность региона.
Читайте также: В России разгадали тайный замысел США по передаче Крыма Украине (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su