Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 20 апреля 2020

Произошедший в ночь с 13 на 14 апреля выход, а по сути, бегство 27 боевиков группировки «Джейш Магавир Эс Саура» вместе с полевым командиром Ганама-Самир-Аль-Хдаером, позывной «Абу-Хамзи», из контролируемой американцами зоны Эт-Танф на юге Сирии по-настоящему знаковое событие. Как и предполагали эксперты, это лишь начало.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

Так по, имеющейся информации ряд полевых командиров из состава проамериканской «Джейш Магавир Эс Саура», вдохновленные выходом своих товарищей из зоны Эт-Танф, выразили своим кураторам намерение вместе с подчиненными им отрядами покинуть ряды группировки, сложить оружие и вернуться к мирной жизни.

Более того, среди боевиков есть немало тех, кто готов перейти на сторону Сирийской Арабской Армии и продолжить службу в рядах добровольческих батальонов, формируемых официальным Дамаском. При этом, стоит отметить, что сирийское правительство готово оказать содействие всем решившим сложить оружие и помочь им вернуться в свои дома к своим семьям.

Подобные настроения крайне сильно обеспокоили иностранных кураторов внутри зоны Эт-Танф и в ночь на 17 апреля лидер «Джейш Магавир Эс Саура» Мухаммад Аттала был в срочном порядке вызван на базу Телль-Халиф в Иордании для встречи с иностранным руководством. Не исключено что полевому командиру были даны указания по недопущению массового бегства членов бандформирований любыми способами.

Семья из 26 вооружённых до зубов мужиков

Кстати, сразу после первого бегства боевиков на официальных аккаунтах группировки в соцсетях, появилась информация, что вышли якобы не боевики, а неугодная семья наркоторговцев, которых фактически выгнали американские руководители Эт-Танфа. При этом утверждалось, что «служба» в «Джейш Магавир Эс Саура» дело добровольное и каждый может покинуть ряды группировки.

Однако сообщение вызвало среди многочисленных пользователей социальных сетей не поддержку, а различного рода издевки. Практически одновременно с оправданиями группировки в мировых изданий опубликовано интервью с бежавшими боевиками, где они рассказали о подробностях своего побега, сопряженного со стрельбой в спину по ним со стороны боевиков «Магавир Эс Саура». Более того, в репортажах СМИ подробно была показана «семья наркоторговца», состоящая почему-то из 26 вооруженных до зубов здоровенных мужиков.

Однако мало того, что над сообщением группировки в социальных сетях многочисленные интернет-пользователи попросту стали смеяться, так после публикации в мировых медиа репортажей, с интервью вышедших из Эт-Танфа членов банды, скрывать факт их бегства и как-то приукрашивать настроения внутри группировки попросту нелепо.

Как бы то ни было, но ситуация внутри «Джейш Магавир Эс Саура» складывается крайне неудачно для их иностранных кураторов. Многие члены группировки явно больше не желают рисковать своими жизнями за чужие интересы. А массовый исход боевиков из рядов банды — это лишь вопрос времени.

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На кадрах техника, вооружение и боеприпасы, изъятые у боевиков «Джейш Магавир Эс Саура», которые в ночь на 14 апреля сбежали из американской зоны «Ат-Танф» и сдались сирийским военным.