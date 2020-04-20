Опять модернизация, Триллион из банкоматов, страх перед СССР // Галопом по Европам #195
В этом выпуске:
- Песков заявил, что Россия пока не выровняла кривую заболеваемости, и для этого понадобятся новые решения;
- Глава минздрава Мурашко призвал снова модернизировать систему здравоохранения с упором на цифровые технологии;
- В Москве заболевших младше 65 лет уже 85 процентов;
- За последние 7 недель российские вкладчики сняли через банкоматы триллион рублей – это больше, чем за весь 2019-й;
- В США число погибших перевалило за 40 тысяч;
- Три крупнейших авиакомпании в США могут уволить более ста тысяч сотрудников – пишет Блумберг;
- Болсонару поддержал акцию в бразильской столице – ее участники требовали отмены карантина и открытия предприятий;
- Одна из крупнейших европейских транспортных компаний – литовская Гиртека Логистикс – угрожает увольнением всем, кто не согласен с урезанием зарплат;
- Рогозин пообещал многоразовые ракеты, которые будут более эффективными, чем у Илона Маска;
- Путин в эфире «России-1» заявил, что на постсоветском пространстве всё меньше страхов перед воссозданием СССР.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
В ответ на заявление Глазьева о том, что на Украине организован евреями геноцид русского народа, Песков ответил, что русских людей защищать не надо. С Песковым солидарен и лидер коммунистов Г.Зюганов.
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