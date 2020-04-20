Опять модернизация, Триллион из банкоматов, страх перед СССР // Галопом по Европам #195

В этом выпуске:

- Песков заявил, что Россия пока не выровняла кривую заболеваемости, и для этого понадобятся новые решения;

- Глава минздрава Мурашко призвал снова модернизировать систему здравоохранения с упором на цифровые технологии;

- В Москве заболевших младше 65 лет уже 85 процентов;

- За последние 7 недель российские вкладчики сняли через банкоматы триллион рублей – это больше, чем за весь 2019-й;

- В США число погибших перевалило за 40 тысяч;

- Три крупнейших авиакомпании в США могут уволить более ста тысяч сотрудников – пишет Блумберг;

- Болсонару поддержал акцию в бразильской столице – ее участники требовали отмены карантина и открытия предприятий;

- Одна из крупнейших европейских транспортных компаний – литовская Гиртека Логистикс – угрожает увольнением всем, кто не согласен с урезанием зарплат;

- Рогозин пообещал многоразовые ракеты, которые будут более эффективными, чем у Илона Маска;

- Путин в эфире «России-1» заявил, что на постсоветском пространстве всё меньше страхов перед воссозданием СССР.





_______________________________________________



Поддержать создание передач на канале:

https://agitblog.ru/donate/

_______________________________________________





Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.

galop.feedback@gmail.com





Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru

Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin

Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin

Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin

Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog

Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/



#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MpPOAwkQgHY