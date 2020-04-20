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Олигарх товарищ Сталин. Фильм из цикла “Неизвестная история”

15:19. 20 апреля 2020 110 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9j3qFrEidPQ

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 194 156
    Andrew Drozdov 20 апреля 2020 в 17:16

    А ещё после смерти товарища Сталина в гостинице Москва в каждом номере нашли пару чёрных трусов. Конечно нет точных подтверждений, что это трусы Сталина, но размер точно его!

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