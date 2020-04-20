Новости Украины и Новороссии 20 апреля 2020
- 06:30 В ловушке на Донбассе: Зеленский бросил своих в ЛДНР (ВИДЕО).
- 05:47 Работа адских биолабораторий США на Украине.
- Вчера 23:30 В Минздраве Украины предсказали новую вспышку коронавируса в ближайшее время.
- Вчера 21:33 Непроизвольно зиганул: На Украине наградили старого эсэсовца (ВИДЕО).
- Вчера 21:33 Награждение во Львове.
- Вчера 21:29 Собачий рот зеленой команды.
В ловушке на Донбассе: Зеленский бросил своих в ЛДНР (ВИДЕО)
Граждане Украины, с украинскими паспортами, выехавшие по каким-то своим причинам на территорию ЛДНР, не могут вернуться домой. Их просто туда не пускают. Об этом рассказала украинская журналистка Олеся Медведева.
В начале Украина закрыла границы с республиками 21 и 23 марта, лишив возможности вернуться на свою территорию гражданам, у которых донецкая и луганская прописка.
«Не делая послабление даже для тех, кто работает и живёт, например, в Киеве или в Харькове. То есть, налицо явная дискриминация», — считает журналистка.
При этом всех заробитчан, кто приехал из Польши и Венгрии домой пустили. Почему же тогда тех, кто выехал в ЛНР и ДНР нет? Разве это не такие же украинцы, с таким же украинским паспортом?
Так, по словам Медведевой, один её знакомый по имени Сергей выехал на территорию ДНР и теперь не может вернуться обратно. С его слов, «люди хотят как-то решить проблему».
«Пишут письма президенту, Денисовой, в МинТОТ, обрывают приёмную Пушилина. В ОБСЕ вроде как собирают данные о таких людях и хотят договориться с одной и с другой стороной о зелёном коридоре. Но обратной связи нет», — процитировала его блогер.
Получается, что Украина якобы свозит своих граждан со всех уголков мира, а те, кто находятся по ту сторону линии разграничения, просто забыты. Если про обмен пленными договорились, то может как-то и про них договорятся.
«Люди, которые застряли на неподконтрольных территориях, готовы заплатить, чтобы оттуда выехать к своим семьям и попасть на работу, но со стороны Украины реакции ноль», — отметила Медведева.
Со своей стороны — ДНР и ЛНР также перекрыли границы, причём как в сторону Украины, так и в сторону России. Исключение сделали только для граждан, которые прописаны в России. В свою очередь Россия границ не закрывала для тех, кто прописан на территории ЛДНР.
Какие решения будут приняты? Придут ли стороны к какому-либо компромиссу? Об этом пока ничего неизвестно.
Как сообщала «Русская Весна», план Зеленского и Порошенко удался: они «вместе сделали» украинцев. Как сказал одесский журналист Юрий Ткачёв, «путём подмены кандидата политическому украинству снова удалось удержаться во власти».
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Работа адских биолабораторий США на Украине
Слухи о наличии прозападных биолабораторий на территории бывших советских республик появились уже давно. Была информация, что одна из таких есть в Грузии и называется она «Центр Лугара». Такие места есть и на Украине. Вероятно, поэтому в стране то и дело вспыхивают самые разные эпидемии.
В 2009 году, например, в Тернополе распространился вирус, последствием которого была геморрагическая пневмония. В 2015 Украину постигла холера, а в 2017 нечто похожее, от чего погибло 20 военных.
В том же году от свиного гриппа умерло 365 человека. Вот только A(H1N1)pdm09 настиг некоторые страны в 2009 году — так откуда же он появился на Украине почти 10 лет спустя?
Но, увы, подобные случае происходили в этой стране неоднократно.
Власти Украины умалчивают подробности происходящего, но некоторые политики требуют рассекречивания этой темы.
Так, Виктор Медведчук начал обсуждение этого вопроса открыто.
Он заявил, что США используют Украину для создания биологического оружия.
Политик добавил, что, если это так, Зеленский должен дать весьма развернут комментарий.
Вместе с коллегой Ренатом Кузьминым Медведчук отметил, что между ЕС, «Украинским научно-технологическим центром», который финансируется США и Канадой, а также другими лабораториями Пентагона есть связь. Политики опубликовали обращение к президенту Зеленскому с просьбой разъяснить ситуацию.
«Появление американских биолабораторий на Украине и финансирование проектов УНТЦ совпало с несколькими вспышками серьёзных инфекционных заболеваний в стране.
Учитывая рост заболеваемости населения серьёзными инфекционными болезнями, есть все основания полагать, что тайная и непрозрачная деятельность опасных иностранных биологических объектов на территории Украины имеет своей задачей скрытое тестирование действия вирусов и бактерий на гражданах страны», — говорится в обращении.
Примечательно, что еще в 2018 году при Порошенко был контракт о модернизации американских биолабораторий на Украине.
Стоимость составляла 90 млн долларов. А еще интереснее то, что все эти лаборатории входили в состав проекта США «Биологическая программа совместного пользования».
Если подобные проекты и сейчас реализуются на Украине, то Зеленский наверняка об этом знает. Вот только вряд ли расскажет, ведь в стране уже давно все делается против народа и во благо западных «партнеров».
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Людмила Корсунова, специально для «Русской Весны»
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В Минздраве Украины предсказали новую вспышку коронавируса в ближайшее время
Примерно через пять-десять дней на Украине будет новая вспышка заражения коронавирусом. Она связана с тем, что 130 тысяч украинцев посетили храмы на Пасху.
Подобная динамика была после того, как тысячи людей пошли на богослужения в Вербное воскресенье, 12 апреля.
Об этом сказала заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак.
«По мнению эпидемиологов, и уже есть опыт определенный, на пятый-десятый день от такого массового скопления людей в определенных храмах мы можем ожидать рост заболеваемости.
Так произошло, и происходит после Вербного воскресенья. К большому сожалению, мы можем ожидать такую угрозу и через неделю практически», — сказала Ирина Микичак.
Отметим, что такая оценка не совпадает с настроем президента Владимира Зеленского, который удовлетворен уменьшением числа пришедших в церкви на Пасху.
Также стоит отметить, что увеличение числа зараженных произошло в четверг-пятницу (то есть через 3–4 дня после Вербного воскресенья), в то время как инкубационный период у коронавируса составляет 14 дней.
По состоянию на 09:30 19 апреля в Украине зафиксировали 5 440 случаев инфицирования новым коронавирусом. Из них — 141 летальный случай, 347 человек выздоровели, остальные лечатся.
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Непроизвольно зиганул: На Украине наградили старого эсэсовца (ВИДЕО)
В Калуше Ивано-Франковской области Украины прошла торжественная церемония награждения ветерана нацистской 14-й дивизии Ваффен СС «Галичина» Василия Наконечного. 95-летнему нацисту вручили рыцарский крест дивизии.
Видеозапись торжества опубликовал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, обратив внимание подписчиков на то, как в момент награждения Наконечный рефлекторно вскинул руку в нацистском приветствии.
В Сети возмутились мероприятием.
«Это полное дно! В Европе оно уже сидело бы в тюрьме».
«Мир перевернулся!!! Позор на весь мир!»
«Когда же вы отделитель от нас, галичане?!»
«Какая она, Украина, может быть единой, когда такие сволочи у нас в почете? Это дно!»
«Нет слов, в Германии за этот жест пару лет получил бы», — написали комментаторы.
Наконечный воевал в дивизии СС «Галичина» в течение 1941–1944 годов. 24 мая 2018 года депутаты Калушского городского совета приняли решение о присвоении ему звания «Почетный гражданин Калуша».
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Награждение во Львове
Награждение рыцарским крестом дивизии СС "Галичина" во Львове.
На Украине нет фашизма (с) любой идиот
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Собачий рот зеленой команды
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