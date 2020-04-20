Новости Украины и Новороссии 20 апреля 2020

Граждане Украины, с украинскими паспортами, выехавшие по каким-то своим причинам на территорию ЛДНР, не могут вернуться домой. Их просто туда не пускают. Об этом рассказала украинская журналистка Олеся Медведева.

В начале Украина закрыла границы с республиками 21 и 23 марта, лишив возможности вернуться на свою территорию гражданам, у которых донецкая и луганская прописка.

«Не делая послабление даже для тех, кто работает и живёт, например, в Киеве или в Харькове. То есть, налицо явная дискриминация», — считает журналистка.

При этом всех заробитчан, кто приехал из Польши и Венгрии домой пустили. Почему же тогда тех, кто выехал в ЛНР и ДНР нет? Разве это не такие же украинцы, с таким же украинским паспортом?

Так, по словам Медведевой, один её знакомый по имени Сергей выехал на территорию ДНР и теперь не может вернуться обратно. С его слов, «люди хотят как-то решить проблему».

«Пишут письма президенту, Денисовой, в МинТОТ, обрывают приёмную Пушилина. В ОБСЕ вроде как собирают данные о таких людях и хотят договориться с одной и с другой стороной о зелёном коридоре. Но обратной связи нет», — процитировала его блогер.

Получается, что Украина якобы свозит своих граждан со всех уголков мира, а те, кто находятся по ту сторону линии разграничения, просто забыты. Если про обмен пленными договорились, то может как-то и про них договорятся.

«Люди, которые застряли на неподконтрольных территориях, готовы заплатить, чтобы оттуда выехать к своим семьям и попасть на работу, но со стороны Украины реакции ноль», — отметила Медведева.

Со своей стороны — ДНР и ЛНР также перекрыли границы, причём как в сторону Украины, так и в сторону России. Исключение сделали только для граждан, которые прописаны в России. В свою очередь Россия границ не закрывала для тех, кто прописан на территории ЛДНР.

Какие решения будут приняты? Придут ли стороны к какому-либо компромиссу? Об этом пока ничего неизвестно.

Как сообщала «Русская Весна», план Зеленского и Порошенко удался: они «вместе сделали» украинцев. Как сказал одесский журналист Юрий Ткачёв, «путём подмены кандидата политическому украинству снова удалось удержаться во власти».

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