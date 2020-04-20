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Нефть по 2 доллара не желаете?

20:47. 20 апреля 2020 152 просмотра Один комментарий Опубликовал:


Чудеса на нефтяном рынке. Если заключать контракты на покупку нефти марки WTI на май, то можно брать по 2,3 доллара за баррель. А если на сентябрь, то 31.
Нефть банально негде хранить. Отдельные показатели американских нефтяных компаний достигли абсолютного дна и начала копать дальше.


В отдельные моменты она падала и до 1,3 доллара за баррель.


При этом Brent просел не так сильно.


На Аляске вам еще доплатят, если вы ее у них заберете.

Нефтяники ждут 1 мая, когда начнут сокращать добычу по сделке ОПЕК+ и гипотетически возможен пресловутый "отскок", но есть опасения, что даже текущего сокращения будет недостаточно (даже если все будут выполнять сделку), не говоря уже о том, что рынок перенасыщен дешевой нефтью, а возможности для ее хранения близки к исчерпанию. То есть куммулятивный эффект событий марта-апреля 2020-го года еще долго будет влиять на весь нефтяной рынок. Впереди еще 10 чудесных дней.

PS. Ура, есть 0 долларов за баррель.



Чего только не увидишь в эпоху перемен.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5805817.html

Метки: нефть, экономика, энергоносители

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