Не надо паники, ﻿мы не на «Титанике»

Время от времени на мой телефон приходят СМС и видеоролики про коронавирус. Один страшнее другого. Вот самое свежее: «Будьте бдительны! По домам ходят люди в масках и специальных костюмах химзащиты. Под предлогом дезинфекции пускают газ, усыпляют жильцов и выносят из дома всё ценное».

Похожие «страшилки» приходят миллионам граждан России, а интернет ими просто кишит. Плакать или смеяться? Кому выгодно нагнетать панику и как противостоять информационному терроризму? За ответом на эти и другие вопросы мы обратились к директору Института демографической безопасности, вице-президенту и соучредителю Межрегионального фонда социально-психологической помощи семье и ребёнку, психологу Ирине Медведевой.

– Ирина Яковлевна, ощущение, что коронавирус перестал быть чисто медицинской проблемой. Ежегодно от обычного гриппа в мире умирают сотни тысяч, но эта страшная цифра не становится новостью номер один. Нагнетание вселенского страха кому-то выгодно?

– Политическая составляющая очевидна. Вирусы по весне свирепствовали всегда. Симптомы Covid-19 похожи на один из видов гриппа, но все делают вид, что это нечто особое. Нечто чудовищное. Но когда сравниваешь количество заболевших (даже если данные сильно преувеличены, чтобы паники было больше), всё равно получается ничтожная для признания пандемии цифра по отношению к количеству людей в каждой стране и тем более на планете. О пандемии можно «втирать» только неграмотным, очень легковерным людям, которые не понимают, что такое настоящая эпидемия.

Ужасно, если эта паника приведёт к тому, что люди не придут проголосовать за необходимые изменения в Конституции. У меня в США много друзей. Они мне рассказывают, что Голливудом потрачены огромные деньги на политические и социальные ролики с участием русских актёров, направленные на дискредитацию предстоящего референдума по поправкам к Конституции РФ.

Так называемой наднациональной мировой элите выгодно держать мир в страхе. Кончится тем, что это обрушение мира затронет и эту самую элиту. Бумеранг вернётся. Раньше американцы смеялись над нашими очередями за туалетной бумагой, теперь наша очередь посмеяться – в «цивилизованных» странах километровые очереди за… туалетной бумагой.

Если чрезмерные покупки помогают победить страх, что ж, советуют психологи, покупайте. Фото: Виталий Подвицкий / РИА новости

– Вы думаете, страх перед коронавирусом сорвёт референдум?

– Боюсь, что да. Учебные заведения закрывают, а голосование, как правило, проходит в зданиях школ. Одна надежда – ко дню референдума люди придут в себя.

– Как быть с теми, кто не доверяет официальным, как правило, оптимистичным источникам информации?

– Зададим таким людям вопрос: почему они доверяют неофициальным источникам информации? Социальные сети и блогеры не могут лгать? Они-то как раз и лгут, потому что многие из них наняты нашими политическими недругами.

Провокационные вбросы делают люди, живущие за пределами России, но от имени россиян. И мне на телефон приходили и приходят сообщения, проиллюстрированные фотографиями: смотрите, в Москве пустые прилавки, массовое заражение… Мне смешно и грустно. Я-то знаю ситуацию в родном городе. По дороге домой каждый день захожу в магазины и вижу, что прилавки не обеднели. Человек, который прислал сообщение, нагло лжёт. Ему кто-то хорошо заплатил за гнусное враньё.

Зомбированные интернетом, мы перестаём критически мыслить, критически осмысливать информацию. Посоветую особенно впечатлительным людям на время вообще отказаться от интернета. Понимаю, что это трудно, что это форма зависимости, но, чтобы не сойти с ума от страха, вспомните совет дореволюционных врачей: все болезни от нервов, и только сифилис – от любви.

Доверяйте своей интуиции, своим наблюдениям.

– Ирина Яковлевна, где паника, там агрессия. Я был свидетелем, когда в вагоне метро к парню в медицинской маске подошли два пассажира, потребовали выйти из вагона и немедленно возвращаться домой, раз он инфицирован или не уверен в том, что здоров. Как быть, если я в маске, а меня агрессивно спрашивают: куда прёшь, если болен?

– Надо снять маску, чтобы была видна улыбка, и как можно вежливее ответить: «Я здоров, но мне посоветовали надеть маску, чтобы на меня никто не чихнул». Главное не раздражаться. Надо понимать, что, когда нагнетается тревожность, проявляются неврозы страха, люди не всегда контролируют своё поведение. Необходимо запастись терпением.

К слову, о масках. Марлевые маски носят, как правило, молодые люди, юноши. Реже – девушки, и единицы – древние старушки. Подчеркну – юноши нацепили маски, а не их отцы и деды. Наблюдала на днях влюблённую молодую пару. Девушка без маски, а юноша – в маске. Влюблённый юноша в состоянии паники?!

– Сосед вчера пожаловался, что его тёща с утра до вечера только и говорит, что об эпидемии и «близком апокалипсисе». Как помочь бедняге?

– Пусть найдёт веские аргументы и убедит тёщу и близких не поддаваться паническим настроениям. Тут и пошутить уместно: «Вы, мама, рискуете умереть от страха, не дождавшись смерти от коронавируса». Эпидемии обычно подвержены люди, склонные к панике. Главное – соблюдать спокойствие и знать, что без воли Божьей ничего с тобой не случится.

– Так те же тёщи да свекрови ещё и в магазинах готовы все крупы скупить…

– Пусть скупают, если это поможет им успокоиться. Нет ничего вреднее для здоровья, чем страх за него.

– Ирина Яковлевна, говорят, нет худа без добра. Но хоть что-то полезное мы извлечём из этой ситуации? Может быть, москвичи станут чистоплотнее? Руки будут чаще мыть, прикрываться, чихая, не плевать, извините, где попало…

– Я, как верующий человек, могу сказать, что Господь любое зло трансформирует в добро. Москва становится чище, метро ежедневно моют специальными средствами, общественный транспорт, залы магазинов, торговых центров, кинотеатров, рестораны… В конце концов, из-за карантина появилась возможность побыть дома с детьми, пообщаться с ними, почитать им сказки, поговорить друг с другом о чём-то важном, на что вечно не хватает времени, что откладываешь на потом…

Из этой поголовной тревоги за собственное здоровье и здоровье близких обязательно будут извлечены и какие-то плюсы. Мы пока этого не понимаем. Мы не можем пока посмотреть на эту ситуацию с высоты птичьего полёта. Но мы и не такое переживали. Переживём и эту панику, которая вызвана политическими, экономическими причинами, в которые лучше глубоко не вдаваться. Позволим себе роскошь не разбираться в сортах вранья.

Беседу вёл Сергей РЫКОВ

Источник: https://nstarikov.ru/ne-nado-paniki-my-ne-na-titanike-114854