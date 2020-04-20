Главная » Аналитика, Политика, События Настоящего, События прошлого, Экономика

“Не мог представить даже Оруэлл”: как COVID-19 изменил политический расклад в России

16:18. 20 апреля 2020 138 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Фото: culture.ru

Прошла всего четверть года, но високосный 2020-й уже точно войдет в учебники истории всех без исключения стран. Если первые пару месяцев казалось, что год для России пройдет под знаком поправок в Конституцию и неожиданно стартовавшего трансфера власти, то март заставил посмотреть на ситуацию по-другому. Никаких досрочных выборов в Госдуму, временный отказ от референдума и нивелирование политической повестки до минимально допустимого уровня.

Amic.ru побеседовал с профессором, председателем Алтайского отделения Российской ассоциации политической науки Юрием Чернышовым. Вместе с экспертом мы обсудили, как коронавирус повлиял на политическую систему в России, может ли сохраниться ограничение прав и свобод граждан после пандемии и насколько велика вероятность появления радикальных движений.

– Борьба с коронавирусом заметно повлияла на все сферы жизни. Политика – не исключение. Какие наиболее очевидные перемены и тенденции можно назвать?

 

– Перемены эти оказались не только серьезными, но и многозначными. При обсуждении причин появления эпидемии, как водится, сразу посыпались конспирологические версии на разные вкусы. В этом обвиняли Китай (что он не уследил за своим биологическим оружием в лаборатории вирусологии в Ухане), обвиняли США (что они "заслали" этот вирус в Китай), обвиняли Россию (что она использовала эту напасть против Запада) и т.д. Однако время уже показало, что ущерб нанесен практическим всем странам. И более того – всему современному мироустройству, потому что на смену интеграции идут процессы разобщения и изоляции, причем не только отдельных государств, но и отдельных регионов. Ущерб, уже нанесенный всем странам, колоссален. И в этом смысле эпидемия не оказалась "выгодной" ни одной из стран.

Сложнее обстоит дело с интересами отдельных властных кланов, особенно тех, которые заинтересованы в собственной несменяемости и в тотальном контроле над обществом в своих странах. В таких кругах возможность вводить все новые запреты и устанавливать постоянную слежку за каждым человеком воспринимается как подарок. Здесь, конечно, в принципе нет ничего нового: например, после крупных терактов в ряде стран нередко вводились дополнительные меры контроля. Однако разница в масштабах применения технологий (отслеживание по видеокамерам, распознающим лица, по мобильным телефонам, электронной почте, социальным сетям, блогам, банковским картам и т.д.). Такие масштабы слежки не мог представить себе даже Оруэлл в его знаменитой антиутопии.

Здесь нужно отметить, что жесткие меры контроля и ограничений бывают действительно оправданны в такие моменты, когда нет других способов обеспечить безопасность граждан. Похоже, что сейчас именно такая ситуация: именно разобщение и самоизоляция замедляют распространение опасной инфекции. Но закономерен и такой вопрос: смогут ли граждане в тех или иных странах вернуть свои права, когда эта угроза безопасности исчезнет? Здесь все во многом зависит от укорененных традиций и степени зрелости гражданского общества. Чем более развито гражданское общество, тем в меньшей степени оно будет нуждаться в продолжении тотального контроля. Кстати, в истории было немало примеров, когда после чрезвычайного положения (например, во время Второй мировой войны) страны возвращались к нормальной жизни.

Можно отметить еще, что пандемия неожиданно опрокинула многие планы "сильных мира сего", в том числе, например, по неоправданным тратам бюджетных средств и эскалации вооруженных конфликтов. Вирус показал, что перед его угрозой все равны – и бездомные, и премьер-министры. Переход на дистанционность показал людям ненужность многих вещей – например, когда в организациях над одним работником "с сошкой" сидело семеро контролеров "с ложкой". Вирус в целом заставил людей задуматься о базовых ценностях в жизни.

В истории встречались такие ситуации, когда именно после эпидемий происходило снятие прежних дискриминаций и сословных барьеров. Так, в XIV веке эпидемия чумы ("черная смерть") пришла в Европу со стороны Китая и унесла множество жизней, в том числе из "элиты". Но тот народ, который выжил, смог добиться потом для себя гораздо больших прав, чем было прежде.

В общем, совсем не обязательно нынешняя пандемия приведет все страны к авторитаризму или тоталитаризму. Но свой след на мировой арене она, конечно, оставит, и реальные возможности многих "фигур на шахматной доске" серьезно изменятся.

Источник: https://www.amic.ru/news/459018/?utm_referrer=httpszen.yandex.com&utm_campaign=dbr

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Религия Старшего Брата. Читая Оруэлла
... Старшего Брата Оруэлл мог назвать его «Отцом». Как царя до ...слабый ум не может представить себе вездесущность бога? Тогда...перетолковывание любой реальной или даже нереальной истории в выгодном...Правды». Сама история была изменена и переписана. Фактически, она...
Самопрограммирование-6: Идеал. Смысл. Свобода. Счастье
...наблюдательному взгляду. Он мог быть испуганным или...Потихоньку, потихоньку... З: Даже как-то непривычно, всё тело... жизни. Джорж Оруэлл Что он имел...и может действительно изменять структуру и функции ... достичь просветления? - Можно представить, что ты – пожилая ...
ГЛАВА 12. ДАВНЫМ-ДАВНО И В СЕГОДНЯШНИХ РЕАЛИЯХ
... могут ознакомиться. Одно могу сказать со всей ответственностью...раскалённому ядру Земли…» (Джорж Оруэлл, 1984. стр. 134...какой вы НЕ сможете ИЗМЕНИТЬ свой образ жизни, если даже измените...передёргивания этих фактов. Представьте разобранный до последнего ...
Язык, как одно из главных средств манипуляции. Знаковые системы
... кого-то, кого мог потрогать и понюхать....Чтобы не обидеть феминисток, изменено понятие Бог-отец (он... своей антиутопии «1984» Оруэлл описывал именно современное западное ..., с трудом можем представить себе ту роль, ..., хотя он, как правило, даже не пытается в ...
«Пока солдат жив, он воюет»
...подскочила журналистка с камерой: — Представьтесь, пожалуйста… — Я никто и...они умерли, у меня даже какой-то пиетет к этому... красным, ничего не изменилось. А дед мой,...попала в горло Джорджу Оруэллу в Барселоне, а...… Я вообще не могу разговаривать с утра,...
Новости Украины и Новороссии 21 августа 2016
... довороте башен могут измениться угломеры панорам на ... имеют ни одного, даже сомнительного, плюса. Это... в лучших традициях Оруэлла меняться на 180.... — Если гипотетически представить себе, что безвизовый ...чтобы тот мог предъявить народу хоть какое-то достижение...

2 Комментария » Оставить комментарий


  • 15972 682
    Русофил 20 апреля 2020 в 16:32

    COVID-19 политический расклад не изменил НИКАК.
    Как и прежде Путин и все остальные.

    Ответить
       
  • 13101 8091
    Maleos 20 апреля 2020 в 16:57

    Интересно, сам профессор понял, что сказал? “Если первые пару месяцев казалось, что год для России пройдет под знаком поправок в Конституцию и неожиданно стартовавшего трансфера власти”, а тут откуда ни возьмись “пидемия” и “Никаких досрочных выборов в Госдуму, временный отказ от референдума и нивелирование политической повестки до минимально допустимого уровня.” Наверное, понял, раз сказал. Теперь дебилам осталось понять то, что из всех щелей уже лезет…

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)