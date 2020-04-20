Мировая элита во главе с Биллом Гейтсем создаёт вирусы и вакцины, чтобы сократить население

Миллиардер Билл Гейтс уже давно отошёл от IT-технологий и управления компанией Microsoft и занялся реализацией концепции золотого миллиарда, которую ему доверила мировая элита. Суть концепции сводится к созданию препаратов для продления молодости для элиты и сокращения численности бедных путём распространения вирусов и вакцинации.

Считается, что глобальный проект был запущен в 2009 году, когда состоялось тайное собрание богатейших людей США. Организаторами встречи выступили Билл Гейтс, Дэвид Рокфеллер и Уоррен Баффет. О собрании проговорился основатель CNN Тед Тернер, заявивший, что сокращение населения до двух миллиардов человек было бы идеальным.

Именно над этим работает основатель Microsoft. Он вкладывает огромные деньги в развитие медицинских технологий и в проекты по контролю за рождаемостью. Разработки подразумевают стерилизацию населения в развивающихся странах через обязательную вакцинацию, а также продвижение ГМО-продукции.

Для того, чтобы привить всё население, необходимо, чтобы появился некий вирус, способный заразить огромное количество людей. Таким образом, мысль о том, что коронавирус создан руками человека, становится всё более реалистичной. А с учётом того, что в Ухане, где появилась коронавирусная инфекция, существует лаборатория, спонсируемая Гейтсом и Джорджем Соросом, всё становится очевидным.

Сам основатель Microsoft проговорился о своих глобальных планах 5 лет назад на конференции TED. Миллиардер заявил об опасности небывалой эпидемии и перечислил меры, которые необходимо будет предпринять правительствам и международным организациям. Среди этих мер и обязательная вакцинация.

Также в США были проведены исследования, благодаря которым выявилась необычная тенденция. С 2007 по 2013 год доля непривитых американских детей увеличилась вдвоё. При этом отказываются вакцинировать своих детей в богатых семьях. По словам бывшего личного врача Билла Гейтса, сам миллиардер также отказывается вакцинировать своих детей. Уж он-то точно знает о побочных эффектах вакцины, производство которой он сам же спонсирует.

В то же время Гейтс финансирует медицинские исследования, благодаря которым жизнь человека можно будет продлить как минимум до 150 лет. Разумеется, это смогут себе позволить исключительно богатые люди. Уже сейчас существуют препараты, избавляющие практически от любых недугов. Однако стоят они баснословных денег. Так, например, препарат Luxturna за 850 тыс. долларов за дозу может избавить пациента от наследственной слепоты.

Стоит ли после этого верить миллиардерам, занимающимся разработками вакцины, решать вам.