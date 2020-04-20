Коронавирус в Европе. Неожиданная статистика (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)
08:46. 20 апреля 2020 186 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Артём Войтенков: Очаги заражения коронавирусом в Европе. Пересчёт статистики заболевших по количеству населения показывает интересные результаты. Наибольшее распространение коронавирус получил в Центральной и Западной Европе. Восточная Европа, страны СНГ и Россия пострадали во много раз меньше. Что вызывает подозрение, насколько естественно распространяется вирус.