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Коронавирус в Европе. Неожиданная статистика (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

08:46. 20 апреля 2020 186 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Артём Войтенков: Очаги заражения коронавирусом в Европе. Пересчёт статистики заболевших по количеству населения показывает интересные результаты. Наибольшее распространение коронавирус получил в Центральной и Западной Европе. Восточная Европа, страны СНГ и Россия пострадали во много раз меньше. Что вызывает подозрение, насколько естественно распространяется вирус.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=RH-024BhjNo

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