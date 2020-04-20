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Дураки, дороги и катастрофа, о которой молчат историки…

08:45. 20 апреля 2020 245 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Молодец, Исторический Вольнодумец! Хороший исторический пласт копнул. Да так, что и Фоменко с Носовским досталось.

Впрочем, главная идея последних жива: единая цивилизация в исторически не столь давнем прошлом. А как иначе объяснить „римскую” кладку в самом центре европейской части Руси?!!

А ведь есть ещё и практически неизведанная Сибирь с Уралом…




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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4981311.html

Метки: вольнодумец, история, катастрофа, Русь, сибирь, технологии, урал

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