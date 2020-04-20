Дураки, дороги и катастрофа, о которой молчат историки…

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Молодец, Исторический Вольнодумец! Хороший исторический пласт копнул. Да так, что и Фоменко с Носовским досталось.Впрочем, главная идея последних жива: единая цивилизация в исторически не столь давнем прошлом. А как иначе объяснить „римскую” кладку в самом центре европейской части Руси?!!А ведь есть ещё и практически неизведанная Сибирь с Уралом…

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4981311.html