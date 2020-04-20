Цифровая экономика

Само это понятие настолько расплывчато, что можно говорить о добром десятке его трактовок. Очень часто имеют ввиду то, что в моё время именовалось автоматизацией технологических процессов. Я собственно сам двенадцать лет занимался именно разработкой программного обеспечения автоматизированных систем управления технологическими процессами. И надо сказать, что это было по большей части весьма полезно. То есть это была в определённой степени мода, но мы с коллегами сделали действительно довольно много полезного. Не буду перечислять всё чем занимался. Скажу только что вообще-то экономический эффект вообще за первые три года моей трудовой деятельности покрыл в частности все расходы государства на моё существование до конца дней моих. Причём понятно я там не один работал, но вклад всех остальных был ещё на порядок выше. Но дело не в этом. Дело в том, что вот это самое управление технологическими процессами действительно принесло не мало выгоды. И по этой части моего опыта, я могу сказать, что по меньшей одно направление цифровой экономики было безоговорочно полезно.

Но очень часто под цифровой экономикой имеют в виду совершенно другие вещи. Более того настолько плохо определённые, настолько расплывчатые, что собственно никто не может сказать, а чем они вообще могут быть полезны. И это породило множество весьма неприятных экономических эффектов. Из которых приведу только один, вошедший в историю экономики как крах доткомов. Дот по английски точка. То есть дотком это сайты у которых в конце названия идёт .com, то есть коммерческий. Так вот, этот самый крах доткомов состоялся в самом конце девяностых годов. Когда действительно многие тысячи, то и десятки тысяч сайтов относящихся к вот этой категории одновременно обанкротились. И потянули за собой кучу народу вложившегося в эти самые сайты. И на первый взгляд было не понятно, а почему так вот сразу обрушилось всё, что ещё вчера казалось таким перспективным. Но краткий экономический анализ. Кстати я тоже написал несколько статей по этому поводу. Так вот анализ показал. Проблема в том, что цену каждого из этих доткомов биржа определяла так, как если бы он так сказать взял на себя весь доход со своего направления деятельности…

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/czifrovaya-ekonomika/