Тоннель под западным миром. Что будет с Китаем через 5 лет. Н. Вавилов
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Как кланы китайской элиты вляют экономику КНР. На кого опирался Китай в своём стремительном подъёме. Как он смог не только выстоять под давлением хозяев истории, но и стать им костью поперёк горла. Писатель, китаевед Николай Вавилов рассказывает уникальную информацию на научно-просветительской конференции “Китайские чтения” (выступление от 15.03.20)
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