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Тоннель под западным миром. Что будет с Китаем через 5 лет. Н. Вавилов

19:19. 19 апреля 2020 80 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Телеграм-канал Николая Вавилова: https://t.me/shuohuaxia
Как кланы китайской элиты вляют экономику КНР. На кого опирался Китай в своём стремительном подъёме. Как он смог не только выстоять под давлением хозяев истории, но и стать им костью поперёк горла. Писатель, китаевед Николай Вавилов рассказывает уникальную информацию на научно-просветительской конференции “Китайские чтения” (выступление от 15.03.20)

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jbkFhEU7q64

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 29580 25770
    Вячеслав 19 апреля 2020 в 19:36

    А почему бы опыт Новой Гвинеи не перенять? Там сейчас зарплата выше, чем в России…
    У каждого народа – свой путь развития… У славян это – Копное право…

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