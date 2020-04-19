Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 19 апреля 2020

В последнее время поведение подконтрольной США части курдской администрации на восточном берегу реки Евфрат, выражающееся в угнетении коренного арабского населения, принесло свои плоды. Однако далеко не те, которые ожидали курдские руководители.

Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.

Многочисленные пользователи сети Интернет неоднократно предсказывали, что в ответ на притеснения арабов со стороны проамериканской курдской администрации коренные жители ответят, и ответят достаточно жестоко.

Так, только за одни сутки 14 апреля практически по всему Заевфратью прокатилась серия террористических актов, направленная против членов курдской администрации. Наиболее жестокие из них произошли в Свейдия-Кабира, Ракка, Эль-Карама, провинции Ракка, в Эль-Холь и Эль-Бсера провинции в Хасеке, Шхиль и Эш-Шаддади провинции Дейр-эз-Зорр. Всего более десятка террористических актов, в результате которых погибло 13 членов курдских формирований и 31 получили ранения.

Практически сразу после терактов курдская администрация и курирующие ее американцы возложили вину за произошедшее на «спящие» ячейки ИГИЛ*.

Примечательно, что спустя сутки после атак ни один сайт, подконтрольный террористам, не прокомментировал теракты. Да и сама организация не взяла на себя ответственность за прошедшие атаки. Что совсем не свойственно для игиловцев, которые обычно публикуют отчет о проделанной работе почти одновременно с ее завершением.

При этом, по имеющейся информации, за атаками на представителей курдской администрации стоят не известные террористические группы, а одна маленькая подпольная организация, борющаяся за освобождение коренного арабского населения Сирии от курдского ига и американской тирании. Речь пойдет о группировке «Народное сопротивление восточных районов». Количество ее членов точно неизвестно. По разным данным, их от 20 до 200 человек по всему Заевфратью. Однако одно известно точно: данная группа борется за освобождение восточной Сирии от курдо-американской оккупации в полном одиночестве уже около двух лет.

Да, методы, которые они используют, мягко говоря, вызывают сильное сомнение. Тем не менее, принимая во внимание то, что творит проамериканская курдская администрация с коренным населением на востоке Сирии, террор, которому ежедневно подвергаются местные арабы со стороны курдов, методы группировки «Народное сопротивления восточных районов» уже не вызывают столь сильного недопонимания.

Пружина народного гнева не может сжиматься до бесконечности. Тот факт, что угнетаемое арабское население рано или поздно восстанет против тирании проамериканской курдской администрации, был вполне очевиден. И прокатившаяся по Заевфратью серия терактов, вероятнее всего, начало борьбы коренного арабского народа с тиранией продавшихся американцам курдов.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.