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Россия на пороге бума сельской жизни. Кризис меняет всё

19:19. 19 апреля 2020 69 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

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Если вам, как и нам надоели мрачные прогнозы о посткризисном будущем, предлагаем вам взглянуть на ситуацию с другой стороны – а чем новый мир может быть лучше прежнего? Что изменится у нас в лучшую сторону, когда падут запреты, и мы задышим полной грудью? И как не упустить момент и найти в этом мире своё место? Расскажем вам об одном очень интересном прогнозе в этом выпуске.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=51i2lDBNOAs

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