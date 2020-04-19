Грейсон убедил Вильсона позвать Марча в Белый дом 7 октября, чтобы обсудить этот вопрос. Поздно вечером Вильсон и Марч встретились. Вильсон сказал: «Генерал Марч, мне поступили заявления от людей, чьи компетенция и патриотизм не подлежат сомнению, о том что мне надо прекратить отправлять людей во Францию, пока эта эпидемия гриппа не будет под контролем…. Вы отказываетесь прекратить эту транспортировку.

Марч не упомянул о советах, которые получил из офиса Горгаса (главы медицинской службы армии — П. С). Он подчеркивал, что принимаются все возможные меры предосторожности. Перед отправкой солдат проверяли, а больных отсеивали. С некоторых кораблей даже высадили на берег в канадском Галифаксе, тех, кто серьезно заболел до начала пересечения Атлантики. Если американские дивизии перестанут прибывать во Францию, по какой бы то ни было причине, боевой дух Германии может воспрять. Да, некоторые умерли на кораблях, но Марч сказал: «Каждый такой погибший солдат сыграл свою роль точно так же, как и его товарищ, погибший во Франции».

Война закончится через месяц. Эпидемия сделала практически невозможным какое-либо обучение в военных лагерях. Парламент, а не кайзер, уже контролировал правительство Германии и зондировал условия мира, в то время как союзники Германии уже рухнули, капитулировали или, в случае Австрии, просили мира на любых условиях, которые продиктует Вильсон. Но Марч настаивал: «Ни в коем случае нельзя останавливать транспортировку войск».

Марч позже написал, что Вильсон повернулся в своем кресле, посмотрел в окно, его лицо было очень грустным, а затем слабо вздохнул. В конце концов, только один вид военной деятельности остался без изменений перед лицом эпидемии. Армия продолжала отправлять корабли за океан.

Вильсон ничего не сделал с гриппом в армии, и лишь выразил обеспокоенность по поводу отправки войск в Европу. А для гражданского населения он сделал ещё меньше. Он продолжал ничего не говорить публично. Нет никакой информации о том, что он когда-либо говорил об этом в частном порядке, что он спрашивал у кого-либо из гражданской части своего правительства о том что делается для борьбы с этой болезнью».

Само правительство оказалось таким же не адекватным ситуации. «Вильсон назначил сильных людей в свою администрацию, влиятельных людей… Но никто из этих назначенцев не нес реальной ответственности за здравоохранение. Его нес генеральный хирург Руперт Блю, глава Службы общественного здравоохранения США. Но Блю не был сильным человеком.

Блю знал о вероятности гриппа в США. 1 августа Memphis Medical Monthly опубликовал комментарии, где предупреждал об этом. И все же он не сделал никаких приготовлений, чтобы попытаться сдержать эпидемию. Даже после того, как грипп начал демонстрировать доказательства летальности, ни он, ни его офис не пытались собрать информацию о болезни. И он не приложил никаких усилий, чтобы подготовить Службу общественного здравоохранения к кризису».

Вильсон и его правительство выглядят столь же равнодушными к человеческим жизням, как и Сталин и его совнарком, по крайней мере в изображении либеральных историков. Но ведь американский президент действовал в условиях демократии. А согласно достаточно популярным стереотипам, демократия не может позволить лидерам государств быть публично равнодушными к судьбам миллионов людей, ибо оппозиция, свободная пресса, и гражданское общество неизбежно вынудят их обратить внимание на проблему.

Но это идеальная, теоретическая демократия. Барри в своей книге упоминает о трех конгрессменах умерших от испанки, но ничего не говорит о том, чтобы в Конгрессе пытались поставить вопрос о бездействии правительства перед лицом эпидемии. А ведь демократы, к которым принадлежал Вильсон, не имели тогда абсолютного большинства в Палате представителей. И Барри, который как историк начинал с высоко оцененных книг о Конгрессе, вряд ли упустил бы какие-либо заметные действий противников президента в этом плане. Но у демократов и республиканцев и в центре и на местах был консенсус в том, что главная проблема — поскорей победно завершить войну.