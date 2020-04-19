Новости Украины и Новороссии 19 апреля 2020
- 09:34 Вопреки карантину в Святогорской Лавре собрались тысячи прихожан (ФОТО, ВИДЕО).
- 07:30 Это катастрофа! — До осени на карантине Украина закончит своё существование (ВИДЕО).
- 06:44 Возвращение Ворошилова.
- 06:30 Язык Киева начала XX века: русский или украинский? (ФОТО).
- 06:00 В России разгадали тайный замысел США по передаче Крыма Украине (ВИДЕО).
- 04:00 ЛНР: Коронавирус патриотизму не помеха (ФОТО).
- Вчера 22:52 Це ж диверсия!.
Вопреки карантину в Святогорской Лавре собрались тысячи прихожан (ФОТО, ВИДЕО)
В Свято-Успенской Святогорской Лавре на севере Донбасса на Пасхальную службу вопреки карантинным ограничительным мерам собрались тысячи верующих.
Несмотря на призывы украинских властей избегать массовых мероприятий и богослужений на Пасху прихожане пришли в храмы Лавры. Само собой, ни о какой социальной дистанции речи не было да и в масках были немногие.
«Русская Весна» рассказывала, как скандальный мэр Днепропетровска Борис Филатов перекрывает прихожанам входы в храмы. Кроме того, из-за скопления людей в церкви открыли дело — нарушение карантина зафиксировали в Свято-Троицком кафедральном соборе города.
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Это катастрофа! — До осени на карантине Украина закончит своё существование (ВИДЕО)
Карантин на Украине могут продлить до осени. Об этом на днях сообщили в украинском правительстве. Хотя изначально ограничительные меры планировались до начала апреля.
Так, с 6 апреля начали действовать новые правила, ещё более строгие, чем раньше. Например, украинцам рекомендуют полностью соблюдать режим самоизоляции и при необходимости выйти на улицу — выходить только в маске. Кафе, торговые центры, кинотеатры — все закрыты. Ровно также, как и метро. Запрещены любые посещения храмов, парков, скверов.
Пока сообщается, что Украина будет находиться на карантине до 24 апреля. Но не исключено, что его придётся продлить из-за сложной эпидемиологической ситуации в её регионах.
Кандидат политических наук Дмитрий Спивак высказал своё экспертное мнение в эфире «112 Украина» о последствиях карантина для украинской экономики. И надо сказать, что его прогнозы мало утешительны.
«Это катастрофа! То есть, один, министр здравоохранения говорит то, чему тут же противоречит премьер-министр страны. Один говорит: «Две недели», второй говорит: «До осени». Хотел бы я сказать: «Г-н Шмыгаль, до осени на карантине страна закончит своё существование!».
Второе. Если вы до осени хотите оставить страну в каких-то карантинных ограничениях, то зачем вы нам всем нужны.
Третье. Они же про экономику ничего не знают! Я вам просто несколько данных скажу. Может, Шмыгаль нас услышит?
Вот, смотрите. Предположим, молодая семья. Он работает, допустим, в магазине менеджером, а она — администратор в ресторане или спортивный инструктор. Получают зарплату, живут вместе, снимают квартиру. Сейчас оба безработные. Когда возобновится работа и возобновится ли вообще не понятно. А денег государство не платит.
Вопрос на засыпку: как долго проживёт эта семья в этой съёмной квартире и через какое количество недель или месяцев их оттуда выгонят? Г-н Шмыгаль не хочет ответить на этот вопрос?
Сегодня в Чехии платят людям деньги. Все государства — на уровне минимальной зарплаты. В Германии перечисляют на счета компаний деньги (разных компаний, юридических лиц). Просто чтобы бизнес малый не умер. Про Америку и Великобританию я вообще не говорю. Все страны Европейского союза сегодня как-то помогают деньгами, а не бездарными советами!» — поделился мнением Спивак.
Как ранее писала «Русская Весна», Зеленский выступил с видеообращением к жителям страны по поводу эпидемии коронавируса.
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На видео с 00:01:47
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Возвращение Ворошилова
Глава ЛНР Пасечник подписал указ, согласно которому в памятные даты связанные с Великой Отечественной Войной, Луганск будет также называться Ворошиловградом.
Будет это 3 дня в году – на День Освобождения Ворошиловграда 14 февраля, на День Победы 9 мая и на День Памяти 22 июня.
Министерству культуры ЛНР поручили популяризировать в республике позабытое название Ворошиловград.
Схема такая не нова – ее уже обкатали в Волгограде, который на несколько праздничных дней в году становится Сталинградом.
На Украине понятное дело случилась очередная истерика, а Ворошилову припомнили, что он также подписывал расстрельные приговоры в 30-е годы. Но гавканье из Киева понятное дело никак на эпизодическое возвращение старого названия Луганска, под которым он собственно и вошел в историю Великой Отечественной Войны вместе с Ворошиловградской наступательной операцией, не повлияет.
В Луганске, кстати, есть отличный памятник Ворошилову. На Украине мудаки бы его давно снесли, а в свободной от бандеровской Украины Луганской Народной Республике, он себя отлично чувствует.
В целом, мелочь конечно, а приятно.
PS. В порядке шутки – переименовать на 3 дня Луганскую Народную Республику в Ворошиловградскую Народную Республику, которая не подписывала Минские соглашения, и принять ее наконец в состав России.
Ну и можно над Сталинской Народной Республикой подумать, учитывая как назывался Донецк с 1923 по 1961 год.
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Язык Киева начала XX века: русский или украинский? (ФОТО)
Для жителей современного Украинского Государства (УГ) кажется непостижимым тот факт, что никакой «украинской мовы» попросту не существовало на улицах Харькова, Екатеринослава (нынешний Днепропетровск), Одессы, Киева и других русских городов ещё каких-нибудь 100 лет назад.
Да, малороссийское наречие (то есть т. н. «суржик») — присутствовал и «тогда», и «сейчас». Но присутствовал где, в каком виде и в каком качестве? Правильно — в малороссийских селах, где неграмотные крестьяне общались на малороссийском диалекте великорусского языка в быту. Но языком печати, обучения, делового общения, да и просто разговорным языком «культурного» города был русский. Без исключений и альтернатив.
Для подтверждения всего сказанного выше — уместным будет привести выдержку из книги Арнольда Давидовича Марголина.
Этого человека трудно обвинить в «русофильстве» и ненависти ко всему «украинскому»: А. Д. Марголин был коренным киевлянином, до революции 1917 года занимался частной адвокатской практикой, а после создания в 1918 г. Германией и Австро-Венгрией «Украины» — вошел в высшие органы власти новообразованного «Украинского Государства (УГ)». Так, А. Д. Марголин с ноября 1917 г. был членом Верховного суда Украинской народной республики; с ноября 1918 г. — заместителем министра иностранных дел Украинской Директории, а с 1919 г. по ноябрь 1920 г. (после падения Украинской Директории) был дипломатическим представителем правительства Украинской Директории в Лондоне:
«Родным языком моего детства был русский. И хотя в доме у нас (в городе Киеве) говорили очень много и на разговорно-еврейском языке, но ко мне обращались всегда по-русски. Я привык думать и говорить по-русски, русский язык роднил меня с русской культурой.
Само слово Украина в среде, в которой я жил, являлось тогда пустым звуком. Было лишь понятие о хохлах, но не совсем точное. Оно связывалось с живым образом прислуги, деревенских баб, приносивших молоко, овощи и т. д. Хохол неправильно отождествлялся с мужиком и противопоставлялся кацапу, в образе грузчиков, плотников, продавцов кваса и представителей других отхожих промыслов из великороссийских губерний».
Из книги Арнольда Давидовича Марголина: «Украина и политика Антанты (записки еврея и гражданина)», издательство Ефрона, Берлин, 1921 год.
Как в эпоху Запорожской Сечи, в эпоху расцвета казачества — вся корреспонденция казацких гетманов составлялась на русском, польском, латыни и турецком, — так и в начале XX века культурный Киев говорил, писал и думал на русском, немного на французском и немецком, и ещё меньше на латыни (имеется в виду корреспонденция и деловое общение в среде ученых и публицистов).
Прекрасный пример всего сказанного выше — ежедневная газета «Киевлянин», которая десятками тысяч экземпляров печаталась в Киеве КАЖДЫЙ ДЕНЬ более 50 лет. В данной газете можно было встретить множество объявлений и рекламы на французском, немецком и английском языках, но языком остальных 98% газетных статей, заметок и объявлений был РУССКИЙ язык, а не «украинская мова» или «малороссийский диалект».
Обложка газеты Киевлянин за 14 марта 1914 года.
Вот представьте: могла ли подобная газета печататься десятками лет и десятками тысяч экземпляров каждый день и изо дня в день на русском языке, если бы он был чужим и не понятным для местного населения в Киеве?
Как бы киевская молодежь, рабочие, приезжие крестьяне, помещики, промышленники и прочие жители города узнавали бы новости, читали бы сводки и объявления, если бы их разговорным и родным языком был бы не русский, а «украинская мова»?!
Но самым наглядным подтверждением всего написанного выше является реклама, обильно размещаемая на страницах «Киевлянина». Видите ли, реклама всегда и везде, в любом государстве и во все времена преследовала одну главную цель: продать товар. Реклама является коммерческой частью любой газеты и любого СМИ, и именно реклама приносит деньги как собственнику газеты или СМИ, так и бизнесмену, который посредством рекламы продвигает свой товар.
Реклама и объявления из газеты Киевлянин за март 1914 года.
Другими словами это выглядит так: бизнесмен, коммерсант или любой другой выгодополучатель ВСЕГДА будет стараться сделать свою рекламу 1) яркой; 2) узнаваемой; 3) читаемой и воспринимаемой большинством населения того населенного пункта или государства, где данная реклама распространяется.
Например в Германии — реклама будет печататься на немецком, а не на французском языке; в Испании — на испанском, а в Италии — на итальянском. Но, например, в Российской Варшаве (которая до Революций 1917 года входила в состав Российской Империи) — языком рекламы был польский, так как большинство жителей Варшавы говорило и писало именно на нём. В Российской Финляндии — языком рекламы был финский (суоми), да и в Российской Средней Азии, на месте которой сейчас раскинулось множество суверенных государств — реклама также печаталась с учетом языковых потребностей местного населения.
Реклама и объявления из газеты Киевлянин за март 1914 года.
Именно поэтому, если бы языком Киева начала XX века был бы «малороссийский диалект великорусского языка», либо «украинская мова» — на ней бы непременно печаталась хоть какая-то часть киевской рекламы.
Пусть и не 100%, но хотя бы процентов 20-30. Однако, этого явления мы не наблюдаем, как бы мы не старались отыскать «украинскую рекламу» на газетных проспектах в киевских архивах и библиотечных фондах начала XX века.
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Далиант Максимус, специально для «Русской Весны»
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В России разгадали тайный замысел США по передаче Крыма Украине (ВИДЕО)
Три бывших посла Соединённых Штатов в Киеве всерьёз задумались воспользоваться пандемией коронавируса, чтобы забрать у России Крым и вернуть его «незалежной».
Так, в статье, опубликованной National Public Radio (Национальным общественным радио США), Уильям Тейлор, Стивен Пайфер и Уильям Перри рассказали, как с помощью кризиса решить вопрос с Крымом.
«Поскольку распространение коронавируса и падение цен на нефть всё больше давит на Кремль, Соединённые Штаты и их союзники должны предложить отменить международные санкции России. Но с условием: Путин должен прекратить военное вторжение на Украину. Администрация Трампа и Конгресс должны воспользоваться этим. В тесном сотрудничестве с лидерами Германии, Франции и Украины президент Трамп должен предложить президенту Путину прекратить боевые действия, вернуть Донбасс и международную границу под суверенитет Украины, а также снять санкции, введённые против России за её вторжение на Донбасс», — говорится в статье.
Там же отмечается, что «если бы Путин захотел уйти из Крыма, то можно было бы снять и другие санкции, введённые против этой незаконной аннексии».
«Но основные санкции направлены против агрессии Москвы на Донбассе, и Запад может снять их, сохранив санкции против Москвы за захват Крыма», — считают авторы мнения.
«То есть под шумок коронавируса как-то они надеются умыкнуть наш Крым и отдать Украине. Мол, сейчас для этого самый подходящий момент и другого такого шанса просто не будет», — сказал на это ведущий программы «60 минут» на канале «Россия 1» Евгений Попов.
Он подчеркнул, что это же «приличные люди и респектабельные лица, которые в Конгрессе выступают, которых зовут на различные заседания и совещания».
«Они там в Atlantic Council занимают какие-то невероятные должности. Что это такое — под шумок коронавируса Крым у нас тащить?» — возмутился журналист.
Для санкций особого повода не надо, считает Кира Сазонова, доцент РАНХиГС, кандидат юридических наук, кандидат политических наук.
«Международное право нам, в общем-то, даёт фактически столетнюю историю санкций и столетняя история санкций нам показывает, что для санкций не нужен повод. Поэтому эти все истории с Крымом, с тематикой юго-востока Украины и так далее — это всего лишь повод. Для санкций нужна лишь возможность, желание, и всё. Больше ничего!» — сказала она.
По мнению доцента, это «очень подозрительное заявление» с учётом того, что буквально неделю назад Российская Федерация «пошла на поводу у генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша», который предложил «хотя бы на период пандемии давайте возьмёмся за руки и отменим санкции».
«Закончилось тем, что вот эти самые товарищи, по крайней мере, их коллеги и их сограждане, завизировали эту самую резолюцию, которую предложила не просто Российская Федерация (мы там, слава Богу, были не одни!), а 28 стран поддержали Россию в тематике хотя бы временной отмены вот этих санкций и временного перемирия», — отметила Сазонова.
Самое главное — то, что «для Российской Федерации Крым никогда не был предметом торга», сказала она.
«То, что, собственно, нам предлагают под шумок, под пандемию коронавируса, давайте сейчас под покровом ночи о чём-то договоримся? Вся эта теневая дипломатия — это, в принципе, не тот формат, на котором Россия акцентирует с 1945 года как правопреемник того самого Советского Союза, который создавал в том числе и ООН!» — добавила Сазонова.
А вот как прокомментировал предложение бывших украинских послов пресс-секретарь Путина — Дмитрий Песков.
«Ответ лаконичный: нет. Это совершенно точка зрения нереалистическая, во многом даже абсурдная. Во-первых, России нечего выходить с территории Донбасса, она никогда туда не заходила, а что касается Крыма, там вообще вопрос ни „если“, ни „когда“ не стоит. Крым — это часть Российской Федерации со всеми вытекающими последствиями», — сказал Песков.
Как сообщала «Русская Весна», непобедимый украинский боксер Александр Усик заявил, что Крым принадлежит людям, живущим на полуострове, о которых Украина забыла. Он подчеркнул, что «люди никого не интересуют, а интересуют территории».
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ЛНР: Коронавирус патриотизму не помеха (ФОТО)
Луганская Народная Республика, как и Россия, встречает Пасху и День Победы в условиях, когда на массовые празднования наложены ограничения. Однако ветеранов, пожилых людей патриотическая молодежь Республики не забывает.
Подробности «Русской Весне» сообщили в пресс-службе Общественной организации «Патриотическая ассоциация Донбасса».
В преддверии празднования Светлого Христова Воскресения студенты Луганской академии внутренних дел имени Э. А. Дидоренко, совместно с МВД ЛНР, активистами ОО «Патриотическая ассоциация Донбасса» и проекта «#MediaГвардия» вручили ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам МВД ЛНР пасхальные куличи и яйца.
«Сегодня наши активисты, студенты ЛАВД при поддержке МВД ЛНР посетили ветеранов Министерства внутренних дел, поздравили их с праздником Пасхи. Мы вручили продуктовые наборы, собранные нашими активистами и студентами, подарили пасхи. Ветеранам не так важны эти подарки, как вот это внимание. Им важно, что о них никто не забывает и помнит, что и есть нашей основной задачей», — рассказал организатор акции, студент ЛАВД им. Э. А. Дидоренко Левон Акопджанян.
За день студенты навестили пятерых ветеранов, которые отметили, что рады такому вниманию со стороны молодежи.
«Приятно, очень горжусь нашей молодежью, молодцы! Они преданные Донбассу и будут защищать его, кто бы ни смел нападать», — сказал 94-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Чайкин.
Также 18 апреля 2020 года активисты передали от Министра внутренних дел ЛНР Игоря Корнета подарки луганским ветеранам.
Ветеранов навестили активисты общественной организации «Патриотическая ассоциация Донбасса» и проекта «#MediaГвардия», студенты ЛАВД имени Эдуарда Дидоренко и воспитанники Луганского республиканского физкультурно-спортивного общества (ФСО) «Динамо».
«Сегодня, накануне Пасхи и в преддверии 75-й годовщины Победы, мы вручили ветеранам войны и ветеранам внутренних дел продуктовые наборы лично от Министра внутренних дел Корнета Игоря Александровича», — отметила активистка Анастасия Кормушкина.
«Мы должны помнить наше героическое прошлое и наших героев — ветеранов. Наша история и люди, которые ее вершили, — это фундамент для нашего будущего и настоящего», — добавила она.
Кормушкина уточнила, что в течение дня активисты навестили пятерых ветеранов.
А тем временем активисты уже продолжают работу и навещают каждого ветерана в Луганске и на территории Луганской Народной Республики.
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Це ж диверсия!
Чудесная реакция на публикацию про 83-й центр ИПСО Сил Специальных Операций ВСУ https://colonelcassad.livejournal.com/5799962.html
Персонаж видимо только сегодня узнал, что из украинских силовых и гражданских структур утекают различные документы, в том числе и с личными данными лиц, которые думают, что они анонимны в сети.
Хотя уже после публикаций личных данных участников карательных батальонов "Азов", "Донбасс", "Торнадо" и прочих, к этому было бы пора привыкнуть.
Но если у них там генералы СБУ являются агентами ФСБ, а различные хакеры из "Киберберкута" или "Джокера ДНР" потоком публикуют секретные документы, стоит ли удивляться, что эти утечки не прекращаются вот уже 6 лет, причем зачастую их могут сливать сами сотрудники за деньги или по идейным соображениям. При том, что доктрина об основных принципах информационной безопасности была принята еще в 2014-м году.
Вот где основная зрада. Но у некоторых тормозной путь занимает 6 лет.
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