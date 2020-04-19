Копеечный повод: главному российскому автомобилю исполняется 50 лет

«АвтоВАЗ» празднует 50-летие «копейки» — 19 апреля 1970-го с конвейера нового завода в Тольятти сошли первые шесть автомобилей. Какого они были цвета, как ещё могли назвать новую модель и сколько было итальянского в «Жигулях», рассказывают «Известия».

На самом деле первые машины на Волжском автозаводе начали собирать ещё 18 апреля. Генеральный директор Волжского автозавода Виктор Поляков планировал приурочить пуск конвейера к столетию со дня рождения Ленина. Дата была серьезная, а новейшее предприятие — огромное.

Фото: Lada

«С фотоаппаратом никого не пускать»

Поэтому Поляков действовал осторожно и с запасом — рапортовать заранее о таких событиях было рискованно, оборудование то и дело отказывало, а за день до пуска потерялись сигнальные кнопки шкафов управления, снятые для сохранности.

«На главный конвейер с фотоаппаратом никого не пускать, ни работников, ни строителей, какие бы они ни показывали мандаты. Без моего письменного разрешения. Вплоть до министра. Никаких корреспондентов без моего письменного разрешения не впускать», — распорядился Поляков за несколько дней до старта производства.

Это сейчас 19 апреля — знаковая дата для «АвтоВАЗа», тогда пуск производства задумывался довольно скромным. Нескольким десяткам рабочих под руководством фиатовских инструкторов предстояло собрать шесть первых машин. При этом сборка велась точно по технологии на конвейере, хотя он в тот день двигался медленно и с остановками.

«На столах, принесенных из столовой, кабинетов и расставленных на протяжении всего конвейера, выложили детали. Не все детали подходили хорошо: смежники тоже отрабатывали технологию впервые. Сложной операцией оказалась установка лобового и заднего стекол: бились, не всегда подходили к проему кузова, сборщики ещё не владели нужными навыками в совершенстве», — вспоминает Юрий Астахов, на тот момент бригадир бюро отдела технического контроля.

Выпуск шести первых машин ВАЗ-2101 «Жигули», 19 апреля 1970 года. Фото: Lada

Около трех ночи 19 апреля, вспоминает первый технический директор ВАЗа Евгений Башинджагян, на машины установили колеса. За рулем первого ВАЗ-2101 синего цвета сидел фиатовский инструктор Бенито Гвидо Савоини. Затем конечную дистанцию конвейера покинули остальные пять машин, ещё одна синяя и четыре вишневые. После чего автомобили с зажженными фарами и под рев клаксонов носились по свободным цехам.

По сути, это был тестовый пуск главной нитки конвейера ещё недостроенного завода проектной мощностью 660 автомобилей в год. По соседству рабочие разбирали ящики с крупногабаритным оборудованием, строители продолжали укладывать тротуар, дороги.

Выпуск машин в последующие месяцы был невысок. В мае сделали 72 штуки, в июне — 302, а в июле — 402. Массовое производство на конвейере развернули только к сентябрю — и то в смену собирали всего 70 машин. К концу года выпуск довели до 350 седанов, а в марте следующего года к 50-тысячному ВАЗ-2101 завод вышел на 500 автомобилей в сутки.

Итальянская работа

От доклада председателя Совмина Алексея Косыгина, в котором было впервые сказано о необходимости построить в СССР новый автомобильный завод, до первой сошедшей с конвейера синей «копейки» прошло четыре непростых года. Контракт на создание автогиганта в Тольятти — город, кстати, назван в честь итальянского коммуниста — был очень важен для «Фиата». С одной стороны, руководство компании смогло добиться от итальянского правительства предоставления советской стороне кредита на льготных условиях, а с другой — хитрило, как и подобает «капиталистам».

«Когда заключались контракты на строительство ВАЗа, наши партнеры «забыли» вписать туда оборудование для некоторых производств. Наверное, чтобы потом, когда в нем возникнет крайняя нужда, продать его нам подороже», — рассказывал бывший торгпред СССР в Италии Константин Бахтов. Более серьезной, по его словам, проблемой были забастовки.

Выпуск 5-миллионного автомобиля. Фото: Lada

«На одном из заводов рабочие после начала забастовки закрыли ворота и не выпускали шесть наших загруженных грузовиков. Пришлось ехать и вести переговоры с председателем забастовочного комитета, объяснять ему, что неправильное представление о пролетарской солидарности не у нас, а у него. Грузовики выпустили», — вспоминал Бахтов.

На первых порах у итальянцев приходилось закупать довольно значительный объем комплектующих. Производство коробки передач и заднего моста была освоено на Волжском автозаводе позднее. По словам Бахтова, в то время как в Тольятти запускали ВАЗ, в Турине постоянно дежурили несколько советских самолетов, чтобы немедленно доставить всё, в чем дополнительно возникнет нужда.

В Италии заказали даже первую партию шильдиков, что привело к курьезной истории. Буква «я» в слове Тольятти — в ранних вариантах логотипа оно располагалось под ладьей — была написана зеркально, как латинская R. Итальянские комплектующие ставили на машины пять следующих лет, начиная от шурупов и заканчивая жгутами. Продукция российских смежников оказалась недостаточно качественной.

Злоключения итальянца в России

Серьезных переделок потребовал и выбранный советской стороной автомобиль — Fiat-124. В 1966 году он был назван «Европейским автомобилем года», но испытания российским бездорожьем он не выдержал. Оказалось недостаточно дорожного просвета, кузов затрещал, а задние дисковые тормоза посыпались.

«Страшно вспомнить — на первом автомобиле FIAT-124 после пробега по нашим дорогам была выявлена трещина на крыше под центральной стойкой длиной 150 мм, а потом и вся центральная стойка оторвалась от верха боковины. FIAT очень быстро нашел решение и прислал в СССР доработанные автомобили. Правда, и фиатовское решение нам пришлось потом доводить, вводя усиление в деталях путем отгибки кромок», — вспоминал вазовский конструктор Лев Вихко. Большая часть доработок легла на плечи фиатовских инженеров, но и российским было что делать. Более подробно об испытаниях машин рассказывается в книге «Высокой мысли пламень».

Автомобиль Fiat-124 в музее прототипов «АвтоВАЗ» в Тольятти. Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Были у Fiat-124 и плюсы. «Южанин» легко запускался в мороз и на голову превосходил по отоплению «северян» — «Москвича» и «Волгу». Это обстоятельство позже не помешает появлению анекдота о «самой холодной» машине ВАЗ-2101, в которой ездят в дубленках. На самом деле дубленка указывала на обеспеченность советского автовладельца.

Наш вариант

В итоге у автомобиля для России появились более жесткий кузов, доработанная подвеска и коробка передач, увеличенный дорожный просвет. Внимание уделили и безопасности —автомобиль получил утопленные в двери ручки и клыки на бампере, исключающие «подныривание» при столкновении с другой машиной.

Дисковые тормоза оставили только спереди, а сзади поставили барабанные, пусть менее современные, но лучше подходящие под наши условия и не страдавшие от песка на дорогах. Еще одна несовременная деталь российской версии — отверстие под кривой стартер.

Двигатель у ВАЗ-2101 объемом 1,2 л, наоборот, был более передовым, чем фиатовский. Советская сторона потребовала у итальянцев разработать вместо существующего нижневального новый верхневальный силовой агрегат. Причем для главного конструктора завода МЗМА Александра Андронова это был настолько принципиальный момент, что он не поставил свою подпись под соглашением между советской делегацией и итальянцами.

жигули Автомобиль ВАЗ-2101 в музее прототипов «АвтоВАЗ» в Тольятти. Фото: РИА Новости/Анар Мовсумов

На тот момент Fiat и многие другие европейские автопроизводители только переходили на конструкцию с распредвалом в головке блоке — такие моторы были компактнее и быстроходнее за счет меньшей инерции клапанного механизма и могли держать высокие обороты. Так что советская сторона сыграла здесь на опережение, рассчитывая получить агрегат, который не устареет 15–20 лет. В то же время современная конструкция доставила хлопот — в Тольятти не сразу смогли сделать распредвал с требуемым ресурсом 125 тыс. км.

Директивец и Мемориал

«Можно себе представить, что получится, если выйдут в свет «Жигули»: «Наш завод приобрел пять «Жигулей»!» Или: «Я собираюсь купить «Жигулю»!» Или: «С невыразимым чувством радости сел я за руль своей «Жигули» (А может быть, «Жигулихи»), — возмущался читатель журнала «За рулем», недовольный выбором названия автомобиля. Имя для машины придумывали всем Союзом — объявивший конкурс «За рулем» получил более 50 тыс. предложений.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Читатели предлагали назвать машину «Сокол», «Фиалка», «Катюша», «Руслан», «Атаман», «Аргамак». Были и экзотические предложения вроде «Директивца», «Новорожца» или «Мемориала» или «Мадонны». Более полутора тысяч голосов было отдано за «Ладу», но победителем стал вариант «Жигули», предложенный вазовским испытателем Алексеем Черным. Для некоторых зарубежных рынков название действительно оказалось неблагозвучным. Поэтому ВАЗ-2101, активно поставлявшийся на экспорт, переименовали в «Ладу». В народе машину прозвали «копейкой».

Самый главный автомобиль

Почему в Советском Союзе остановили выбор на Fiat, а не, например, на Renault и VW? Тем более что Renault 16, автомобиль, который фактически ввел европейскую моду на хетчбэки и передний привод, высоко оценили по результатам испытаний в НАМИ. Возможно, авангардный автомобиль лучше соответствовал сверхдержаве, отважившейся на «лунную гонку» с Соединенными Штатами, но вряд ли мог выпускаться так же массово.

В пользу Fiat сыграла и политика, и личные предпочтения советского руководства, и трезвый расчет на технологичную и простую модель, которую советская промышленность могла легко освоить и выпускать массово. Впрочем, Алексей Косыгин или президент Fiat Джованни Аньелли вряд ли думали, что классическое семейство «Жигулей», первенцем которого стал ВАЗ-2101, задержится на конвейере так долго.

На момент запуска ВАЗ-2101 не был передовой моделью в Европе, но в СССР это был самый современный автомобиль. Тот же «Москвич» выигрывал разве что за счет мотора и удобства посадки, уступая практически по всем статьям.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Шарниры «Жигулей» не требовали периодической смазки, масло в двигателе меняли раз в 10 тыс. км, в систему охлаждения был залит антифриз. Главное, автомобили было где обслуживать — специально под новинку была создана развитая сеть сервисных станций, в том числе и передвижных.

Да, на покупку автомобиля в СССР были очереди, а приглашение в магазин «Автомобили» получали далеко не все. Да и цена минимум 5150 рублей для многих советских граждан с зарплатой 120 рублей оказывалась неподъемной.

Все равно массовая автомобилизация в СССР началась именно с ВАЗ-2101, выпущенного за 18 лет в количестве около 5 млн штук. Если Fiat-124 для Европы — всего лишь «Автомобиль года», то созданная на его основе «копейка» — для нас автомобиль столетия, не меньше.

Источник: https://nstarikov.ru/kopeechnyj-povod-glavnomu-rossijskomu-avtomobilju-ispolnjaetsja-50-let-114866