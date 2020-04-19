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Эпидемия и кризис: До конца года Россия потратит триллионы рублей из резервов, — Силуанов

23:00. 19 апреля 2020 64 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Эпидемия и кризис: До конца года Россия потратит триллионы рублей из резервов, — Силуанов | Русская весна

Объем Фонда национального благосостояния по завершении этого года составит семь триллионов рублей, заявил министр финансов Антон Силуанов в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Глава Минфина рассказал, что этой суммы хватит для исполнения всех бюджетных обязательств до 2024 года, даже если цена на нефть сохранится на нынешнем уровне.

Силуанов напомнил, что в этом году власти планируют выделить на поддержку экономики и социальной сферы два триллиона рублей.

По его словам, основную часть этой суммы составят средства из резервного фонда. 

По состоянию на начало апреля объем ФНБ составлял 12,85 триллиона рублей — 11,3 % ВВП. Однако спустя неделю Минфин потратил из этой суммы 2,14 триллиона на покупку у Центробанка пакета акций Сбербанка.

Потери от коронавируса 

На этой неделе Силуанов оценил потери российского бюджета из-за коронавируса в более чем триллион рублей.

По его словам, именно столько бюджет может недополучить налогов и доходов от нефтегазовой отрасли.

При этом он подчеркнул, что правительство намерено компенсировать эту нехватку за счет других источников.

Новая сделка ОПЕК+ 

В апреле участники сделки ОПЕК+ договорились о заключении нового соглашения, согласно которому снижение добычи нефти в следующие два месяца составит 9,7 миллиона баррелей в сутки. В дальнейшем она сократится еще на 7,7 миллиона баррелей.

После этого цены на нефть пошли вверх, однако рост оставался непродолжительным.

По оценке Международного энергетического агентства, глобальный спрос на «черное золото» снизится на 29 миллионов баррелей в сутки, последний раз подобный уровень наблюдался в 1995 году. В ОПЕК также спрогнозировали рекордное падение спроса на нефть.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1587324878

Метки: Новости

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