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Что делать одиноким женщинам? Алексей Орлов и Михаил Ять

17:43. 19 апреля 2020 114 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Давайте поговорим…
Алексей Орлов и Михаил Ять

В редакцию Народного Славянского Радио пришло такое сообщение:
“Умники всех мастей и рангов ответьте! Как прожить 10 000 000 (десяти миллионам) молодых женщинам в России, ведь для них вообще, нет пары в Природе?!!!
Ответьте! А то обсуждаете не пойми чего, а о самом важном не говорите…”

Чтобы наконец-то обсудить “Самое Важное” , а не “не пойми чего”, мы решили записать эту передачу…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Hpvtc6Q0HXk

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