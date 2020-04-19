Что делать одиноким женщинам? Алексей Орлов и Михаил Ять

Давайте поговорим…

Алексей Орлов и Михаил Ять



В редакцию Народного Славянского Радио пришло такое сообщение:

“Умники всех мастей и рангов ответьте! Как прожить 10 000 000 (десяти миллионам) молодых женщинам в России, ведь для них вообще, нет пары в Природе?!!!

Ответьте! А то обсуждаете не пойми чего, а о самом важном не говорите…”



Чтобы наконец-то обсудить “Самое Важное” , а не “не пойми чего”, мы решили записать эту передачу…



Если эта тема важная – расскажите о ней друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Hpvtc6Q0HXk