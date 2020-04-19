Азбучная истина Клубьего тела (Слово Отъ). Василиса. Часть 1

Образование Жизни на основе Буквицы.

Выпуск 5-й: от 22 до 28 лет



Автор-сказитель – Василиса

Часть 2 – https://youtu.be/i0Is8qfvrY8



- Буквица как программа обучения в Школе Жизни.

- Изучаем Клубье тело человека с помощью образов Буквицы.

- Пойти туда не знаю куда, найти то, не знаю что…

- Камень на распутье и Путеводный клубочек…

- Образы Буквиц и особенности возрастных посвящений от 22 до 28 лет.

- Как достойно проходить испытания и уроки Жизни.

- Вопрос-Ответ.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yq8Lotcmc_8