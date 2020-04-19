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Азбучная истина Клубьего тела (Слово Отъ). Василиса. Часть 1

17:42. 19 апреля 2020 75 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Образование Жизни на основе Буквицы.
Выпуск 5-й: от 22 до 28 лет

Автор-сказитель – Василиса
Часть 2 – https://youtu.be/i0Is8qfvrY8

- Буквица как программа обучения в Школе Жизни.
- Изучаем Клубье тело человека с помощью образов Буквицы.
- Пойти туда не знаю куда, найти то, не знаю что…
- Камень на распутье и Путеводный клубочек…
- Образы Буквиц и особенности возрастных посвящений от 22 до 28 лет.
- Как достойно проходить испытания и уроки Жизни.
- Вопрос-Ответ.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yq8Lotcmc_8

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