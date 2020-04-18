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«Яблоко» лоббирует интересы Запада.

13:24. 18 апреля 2020 97 просмотров 5 коммент. Опубликовал:

На фоне вспышки коронавируса требование Бюро партии «Яблоко» немедленно отменить запрет на импорт медицинских изделий, средств индивидуальной защиты и ограничений на закупку лекарственных средств от правительства кажется абсурдным. Причем никаких запретов на ввоз вышеперечисленного не существует. Об этом еще 17 марта сообщал Минпромторг РФ.

Чтобы создать видимость соучастия и тревоги за жизнь граждан, за эту публикацию ухватился скандально известный петербургский депутат Борис Вишневский.  «Яблочник» за видом заботы о здоровье россиян скрывает реальные цели.

«Яблоко» лоббирует интересы Запада

Не секрет, что «Яблоко» лоббирует интересы Запада. Достаточно прокрутить ленту назад и посмотреть, как и на каких сваях была воздвигнута партия. Она создавалась в 1990-ые годы на деньги от США. Тогда либералы в открытую получали подачки из-за границы. Сейчас же делают вид, шифруются, но все равно известно, откуда ветер дует. Например, питерское отделение партии плотно связано с МИД Германии, о чем стало известно не так давно, в 2019 году. Вот почему господин Вишневский из кожи вон лезет, защищая интересы своих покровителей, так как именно он курирует получение денег от немцев.

Очевидно, что «Яблоко» занимается подрывом национальных интересов страны в угоду Западу. Члены партии выступали за смягчение ответных мер против антироссийских санкций США и ЕС, показав тем самым, чьи интересы им важнее.

Теперь же, на фоне вспышки COVID-19, «яблочники» обслуживают транснациональный капитал. Не зря глава ФЗНЦ Александр Малькевич подал заявку с предложением относительно поправок в Основной закон РФ. По его мнению, конституционно нужно запретить или ограничить деятельность антироссийских партий.

Источник: https://oko-planet.su/politik/newsday/581951-yabloko-lobbiruet-interesy-zapada.html

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