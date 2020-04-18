Храм Гроба Господня – виртуальная экскурсия
Благодатный огонь сходит раз в год накануне Пасхи, в Великую субботу, вот уже почти две тысячи лет. Схождение Благодатного огня всегда происходит в Храме Гроба Господня, расположенного в Иерусалиме. В этом году церемония схождения Благодатного огня состоится без присутствия паломников из-за эпидемии коронавируса.
Но вы можете прямо сейчас попасть в Храм Гроба Господня.
Для этого просто нажмите на эту ссылку:
Посетить виртуальную экскурсию по Храму Гроба Господня
Виртуальная экскурсия – вы в Храме Гроба Господня в Иерусалиме!
Все на русском языке.
Водя пальцем по экрану, вы сможете осмотреть все святые места этого Храма. Нажимайте на человечков и будете перемещаться по Храму.
Нажимайте на мелкие красные значки с буквой i, и все будет крупно разворачиваться.
Это поистине чудо!!!
С Богом!
Источник: https://nstarikov.ru/hram-groba-gospodnja-virtualnaja-jekskursija-114818
Приходит степаныч со своими проблемами к врачу. Степаныч:
- Доктор, у меня там что-то не в порядке…
- Тааак… Снимайте штаны… Смотрит… Давайте-ка я Вам йодиком помажу… Мажет йодом одно яйцо, пишет записку и говорит:
- А теперь идите в кабинет № 107…
Степаныч одевает штаны и послушно идёт… Входит в кабинет № 107, говорит, что принёс записку от первого доктора. Этот читает и говорит:
- Давайте я Вам помажу зелёночкой… Помазал зелёнкой второе яйцо. Пишет записку и говорит:
- А теперь отнесите эту записку обратно…
Степаныч идёт по коридору обратно, решил прочитать, что же там написано… Читает:
- Христос воскресе, Венедикт Михайлович…
- Воистину воскресе, Дормидонт Пафнутьевич…