Храм Гроба Господня – виртуальная экскурсия

Благодатный огонь сходит раз в год накануне Пасхи, в Великую субботу, вот уже почти две тысячи лет. Схождение Благодатного огня всегда происходит в Храме Гроба Господня, расположенного в Иерусалиме. В этом году церемония схождения Благодатного огня состоится без присутствия паломников из-за эпидемии коронавируса.

Но вы можете прямо сейчас попасть в Храм Гроба Господня.

Для этого просто нажмите на эту ссылку:

Виртуальная экскурсия – вы в Храме Гроба Господня в Иерусалиме!

Все на русском языке.

Водя пальцем по экрану, вы сможете осмотреть все святые места этого Храма. Нажимайте на человечков и будете перемещаться по Храму.

Нажимайте на мелкие красные значки с буквой i, и все будет крупно разворачиваться.

Это поистине чудо!!!

С Богом!

Источник: https://nstarikov.ru/hram-groba-gospodnja-virtualnaja-jekskursija-114818