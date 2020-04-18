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Храм Гроба Господня – виртуальная экскурсия

09:01. 18 апреля 2020 199 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Благодатный огонь сходит раз в год накануне Пасхи, в Великую субботу, вот уже почти две тысячи лет.  Схождение Благодатного огня всегда происходит в Храме Гроба Господня, расположенного в Иерусалиме. В этом году церемония схождения Благодатного огня состоится без присутствия паломников из-за эпидемии коронавируса.

Но вы можете прямо сейчас попасть в Храм Гроба Господня.

Для этого просто нажмите на эту ссылку:

Храм Гроба Господня – виртуальная экскурсия

Посетить виртуальную экскурсию по Храму Гроба Господня

Виртуальная экскурсия – вы в Храме Гроба Господня в Иерусалиме!

Все на русском языке.

Водя пальцем по экрану, вы сможете осмотреть все святые места этого Храма. Нажимайте на человечков и будете перемещаться по Храму.

Нажимайте на мелкие красные значки с буквой i, и все будет крупно разворачиваться.

Это поистине чудо!!!

С Богом!

Источник: https://nstarikov.ru/hram-groba-gospodnja-virtualnaja-jekskursija-114818

Метки: блог

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 29526 25724
    Вячеслав 18 апреля 2020 в 9:55

    Приходит степаныч со своими проблемами к врачу. Степаныч:
    - Доктор, у меня там что-то не в порядке…
    - Тааак… Снимайте штаны… Смотрит… Давайте-ка я Вам йодиком помажу… Мажет йодом одно яйцо, пишет записку и говорит:
    - А теперь идите в кабинет № 107…
    Степаныч одевает штаны и послушно идёт… Входит в кабинет № 107, говорит, что принёс записку от первого доктора. Этот читает и говорит:
    - Давайте я Вам помажу зелёночкой… Помазал зелёнкой второе яйцо. Пишет записку и говорит:
    - А теперь отнесите эту записку обратно…
    Степаныч идёт по коридору обратно, решил прочитать, что же там написано… Читает:
    - Христос воскресе, Венедикт Михайлович…
    - Воистину воскресе, Дормидонт Пафнутьевич…

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