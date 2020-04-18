В/ч 10003: местонахождение, секретные методики, сотрудники и военнослужащие.

Как все начиналось? Развал Советского Союза и годы перестройки для многих стали периодом краха и безвременья. На внешней политике постсоветские страны все сильнее ощущали на себе враждебное влияние НАТО и Соединенных Штатов Америки. Сотрудничая с Центральным Разведывательным Управлением, Пентагон в программе “Звездные врата” активно разрабатывал технологии пси-атак, дающие возможность оказывать энергоинформационное воздействие на противника. Они получили название “Мозговые войны”.

В Советском Союзе до 80-х годов также проводились свои исследования в области сверхъестественных возможностей, но они носили не систематичный характер. Развал СССР и необходимость обеспечить защиту главы государства от западных пси-атак повлекли за собой интенсивные разработки советскими спецслужбами экстрасенсорных возможностей человека. Правительство и министерство обороны нуждалось в суперэлите – людях, обладающих феноменальными способностями.

Первый результат.

После распада СССР одной из задач заокеанской программы “Звездные врата” было разжигание вражды между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Результатом спровоцированного американскими военными экстрасенсами конфликта стала бы обескровленная Россия и ослабленный КНР, что в конечном итоге могло закончиться глобальной ракетно-ядерной войной. Предотвратить это сумели кремлевские офицеры - парапсихологи.

Для чего была создана в/ч 10003?

По инициативе начальника Генштаба генерала армии Михаила Моисеева в 1989 году была сформирована войсковая часть № 10003. С этого времени в сфере подсознания между США и СССР началось активное противостояние. Данная военная часть была сформирована с целью оказывать помощь в решении многих специфических проблем. Руководителем государственных программ противоборства с вероятным противником в области психосферы стал заслуженный военный специалист, видный ученый-антропофеноменолог, генерал-лейтенант А. Ю. Савин.

Сотрудники и военнослужащие в/ч 10003, используя свои феноменальные способности, работали в четырех направлениях:

1. Предотвращали чрезвычайные происшествия, осуществляли поиск пропавших людей, преступников, складов с оружием и боеприпасами, самолетов и кораблей, лечили раненных и больных солдат.

2. Анализировали программы пси-войн со стороны НАТО и США.

3. Работали над созданием своих методов энергоинформационного влияния.

4. Развивали интуитивные и интеллектуальные способности “спецоператоров” – аналитиков высшего уровня, возможности которых были значительно эффективнее, чем у медиумов и телепатов.

В войсковой части занимались формированием у офицеров незаурядного творческого потенциала и экстрасенсорных способностей. Специально в группу Савина экстрасенсов не набирали.

Кем разрабатывалась психотехника в СССР?

Основой методики в в/ч 10003 стали различные достижения в области сверхъестественного сибирских, тибетских, алтайских и азиатских культур. Анализом и созданием техники энергоинформационного воздействия занимались разнопрофильные научно-исследовательские и академичные институты: Большая и Медицинская Академии наук Советского Союза, Минобороны и промышленности, МГУ, МФТИ, Институты философии и психологии РАН и др.

Сотрудники этих организаций выполняли свою часть исследований, не имея представления о том, на кого работают. Это обусловлено тем, что деятельность в/ч 10003 была засекречена. В результате за короткий промежуток времени военное руководство СССР обладало необходимой информацией о достоинствах и уязвимых местах пси-программ стран Запада и США.

Как организована часть?

В/ч 10003 обладала самым высоким уровнем секретности. О работе отдела полковника Савина не было ничего известно даже министрам обороны. О деятельности части был осведомлен только начальник Генерального штаба Российской Федерации генерал армии Михаил Моисеев, у которого был в подчинении руководитель в/ч 10003.

Секретные методики позволяли развивать в человеке большие способности. На их разработку и внедрение требовались значительные средства. Руководителем Генштаба в распоряжение А. Савина была выделена служебная квартира. Помещение оборудовали правительственной связью и аппаратурой, необходимой для исследовательской работы сотрудников в/ч 10003.

Местоположение штаб–квартиры в те времена – район остановки метро «Кропоткинская». Позже руководитель части обзавелся другими опорными точками – различными штабами, НИИ, военными и гражданскими учреждениями.

Финансирование.

Данным вопросом занимался активный покровитель группы Савина, министр финансов СССР Валентин Павлов. Для финансирования войсковой части 10003 специально была разработана секретная программа, по которой каждый год государством на исследовательские работы выделялось четыре миллиона долларов. По налаженной и секретной схеме переводы осуществлялись до 2003 года.

В чем заключалась идея метода Савина?

Вопреки сложившемуся мнению о том, что экстрасенсорными способностями обладает не каждый, руководитель войсковой части 10003 доказал обратное: любой нормальный человек после курса обучения мог развить в себе уникальные возможности. Проведение курсов, через которые прошли сотни офицеров, осуществлялось в закрытых военных учебных заведениях. Обучение по методике в/ ч 10003 дало свои первые результаты: курсанты запоминали значительный объем информации, оперировали в уме большими числами. Помимо повышенной работоспособности мозга, у офицеров без вреда для их здоровья развились скрытые для обычного неподготовленного человека уникальные возможности тела. У курсантов повышалась стойкость к внешним механическим воздействиям, что давало возможность это использовать в экстремальных условиях.

Достижения военных экстрасенсов.

В первые годы деятельности группы работники в/ч 10003 получили экстрасенсорную информацию о предстоящем взрыве на атомном объекте в Глазго. Осталось невыясненным, откуда идет угроза. Опасность англичанам могли представлять ядерная боеголовка и энергетическая установка. Доложенная вовремя западным специалистам, информация о возможном взрыве предотвратила экологическую катастрофу в Европе.

Также работники войсковой части 10003 предсказали землетрясение, которое случилось на Камчатке. Кроме того, они разработали свой вариант решения конфликта на Кавказе. К сожалению, Б. Ельцин рекомендациями сотрудников не воспользовался, что привело к военному кризису в Чечне. Прибыв на Кавказ, полковник Савин выявлял вместе с подчиненными в/ч 10003 местонахождение командных центров чеченских боевиков, помогал проводить допросы. Группа осуществляла оценку ситуации и давала предсказания о будущих событиях.

В результате эффективной двухлетней работы в/ч 10003 по конфликту на Кавказе ее статус повысился. С 1997 года войсковая часть полковника Савина, которая считалась отделением Генерального штаба, получила статус специального управления. Сам руководитель был повышен в звании.

Конец проекта.

Войсковая часть генерала Савина проработала 15 лет. С 2000–го года начался процесс рассекречивания некоторых положений методики с постепенной их адаптацией к гражданской жизни. Теперь они начали применяться не только в силовых ведомствах, а и в учебных заведениях, частных предпринимательских структурах. В 2003 году особым приказом в/ ч 10003 была ликвидирована, а ее командир ушел в отставку. Так была завершена работа секретного проекта, созданного в самый критический для страны момент. Офицеры-экстрасенсы спасли государство от неизбежного разорения и краха, а их многочисленные открытия в области феноменального стали базой для психологических тренингов.