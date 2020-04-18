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В некоторых регионах Франции около 70% звонков в полицию составляют доносы

00:24. 18 апреля 2020 88 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Во время карантина в некоторых регионах Франции около 70% звонков в полицию составляют доносы.

Такие данные предоставил крупнейший профсоюз сотрудников французской полиции Alternative Police. По мнению представителя профсоюза, доносы вызваны завистью. Мэр 20-го округа французской столицы обратилась к парижанам с просьбой прекратить доносы. По ее словам, они бесполезны и мешают дозвониться в полицию свидетелям и жертвам настоящих преступлений.

Мэр 20 округа Парижа Фредерик Каландра обратилась к жителям этого густонаселенного района французской столицы с просьбой прекратить доносы. Жалобы на соседей, не соблюдающих карантинный режим, стали в столице так многочисленны, что номер телефонной линии 17, по которому во Франции можно обратиться в полицию за срочной помощью, оказывается постоянно занят. Мэр подчеркнула, что это создает угрозу для тех, кому действительно требуется вмешательство полиции. «Некоторые даже посылают нам фотографии соседских детей, которые вышли на прогулку», — сказала мэр во вторник, 14 апреля, в эфире радио France Bleu Paris. И напомнила, что фотографировать людей без их согласия противозаконно.

В округе была создана специальная служба для работы с подобными жалобами, где работают четыре человека. Только некоторые звонки, по словам мэра, заслуживают внимания. Например, когда под окнами всю ночь активно торгуют наркотиками или продают контрабандные сигареты.

Как заметил 14 апреля представитель профсоюза Alternative Police Сильвен Андре, рост числа доносов можно объяснить завистью, возникающей из-за разницы в условиях карантина. Он напомнил, что звонить, когда сосед вывел гулять собаку пять раз за день или потому что кто-то несколько раз вышел в магазин, бесполезно. Телефонную линию полиции нужно освободить для звонков свидетелей или пострадавших от уличных преступлений или домашнего насилия.

Число доносов не одинаково в разных регионах Франции. В регионе Гранд-Эст (Эльзас, Лотарингия, Шампань-Арденны) их количество составляет до 70% всех звонков. В частности, в Нанси из 27 звонков, которые полиция получает в час, 22 касаются нарушения карантинного режима. В Бордо число таких звонков после 16 часов достигает 90%. Зато в регионах Верхняя Нормандия и Центр – Долина Луары доносов практически нет. Исключения также составляют заморские регионы Майотта и Реюньон.

https://cutt.ly/mt4nLeI – цинк

До чего кровавый тиран Сталин довел народ, что люди начали доносить друг на друга и создали целую культуру доносительства!!!
Хотя постойте…

PS. А вы позвонили куда следует, увидев, что ваш сосед нарушает карантин? -)

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5798408.html

Метки: доносительство, Европа, коронавирус, Франция, юмор

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