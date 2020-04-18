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Своё дело. Слом мышления на пороге изменений.

18:46. 18 апреля 2020 107 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Прямая трансляция Народного Славянского радио. Slavradio.org
Авторы-сказители – Олег Бажин, Алексей Странник.
Ведущий – Алексей Орлов.
За пультом – Евгений Роденко.
Светлана Большакова в чате.

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Своё дело – это цикл передач о Новом Времени, о Людях, о Единении.

В эфире Народного Славянского Радио пойдёт речь о вызовах времени и сегодняшнего дня;

о способах выхода из сложившейся ситуации, о выборе Пути;
о возможностях открытия Своего дела с минимальными временными, энергетическими и финансовыми вложениями.
Будет показано какие преимущества вы получите, найдя сородичей и сподвижников, для движения СоОбща в Союзе, СоТрудничестве и СоГласии.

О том, что возможно начать делать с нуля самому и неважно где ты находишься территориально – в городе или деревне. О видах, способах и организации сбыта своей продукции (товаров/услуг) в современных непрерывно изменяющихся реалиях.
Представим вам своё видение способов обретения Достатка и Путей его обеспечения. Расскажем о ряде уже предпринятых нами мер, и реализуемых и планируемых к реализации проектах в целях достижения выше обозначенных целей.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!

Аудио интернет-вещание 24 часа / 7 дней / каждый месяц / круглый год.

Слушать живые эфиры, трансляции и передачи БЕЗ ИСКАЖЕНИЯ ЗВУКА можно на сайте “Народного Славянского радио”

http://slavradio.org (новый сайт для всех видов компьютерной техники включая телефоны и планшеты)
На новом сайте работает чат доступный после регистрации.
http://slavradio.org/chat.html

Можно слушать основной канал радио по ссылкам в разном качестве:.

http://s5.radioboss.fm:8203/stream/1/ – высокое качество 128 кБит/Сек
http://s5.radioboss.fm:8203/stream/2/ – среднее качество 64 кБит/Сек
http://s5.radioboss.fm:8203/stream/3/ – низкое качество 32 кБит/Сек

http://s5.radioboss.fm:8203/stream/4/ – музыкальный канал. ТОЛЬКО МУЗЫКА.

http://slavmir.org (это старый сайт)

Внимание! Из-за технических особенностей конвертации, Ютуб может искажать звучание трансляции (помехи, щелчки, дёрганье звука).

Слушать и смотреть эфиры “Народного Славянского радио” можно:
на сайте http://slavradio.org
в ютуб https://youtube.com/slavradio

чат “Славянского радио”
http://slavradio.org/chat.html

социальные сети
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uFaBBVevxfg

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