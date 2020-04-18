Шоу космических масштабов. Главная тайна Илона Маска

Кто такой Илон Маск: талантливый избретатель или гениальный шарлатан. Какие структуры стоят за его инновациями. Применимы ли его изобретения в реальной жизни и что он может на самом деле дать человечеству. Факты и мифы разбирает учёный-физик, публицист Дмитрий Михеев. Ведущий Илья Титов.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MIWxcT7QoTs