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Шоу космических масштабов. Главная тайна Илона Маска

22:35. 18 апреля 2020 53 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Кто такой Илон Маск: талантливый избретатель или гениальный шарлатан. Какие структуры стоят за его инновациями. Применимы ли его изобретения в реальной жизни и что он может на самом деле дать человечеству. Факты и мифы разбирает учёный-физик, публицист Дмитрий Михеев. Ведущий Илья Титов.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MIWxcT7QoTs

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