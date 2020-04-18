Потеряем Победу – потеряем государство!
18:44. 18 апреля 2020 139 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Очень важные и злободневные вопросы по теме стирания русской, советской истории из сознания жителей как планеты, так и самой России.
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Ага. Вы идиоты смешны.
Вот НЕМЦЫ ПРОИГРАЛИ но всё у них нормально и с государством и с мерседесами и ЖИВУТ ХОРОШО.
А Вы-ИДИОТЫ и ЦУКИ сами не воевали но даже дедову ПОБЕДУ не можете приумножить.
НИЧЕГО делать не умеете кроме как трындеть.
Пойди сделай МЕРСЕДЕС