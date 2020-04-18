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Потеряем Победу – потеряем государство!

18:44. 18 апреля 2020 139 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Очень важные и злободневные вопросы по теме стирания русской, советской истории из сознания жителей как планеты, так и самой России.




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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4979398.html

Метки: Запад, история, космос, платошкин, Россия, США, фальсификация

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 15884 650
    Русофил 18 апреля 2020 в 19:43

    Ага. Вы идиоты смешны.
    Вот НЕМЦЫ ПРОИГРАЛИ но всё у них нормально и с государством и с мерседесами и ЖИВУТ ХОРОШО.
    А Вы-ИДИОТЫ и ЦУКИ сами не воевали но даже дедову ПОБЕДУ не можете приумножить.
    НИЧЕГО делать не умеете кроме как трындеть.
    Пойди сделай МЕРСЕДЕС

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