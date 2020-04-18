Олухи экономисты или хитрый план Путина? (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

Артём Войтенков: Профессора Высшей школы экономики не знают российских законов или это хитрый план Путина? Группа известных экономистов посоветовала российской экономике выходить из кризиса методом количественного смягчения. Однако Центробанку РФ по закону запрещено давать рубли в бюджет Российской Федерации.



Коронакризис-2020: что будет и что делать?

http://liberal.ru/lm-ekspertiza/koron…



Скрытый смысл новых банкнот в 200 и 2000 рублей https://youtu.be/B9isZeSWXas

Почему изменился орёл на российских деньгах https://youtu.be/Mq1LrIY8qas





Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KgAh9SDoVg4