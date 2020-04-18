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Олухи экономисты или хитрый план Путина? (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

09:03. 18 апреля 2020 164 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Артём Войтенков: Профессора Высшей школы экономики не знают российских законов или это хитрый план Путина? Группа известных экономистов посоветовала российской экономике выходить из кризиса методом количественного смягчения. Однако Центробанку РФ по закону запрещено давать рубли в бюджет Российской Федерации.

Коронакризис-2020: что будет и что делать?
http://liberal.ru/lm-ekspertiza/koron…

Скрытый смысл новых банкнот в 200 и 2000 рублей https://youtu.be/B9isZeSWXas
Почему изменился орёл на российских деньгах https://youtu.be/Mq1LrIY8qas

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KgAh9SDoVg4

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 29526 25724
    Вячеслав 18 апреля 2020 в 9:43

    План есть только у мировой закулисы, которая поставила цель по уничтожению славян… А все остальные, якобы правители стран, у неё на побегушках…

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