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О захвате российских граждан иностранными государствами

18:45. 18 апреля 2020 123 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Гостем передачи стала Елизавета Бут, дочь Виктора Бута, который уже несколько лет находится в американской тюрьме по ложному обвинению. Она рассказала, как себя чувствует её отец, что предпринимала их семья для того, чтобы освободить Виктора из заточения.
История фактического похищения американцами Виктора Бута, стала первым, но далеко не единственным случаем подобного рода.
Многие граждане России оказались в подобной ситуации.
В том числе – социолог Максим Шугалей, захваченный ливийской террористической властью.
Скоро на экраны выйдет фильм «Шугалей», который расскажет всю правду об этой трагической истории.
Мы все надеемся, что кино сыграет положительную роль в скорейшем освобождении Максима Шугалея. В истории захвата Виктора Бута кинокартина, наоборот, играла отрицательную роль, формируя ложный отрицательный образ.
Для скорейшего освобождения наших сограждан нужно применять все способы, использовать все варианты.
И, конечно, российской государство просто обязано приложить все усилия для возвращения всех граждан России домой!
Свободу Виктору Буту! Свободу Максиму Шугалею!

О захвате российских граждан иностранными государствами. Николай Стариков. ФАН-ТВ

Что делать, чтобы вернуть на родину наших сограждан, незаконно удерживаемых другими государствами — тема нового выпуска программы «По-Стариковски» с Николаем Стариковым.

Гостем передачи стала Елизавета Бут, дочь Виктора Бута, который уже несколько лет находится в американской тюрьме по ложному обвинению. Это первое интервью девушки, где она расскажет, как себя чувствует её отец, что предпринимала их семья для того, чтобы освободить Виктора из заточения.

История фактического похищения американцами Виктора Бута, стала первым, но далеко не единственным случаем подобного рода. Многие граждане России оказались в подобной ситуации. В том числе — социолог Максим Шугалей, захваченный Ливийской террористической властью.

Скоро на экраны выйдет фильм «Шугалей», который расскажет всю правду об этой трагической истории.

Мы все надеемся, что кино сыграет положительную роль в скорейшем освобождении Максима Шугалея. В истории захвата Виктора Бута кинокартина, наоборот, играла отрицательную роль, формируя ложный отрицательный образ.

Для скорейшего освобождения наших  сограждан нужно применять все способы, использовать все варианты. И, конечно, российское государство просто обязано приложить все усилия для возвращения всех граждан России домой!

Свободу Виктору Буту! Свободу Максиму Шугалею!

Автор: Сергей Петров

Источник: https://nstarikov.ru/o-zahvate-rossijskih-grazhdan-inostrannymi-gosudarstvami-114838

Метки: блог, Видео

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