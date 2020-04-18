Новости Украины и Новороссии 18 апреля 2020

В чернобыльской зоне отчуждения который день не прекращаются пожары. Власти обратились к киевлянам с просьбой воздержаться от проветривания помещений и прогулок по улицам из-за гари, которая ощущается уже в столице.

Людей просят закрывать окна и форточки, и не выходить на улицу. Также им рекомендуют пить больше жидкости, а дома поставить ёмкости с водой, чтобы повысить влажность в помещении и если нужно открыть окно, то обязательно завешивать форточку влажным куском ткани.

Пламя всё ближе подбирается к ЧАЭС, а местные власти ничего не могут с этим поделать. И виной тому не только запущенная инфраструктура, но и нулевая подготовка к подобного рода ЧП. Плюс человеческий фактор.

Должны ли Россия и Белоруссия принять участие в тушении чернобыльского пожара? Этот вопрос СМИ адресовали журналисту и политологу Армену Гаспаряну.

«Это невозможно по той лишь причине, что Украина присоединилась к санкциям Европы против Белоруссии. И это странно выглядело бы со стороны Минска — сказать: «Знаете, ладно! Мы сейчас тут закроем глаза на ваш санкционный пакет, давайте-ка вместе будем решать эти вопросы» — сказал он.

По мнению Гаспаряна, «об этом можно было бы говорить в сытые годы, когда были излишки денежных средств, которые можно было бы пускать на подобного рода гуманитарные проекты».

«Сейчас вам не должны абсолютно все», — подчеркнул он.

Ситуация сложная, здесь без вопросов. Но у Гаспаряна всё же есть некоторое непонимание того, как же так? Ведь на чернобыльскую проблему в украинском бюджете должны были бы по идее закладываться определённые средства. Огонь не могут потушить с 4 апреля.

«Но за последние дни ни от кого из украинских политиков не прозвучало, что давайте привлечём какие-нибудь дополнительные резервные фонды для того, чтобы финансово поддержать волонтёров, людей, которые решают эту проблему, — заметил журналист.

— Это означает, что-либо украинскую политику вообще в принципе не парит, что там происходит в Припяти, что тоже бывает. Либо денег нет вообще».

Гаспарян предположил, что оба варианта могут быть параллельными. И то, что денег нет — «это тоже правда», потому что «курс гривны, если вы за этим следите, вы видите, как он уходит, в какую даль».

«И также это никого не тяготит, потому что сейчас важнее всего для Украины — это пандемия коронавируса», — пояснил он.

Журналист обратил внимание на то, что такая же тишина наблюдается и в европейских средствах массовой информации.

«По поводу Чернобыля на самом деле тишина. Сейчас все интересуются только пандемией. Вот если ещё, не дай Бог, параллельно там «жахнет» чего-то, тогда я не знаю, что делать. Тогда, понятное дело, помощь окажут. И помощь окажут те страны, которые Украина больше всего сейчас и проклинает. Мы их не будем называть громко, но это слова на букву Р и на букву Б. И это понятно, потому что они точно так же подвязаны в этом», — подытожил Армен Гаспарян.

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