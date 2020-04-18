Новости Украины и Новороссии 18 апреля 2020
- 09:01 На Украине разгонять верующих на Пасху будет спецназ.
- 07:50 Турчинов похвастался созданием “ракетного щита” Украины.
- 07:31 Зеленский высказался о ситуации с деньгами МВФ для Украины.
- 05:16 Новая катастрофа в Чернобыле и эпидемия к-вируса: придут ли на помощь Россия и Белоруссия? (ВИДЕО).
- 02:30 «Много акул»: Зеленский прокомментировал раскол в «Слуге народа».
- Вчера 23:34 Транш МВФ для Украины — как кровь для организма, — Зеленский (ВИДЕО).
- Вчера 22:43 Во Львове сожгли центр реабилитации “киборгов”.
На Украине разгонять верующих на Пасху будет спецназ
МВД Украины обещает привлекать спецназ для разгона верующих в случае большого скопления людей возле и внутри храмов во время пасхальных богослужений.
Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил советник министра внутренних дел Юрий Тандит.
По его словам, в настоящее время к охране общественного порядка и обеспечению соблюдения карантина уже привлечено почти 30 тысяч правоохранителей.
«При необходимости будет привлекаться большее количество личного состава», — обещает Тандит.
Основные сложности МВД Украины ожидает на западе страны, где население традиционно массово ходят в храмы на религиозные праздники. Значительные скопление людей на Пасху полиция ожидает именно там.
«Мы предупреждаем людей. Также мы на постоянном контакте с иерархами церквей, я практически каждый час общаюсь со священниками разных конфессий, в частности с руководителями церквей. Могу сказать, что в этих областях мы план разработали», — отчитался советник Авакова.
Он уточнил, что говорил о возможных рисках нарушения карантинных ограничений верующими с главой Нацполиции Украины Игорем Клименко, и тот заявил, что в случае неповиновения полиция будет действовать согласно постановлению Кабмина №211.
«Мы будем останавливать этих людей, в местах массового скопления людей будем использовать силы специального назначения», — подчеркнул Тандит.
Советник МВД напомнил, что впереди еще мусульманские праздники, к которым правоохранители также готовятся заранее.
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Турчинов похвастался созданием “ракетного щита” Украины
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Зеленский высказался о ситуации с деньгами МВФ для Украины
Фото: globallookpress.com
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил отсутствие на Украине денег из Международного валютного фонда (МВФ) с неделей жизни без воды.
Соответствующие параллели он привёл в эфире телепрограммы «Свобода слова», передает RT.
Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что МВФ осуществляет прямое внешнее управление Украиной «привычными для него циничными методами».
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Новая катастрофа в Чернобыле и эпидемия к-вируса: придут ли на помощь Россия и Белоруссия? (ВИДЕО)
В чернобыльской зоне отчуждения который день не прекращаются пожары. Власти обратились к киевлянам с просьбой воздержаться от проветривания помещений и прогулок по улицам из-за гари, которая ощущается уже в столице.
Людей просят закрывать окна и форточки, и не выходить на улицу. Также им рекомендуют пить больше жидкости, а дома поставить ёмкости с водой, чтобы повысить влажность в помещении и если нужно открыть окно, то обязательно завешивать форточку влажным куском ткани.
Пламя всё ближе подбирается к ЧАЭС, а местные власти ничего не могут с этим поделать. И виной тому не только запущенная инфраструктура, но и нулевая подготовка к подобного рода ЧП. Плюс человеческий фактор.
Должны ли Россия и Белоруссия принять участие в тушении чернобыльского пожара? Этот вопрос СМИ адресовали журналисту и политологу Армену Гаспаряну.
«Это невозможно по той лишь причине, что Украина присоединилась к санкциям Европы против Белоруссии. И это странно выглядело бы со стороны Минска — сказать: «Знаете, ладно! Мы сейчас тут закроем глаза на ваш санкционный пакет, давайте-ка вместе будем решать эти вопросы» — сказал он.
По мнению Гаспаряна, «об этом можно было бы говорить в сытые годы, когда были излишки денежных средств, которые можно было бы пускать на подобного рода гуманитарные проекты».
«Сейчас вам не должны абсолютно все», — подчеркнул он.
Ситуация сложная, здесь без вопросов. Но у Гаспаряна всё же есть некоторое непонимание того, как же так? Ведь на чернобыльскую проблему в украинском бюджете должны были бы по идее закладываться определённые средства. Огонь не могут потушить с 4 апреля.
«Но за последние дни ни от кого из украинских политиков не прозвучало, что давайте привлечём какие-нибудь дополнительные резервные фонды для того, чтобы финансово поддержать волонтёров, людей, которые решают эту проблему, — заметил журналист.
— Это означает, что-либо украинскую политику вообще в принципе не парит, что там происходит в Припяти, что тоже бывает. Либо денег нет вообще».
Гаспарян предположил, что оба варианта могут быть параллельными. И то, что денег нет — «это тоже правда», потому что «курс гривны, если вы за этим следите, вы видите, как он уходит, в какую даль».
«И также это никого не тяготит, потому что сейчас важнее всего для Украины — это пандемия коронавируса», — пояснил он.
Журналист обратил внимание на то, что такая же тишина наблюдается и в европейских средствах массовой информации.
«По поводу Чернобыля на самом деле тишина. Сейчас все интересуются только пандемией. Вот если ещё, не дай Бог, параллельно там «жахнет» чего-то, тогда я не знаю, что делать. Тогда, понятное дело, помощь окажут. И помощь окажут те страны, которые Украина больше всего сейчас и проклинает. Мы их не будем называть громко, но это слова на букву Р и на букву Б. И это понятно, потому что они точно так же подвязаны в этом», — подытожил Армен Гаспарян.
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«Много акул»: Зеленский прокомментировал раскол в «Слуге народа»
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал раскол в «Слуге народа», который проявился в конце марта в Верховной раде во время решения кадровых вопросов.
По мнению главы украинского государства, его можно объяснить происками врагов из парламента, которые пытаются развалить монобольшинство.
«Этот корабль под названием „Слуга народа“ — все зависит от него», — сказал он.
«Я дал им возможность. Если они хотят идти вперед — они пойдут. Но много в этом океане акул, много людей плавает. И очень хотят договориться с новой командой. Люди разные. Все хотят, чтобы этот корабль потонул. В Раде большинство хотят», — заключил Зеленский.
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Транш МВФ для Украины — как кровь для организма, — Зеленский (ВИДЕО)
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что властями страны не рассматривается сценарий с объявлением дефолта.
Об этом он сказал он в эфире программы Свобода слова Савика Шустера, отвечая на вопрос, может ли Украина выжить без средств от МВФ.
«Может ли человек прожить без воды неделю? А зачем? С МВФ ситуация такая же. А зачем нам так рисковать, довести ситуацию до дефолта, зачем нам все эти испытания? Их и так много. Сейчас это — как кровь для организма», — сказал президент.
Зеленский также заявил, что во время пандемии коронавируса не нужно говорить о комфорте, а необходимо думать о том, как выжить. При этом президент добавил, что на Украине хватает хлеба, масла и круп.
«Наша задача — не комфорт сейчас, скажу откровенно, не комфорт — выжить. Хлеб, масло, молоко, крупы есть, выживем. Пройдем коронавирус, месяц-полтора пройдет, вырулим, если честно. Я в этом уверен», — сказал Зеленский.
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Во Львове сожгли центр реабилитации “киборгов”
Зрада зрадная во Львове. Неизвестные подожгли центре реабилитации для участников карательной операции на Донбассе.
Центр реабилитации участников АТО Феникс могли поджечь. Сейчас на месте работают правоохранители.
Во Львове произошел пожар в центр реабилитации участников АТО Феникс. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в Twitter в пятницу, 17 апреля.
Он напомнил, что центр Феникс находится на территории областной психиатрической больницы на улице Кульпарковской.
"Переговорил с руководителем ГСЧС во Львовской области Юрием Кагитином. Похоже, что центр реабилитации участников АТО Феникс подожгли. Сейчас на месте работают правоохранители", – написал Садовый.
Он добавил, что руководитель больницы вместе с руководителем центра реабилитации готовят документы на выделение средств через областную комиссию по вопросам ТЭБ и ЧС для ликвидации последствий пожара.
Садовый заверил, что Львов также готов приобщиться финансово, чтобы как можно быстрее помещение вернулось в рабочее состояние.
Фото и видео пожара обнародовал депутат Львовского горсовета, сооснователь сообщества Варта-1 Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook. Судя по ним, помещение центра сгорело полностью. Крыша здания обрушилась и остались стоять только стены. Удалось спасти некоторые вещи. Никто не пострадал.
Ранее в Донецкой области сгорела база парамедиков-волонтеров Ангелы Тайры, которая находится в селе Широкино, неподалеку от Мариуполя. Один человек получил ожоги.
Также сообщалось, что в Кривом Роге ограбили офис общественной организации Криворожская ассоциация участников боевых действий и участников АТО. Злоумышленники вынесли из офиса волонтеров гуманитарную помощь, предназначенную воинам ООС и жителям Донбасса.
https://korrespondent.net/city/lvov/4219021-vo-lvove-shorel-tsentr-reabylytatsyy-voynov-ato – цинк
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