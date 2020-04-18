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Какое наказание грозит за нарушение карантинных мер при коронавирусе в разных странах.

10:40. 18 апреля 2020 49 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

 

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 марта в Москве из инфекционной больницы в Коммунарке сбежала женщина, у которой заподозрили коронавирусную инфекцию. Ее уже вернули в медучреждение. За нарушение карантина ей грозит суд и принудительное размещение на неопределенный срок.

 

Источник: https://tass.ru/info/7989649

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 838 541
    Мама 18 апреля 2020 в 11:10

    Была уже статья про Австралию, там можно на велосипедах и автомобилях кататься, можно спортом заниматься, только на детских качелях таблички с запретом. А дальше своего городка им и раньше было нельзя никуда, кругом заборы и квадрокоптером нельзя пользоваться (в Новой Зеландии тоже), а то узнают, что мир не такой, как на нарисованной в 20 веке на карте -холсте в каморке папы Карло.
    Жёлтый туман из сказки Волкова над островом Земля. В СМИ широко или вообще не освешается вопрос о сгоревших заводах Европы и в др. странах. А резкое поражение органов дыхания человека списывают на несуществующий выдуманный “вирус”.
    “ВСЯ ПРАВДА О ПРОИСХОДЯЩЕМ. Врач из Испании, видео из больниц.”
    https://www.youtube.com/watch?v=F9Eql34Vf-M

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    • 8591 2741
      krikunolegМама 18 апреля 2020 в 11:18

      “А резкое поражение органов дыхания человека списывают на несуществующий выдуманный “вирус”” – а что же тогда легкие поражает? Смог?
      ——————
      “А дальше своего городка им и раньше было нельзя никуда” – ну в городке все вымрут…;))

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  • 8591 2741
    krikunoleg 18 апреля 2020 в 11:18

    А Россия самый “кровавый” Мордор, однако…;))

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