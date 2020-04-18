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К 150-летию В.И.Ленина “Ленин всегда с тобой…”

18:45. 18 апреля 2020 134 просмотра 2 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7PdiB47YLMQ

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 3860 2728
    чужой 18 апреля 2020 в 19:34

    На евфросинью пасмурно было – к теплому лету. Федул сегодня подул ярким днем – лето будет теплое и градобойное.
    не могу смириться с погодой. Я должен быть лучше ее во всех отношениях и победить. Только не знаю пока как и зачем.
    Кот а вы яйца красите в шелухе ( как Ленин в красный цвет) или химией ? Извините за фамильярность.

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