К 150-летию В.И.Ленина “Ленин всегда с тобой…”
18:45. 18 апреля 2020 134 просмотра 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Леность — мать всех пороков.
На евфросинью пасмурно было – к теплому лету. Федул сегодня подул ярким днем – лето будет теплое и градобойное.
не могу смириться с погодой. Я должен быть лучше ее во всех отношениях и победить. Только не знаю пока как и зачем.
Кот а вы яйца красите в шелухе ( как Ленин в красный цвет) или химией ? Извините за фамильярность.
Я яйца в бане парю розовые жене нравиЦЦо.
А шелухой или зелёнкой это извращение какое-то.
Прижми дверями и посинеют.