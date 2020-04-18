Эпидемические тройки и борьба с эпидемиями в 1933-м году

Спецсообщения ОГПУ об эпидемиях по Союзу ССР. 5 марта 1933 г.

Спецсообщения ОГПУ об эпидемиях по Союзу ССР от 8 марта 1933 г.

Спецсообщения ОГПУ об эпидемиях по Союзу ССР не ранее 9 марта 1933 г.

Созданы эпидемические тройки. При судах созданы специальные камеры по разбору дел, нарушающих эпидемические мероприятия.

Спецсообщения ОГПУ об эпидемиях по Союзу ССР не ранее 15 апреля 1933 г.

Спецсообщения ОГПУ об эпидемиях по Союзу ССР. 16 мая 1933 г.

На http://istmat.info/ выложили свежую подборку документов с закрытыми справками ОГПУ об эпидемической обстановке в СССР весной 1933 года, которые ложились на стол высшему руководству "Кровавой Гэбни". Показаны выявленные сотрудниками ОГПУ недочеты в организации борьбы с эпидемиями брюшного тифа, оспы и другими болезнями, которые шли прицепом к голоду 1932-1933 года.Отдельно стоит отметить упоминание Эпидемических Троек которые занимались разбирательством нарушений карантина.5 марта 1933 г.Совершенно секретноЗа 2 декаду февраля зарегистрировано 1826 случаев заболеваний, из них сыпняком — 1396, брюшняком — 304, оспой — 126. По областям динамика эпидемии следующая: в Алма-Атинской обл. — 440 рабочих, в Восточно-Казахстанской — 405, в Актюбинской — 105, в Карагандинской — 287, в Южно-Казахстанской — 412, в ЗападноКазахстанской — 177.В Раменском районе за последнее время значительно увеличилась эпидемия сыпного тифа. Райздрав совершенно не подготовлен к борьбе с эпидемией, вследствие чего помещение больных в больницу производится за счет свертывания терапевтического отделения. Наиболее неблагополучным пунктом по санитарному состоянию является совхоз «Гигант» со всеми фермами, строительство автобазы и совхоз «Кролики» — (пос. Ильинский). В больницах ощущается недостаток белья, что сильно отражается на санитарном состоянии последних. Поставлен в известность Мособлздрав.В станицах Курганского района имеет место вспышка тифозной эпидемии. Районная больница не обеспечивает обслуживание тифозных. Среди медперсонала больницы начались заболевания. Болеют: врач, 2 фельдшера, санитарка. В настоящее время больница обслуживается только 2 фельдшерами, нет медикаментов и дезинфицирующих материалов.Начальник СПО ОГПУ МолчановНачальник 3-го отделения СПО ОГПУ КоркинРассылается:1) Ягоде; 2) Прокофьеву; 3) Агранову; 4) Сулимову; 5) Владимирскому (для срочных мероприятий); 6-7) в ОГПУ.Ф. 2. Оп. 11. Д. 33. Л. 1-2. Подлинник. http://istmat.info/node/62541 – цинк* * *16 мая 1933 г.№ 148266Совершенно секретноЗа первый квартал и апрель 1933 г. зарегистрировано 6 765 случаев заболеваний сыпняком и 221 случай натуральной оспы. Движение заболеваний сыпным тифом по месяцам: в январе — 821 случай, феврале — 1130 случаев, марте — 3008 случаев, апреле — 1806 случаев. Наиболее пораженными сыпнотифозной эпидемией в последнее время являются Иркутск — 339 случаев, Красноярск до 300 случаев, Оловянинский район свыше 400 случаев. Широко развивается эпидемия в Хилоко-Хоацайском районе, преимущественно среди военнослужащих местного гарнизона, рабочих военстроя и рудника. По материалам с мест — 60 % сыпнотифозных заболело в пути. В Иркутске из 514 больных сыпняком 306 падает на недавно прибывших завербованных рабочих. То же самое отмечено в Черемхово, Красноярске, Канском, Куйтунском и др[угих] районах. По вине Союзхимсбыта и частью РАПО Наркомздрава, дезинфекционные средства для борьбы с эпидемией забрасываются неточно. Вместо потребных и утвержденных по плану 4 т хлорпикрина в ВСК было направлено всего 2 т, в тоже время в Туркмению вместо 0,5 т направлено 5 т хлорпикрина. Значительную часть заявок РАПО на хлорпикрин для ВСК Союзхимсбыт утерял.За первый квартал в крае учтено 5 023 эпидемических заболеваний, из них: сыпным тифом — 3 441, брюшным тифом — 452, цингой — 1130. Отмечен рост сыпнотифозной эпидемии: в январе — 967 случаев, в феврале — 901 случай, в марте — 1513 случаев. Сильно развита эпидемия сыпняка в г. Владивостоке, где с 11 по 26 марта зарегистрировано 452 случая и с 26 марта по 9 апреля — 491 случай. Созданная чрезвычайная комиссия по борьбе с эпидемией во Владивостоке в числе прочих мероприятий закрыла все кино и театры и отменила массовые собрания. На борьбу с эпидемией мобилизован весь медперсонал города.Эпидемия сыпняка имеет также место на лесоучастке Силан в районе Бикинского пограничного участка, в районе погран[ичной] полосы среди строительных рабочих Михайло-Семеновского, на приисках Могочинского района, в Зейском, Шкотовском и Сучанском районах. В Сучане больница находится в антисанитарном состоянии, нет белья, отмечена вшивость, т.к. одежда прибывающих не дезинфицируется. Большинство заболеваний цингой отмечено в Нижне-Амурском окр[уге], на Сахалине и Камчатке.В Первомайском р[айо]не за март и 10 дней апреля зарегистрировано 54 случая заболевания сыпным тифом. По указанию Наркомздарава в районе должны быть 7 вошебоек. Вошебойки райисполком не приобрел до последнего времени из-за отсутствия средств, Наркомздрав же из своего фонда по борьбе с эпидемией необходимых сумм для района не выделил.В ауле Байрам Аган Куня-Ургенского района в течение 5 дней апреля зарегистрировано 88 случаев заболеваний оспой, 18 человек умерли. Ташаузскому окрздравотделу предложено немедленно выслать медработников и медикаменты.Начальник СПО ОГПУОГПУ МолчановНачальник 6-го отделения СПО КоркинРассылается: 1) Ягоде; 2) Прокофьеву; 3) Агранову; 4) Сулимову; 5) Владимирскому; 6) в деле и в отделении.Ф. 2. Оп. 11. Д. 33. Л. 37-38. Заверенная копия. http://istmat.info/node/62543 – цинк* * *Не ранее 9 марта 1933 г.Совершенно секретноЗа февраль по ЗСК зарегистрировано 7 988 случаев эпидемических заболеваний, из коих сыпным тифом — 6 363 случая, брюшным тифом — 1 287, оспой — 75, скарлатиной — 87 и дифтеритом — 176. Эпидемия брюшного тифа в промрайонах идет на убыль. Сыпной тиф в некоторых пунктах идет на повышение, например: в Новосибирске, в Бийске, в остальных промгородах сыпняк идет на убыль. В целях борьбы с эпидемией организовано 6 санпропунктов, 4 дезстанции, 125 бань, 629 дезкамер разного типа. По выявлению очагов эпидемии и борьбы с ними в г. Новосибирске проводится систематический подворный обход бригадами в количестве 650 человек актива и 66 врачей. По постановлению крайисполкома г. Новосибирска проводится санитарная обработка всех приезжающих. Всего по краю подвергнуто обработке 42 201 человек. В места очагов эпидемии направлено 273 т серы и 750 кг формалина. Ассигновано на борьбу с эпидемий 60 116 руб.По данным на 7 марта 1933 г. вновь отмечены заболевания сыпным тифом — 460 случаев, брюшных — 51, натуральной оспой — 18, цингой — 1. Всего — 530 случаев.Эпидемия сыпного тифа в г. Москве прогрессирует. Так в декабре п.г. имелось 200 заболеваний, в январе — 632, в феврале — 996, а за первую декаду марта — 1 200 человек. Значительный процент заболеваний падает на приезжих. Контингент больных, главных образом — служащие, частично рабочие и учащиеся. Все больные госпитализированы в больницах: им. Боткина, Красносоветской и 1-й клинической. Аналогичную картину мы имеем и по области. Так, за декабрь п.г. — 448 случаев, за январь — 773 случая, за февраль — 1 300 (сюда входит 7 дней марта). Эпидемия сыпного тифа в области в большинстве своем носит очаговый характер, например — Ухтомский и Раменский р[айо]ны. Эпидемию сыпного тифа в Московской обл. можно разбить на две группы: промышленная — в основном подмосковные районы, к другой группе относятся с/х районы, главным образом Рязанский, Тульский и части Калужского района.В 6 сельсоветах Горьковского края распространяется эпидемия сыпного и брюшного тифа, и натуральной оспы. Всего заболело сыпным тифом 70 человек, брюшным — 8 человек и натуральной оспой — 6 человек.На успешность борьбы с эпидемией влияет плохая работа крайздравотделов. Так, например, отмечается недостаточная распорядительность райздравов г. Москвы в работе по борьбе с эпидемией. Плохая работа санпропускников, дезкамер и проч. В Сталинском районе совершенно отсутствует санпропускник, и никаких мер к его устройству не принимается. Недостаточно ведется профилактическая работа для борьбы с эпидемией (несвоевременная дезинфекция и дезинсекция в общежитиях и бараках).мероприятия, проводимые здравотделом для борьбы с эпидемией, абсолютно недостаточны. Не соблюдается правильная расстановка медицинских сил, плохая постановка учета заболеваемости и несвоевременная сигнализация о ней, начало вспышки часто просматривается и к ликвидации приступают тогда, когда количество случаев заболеваний насчитывается уже десятками. Ведется неправильная санобработка. Рязанский, Тульский и Калужский районы, где особенно развита эпидемия, не имеют достаточного количества медработников и плохо оснащены санитарно-техническими предметами. Наблюдается всюду плохое снабжение мылом и бельем. Наиболее благоприятными условиями для развития эпидемии являются общежития рабочих новостроек, так, например: строительство Мосдонстроя — ст. Кашира — в январе с.г. на строительстве (впервые в районе) появился сыпной тиф, было всего 4 случая за январь. С 1 по 15 февраля с.г. случаи заболевания увеличились на 50 %. Общежитие рабочих Мосдонстроя расположено в Белопесоцком монастыре, в нем находится 160 рабочих с семьями, всего 2500 человек. Общежитие находится в исключительно антисанитарном состоянии: грязь, дым, холод, дом превращен в уборную, в общежитии большая вшивость, клопы и другие насекомые, имеющаяся баня совершенно не соответствует санитарным правилам, медицинская помощь организована плохо. Аналогичное положение в ряде других общежитий.эпидемия сыпного тифа может принять большие размеры вследствие отсутствия самых элементарных дезинфицирующих средств: сольвента, гидропультона, машинок для стрижки волос и т.п.вследствие отсутствия белья и мыла эпидемические заболевания также могут дать повышение. Несмотря на это краевые организации не отпускают вышеуказанных предметов.в большинстве районов пораженных эпидемией отсутствуют медикаменты, дезинфицирующие материалы и проч. (например, Курганский район).Начальник СПО ОГПУ МолчановНачальник 3-го отделения СПО ОГПУ КоркинРассылается:1) Менжинскому; 2) Ягоде; 3) Прокофьеву; 4) Агранову; 5) Сулимову; 6) Владимирскому; 7) в отделении.Ф. 2. Oп. 11. Д. 33. Л. 28-31. Заверенная копия. http://istmat.info/node/62544 – цинк* * *Не ранее 15 апреля 1933 г.Совершенно секретноЗа последнюю пятидневку марта вновь отмечено заболеваний сыпным тифом — 818 случаев, брюшным — 125, натуральной оспой — 12, цингой — 96.За 2-ю декаду марта зарегистрировано 134 случая заболевания сыпным тифом, против 111 случаев за первую декаду марта.Эпидемия тифа отмечена в следующих районах: Кольчугинский — 127 случаев, Гороховецкий — 14 случаев, Парфеньевский — 13, Александровский — 15 и Ильниновский — 12.Среди населения г. Пензы за последние дни зарегистрировано свыше 300 случаев заболеваний сыпным тифом.В с. Муканинском Нарынского района Киргизии отмечено 25 случаев заболевания черной оспой, из них 4 смертельных. Выслан санотряд в 7 человек.В Кукморском районе тифозные заболевания отмечены в 34 семьях.На 4 апреля в К. Кичинском районе в 4 сельсоветах зарегистрировано 40 случаев заболеваний сыпным тифом.Начальник СПО ОГПУ МолчановНачальник 6-го отделения СПО ОГПУ КоркинРассылается: 1) Менжинскому; 2) Ягоде; 3) Прокофьеву; 4) Агранову; 5) Сулимову; 6) Владимирскому.Ф. 2. Oп. 11. Д. 33. Л. 35-36. Заверенная копия. http://istmat.info/node/62545 – цинк* * *16 мая 1933 г.№ 148266Совершенно секретноЗа первый квартал и апрель 1933 г. зарегистрировано 6 765 случаев заболеваний сыпняком и 221 случай натуральной оспы. Движение заболеваний сыпным тифом по месяцам: в январе — 821 случай, феврале — 1130 случаев, марте — 3008 случаев, апреле — 1806 случаев. Наиболее пораженными сыпнотифозной эпидемией в последнее время являются Иркутск — 339 случаев, Красноярск до 300 случаев, Оловянинский район свыше 400 случаев. Широко развивается эпидемия в Хилоко-Хоацайском районе, преимущественно среди военнослужащих местного гарнизона, рабочих военстроя и рудника. По материалам с мест — 60 % сыпнотифозных заболело в пути. В Иркутске из 514 больных сыпняком 306 падает на недавно прибывших завербованных рабочих. То же самое отмечено в Черемхово, Красноярске, Канском, Куйтунском и др[угих] районах. По вине Союзхимсбыта и частью РАПО Наркомздрава, дезинфекционные средства для борьбы с эпидемией забрасываются неточно. Вместо потребных и утвержденных по плану 4 т хлорпикрина в ВСК было направлено всего 2 т, в тоже время в Туркмению вместо 0,5 т направлено 5 т хлорпикрина. Значительную часть заявок РАПО на хлорпикрин для ВСК Союзхимсбыт утерял.За первый квартал в крае учтено 5 023 эпидемических заболеваний, из них: сыпным тифом — 3 441, брюшным тифом — 452, цингой — 1130. Отмечен рост сыпнотифозной эпидемии: в январе — 967 случаев, в феврале — 901 случай, в марте — 1513 случаев. Сильно развита эпидемия сыпняка в г. Владивостоке, где с 11 по 26 марта зарегистрировано 452 случая и с 26 марта по 9 апреля — 491 случай. Созданная чрезвычайная комиссия по борьбе с эпидемией во Владивостоке в числе прочих мероприятий закрыла все кино и театры и отменила массовые собрания. На борьбу с эпидемией мобилизован весь медперсонал города.Эпидемия сыпняка имеет также место на лесоучастке Силан в районе Бикинского пограничного участка, в районе погран[ичной] полосы среди строительных рабочих Михайло-Семеновского, на приисках Могочинского района, в Зейском, Шкотовском и Сучанском районах. В Сучане больница находится в антисанитарном состоянии, нет белья, отмечена вшивость, т.к. одежда прибывающих не дезинфицируется. Большинство заболеваний цингой отмечено в Нижне-Амурском окр[уге], на Сахалине и Камчатке.В Первомайском р[айо]не за март и 10 дней апреля зарегистрировано 54 случая заболевания сыпным тифом. По указанию Наркомздарава в районе должны быть 7 вошебоек. Вошебойки райисполком не приобрел до последнего времени из-за отсутствия средств, Наркомздрав же из своего фонда по борьбе с эпидемией необходимых сумм для района не выделил.В ауле Байрам Аган Куня-Ургенского района в течение 5 дней апреля зарегистрировано 88 случаев заболеваний оспой, 18 человек умерли. Ташаузскому окрздравотделу предложено немедленно выслать медработников и медикаменты.Начальник СПО ОГПУОГПУ МолчановНачальник 6-го отделения СПО КоркинРассылается: 1) Ягоде; 2) Прокофьеву; 3) Агранову; 4) Сулимову; 5) Владимирскому; 6) в деле и в отделении.Ф. 2. Оп. 11. Д. 33. Л. 37-38. Заверенная копия. http://istmat.info/node/62546 – цинкИ довеском небольшой фрагмент на тему "В СССР не давали паспорта". Из ежедневного бюллетеня ОГПУ от 20 марта 1933 года http://istmat.info/node/62535 http://istmat.info/node/62535 – цинкВыясняется, что паспорта не давали кулакам с фиктивными документами. Кровавый режим был безжалостен!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5800923.html