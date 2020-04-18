Будущее страны …
" ......В выводах Аналитической записки НАТО об образовании в СССР есть такие мысли:
«Государства, самостоятельно соревнующиеся с СССР, впустую растрачивают свои силы и ресурсы в попытках, обреченных на провал. Если невозможно постоянно изобретать методы, превосходящие методы СССР, стоит всерьез задуматься над заимствованием и адаптацией советских методов»...... "
Уже четверть века в России убивают русское образование. Очевидно, что «реформы» своего достигли – русская школа в агонии. Коммерциализация общества и культуры (полная победа западного общества «золотого тельца») плюс навязываемая западная «демократизация» и «либерализация» школы привели к тотальной деградации системы образования.
Достаточно почитать самые звучные новости из школьной жизни за один день, 24 сентября 2019 г.
: в Кирове предотвратили массовое убийство в школе; в Ленинградской области школьник систематически несколько лет подряд избивает одноклассников, а руководство школы и родители ничего не могут с этим поделать.
Гитлер и русская школа
Советскую школу как основу советского государства и народа пытались уничтожить гитлеровцы. Военно-политическая верхушка Третьего рейха отлично понимала значение русской школы. Без уничтожения образования нельзя было уничтожить русскую (советскую) государственность и превратить народ в унтерменшев-недочеловеков.
Возьмём выдержки из стенографической записи высказываний Гитлера по книге В.И. Дашичева «Банкротство стратегии германского фашизма: исторические очерки, документы, материалы» (М.: Наука, 1973). Адольф Гитлер, март 1942 г.:
«Прежде всего не следует отпускать в восточные области немецких школьных учителей. Иначе мы потеряем не только детей, но и родителей. Потеряем весь народ. Ибо то, что мы вдолбим им в голову, не пойдет им впрок. Идеально было бы научить их понимать лишь язык знаков и сигналов.
По радио бы населению преподносилось то, что для него приемлемо: музыка без всяких ограничений. Но ни в коем случае нельзя допускать их к умственной работе. Мы действительно не можем допустить никакой печатной продукции».
Гитлер, апрель 1942 г.:
«Если русские, украинцы, киргизы и прочие научатся читать и писать, нам это только повредит. Ибо подобные навыки дали бы возможность самым способным из них получить определенные знания в области истории и, следовательно, прийти к размышлениям политического свойства, острие которых было бы неизбежно направлено против нас. …разумнее установить в каждой деревне громкоговоритель, чтобы таким путем информировать людей о новостях и дать им пищу для разговоров; это лучше, чем допустить их к самостоятельному изучению политических, научных и т. п. сведений.
И пусть никому не приходит в голову передавать покоренным народам по радио сведения из их прежней истории. Передавать следует музыку и еще раз музыку! Ибо веселая музыка способствует прилежной работе. А если люди смогут побольше плясать, то и это… должно приветствоваться».
Таким образом, немецкие оккупанты хотели оставить советскому народу только музыку без всяких ограничений, танцы и развлечения. Умственная работа, политические, научные и другие знания, математика и история были исключены.
Разрушение основ
В 1920-е годы, после революции 1917 г. и падения Российской империи, в советской России также много «экспериментировали» и «перестраивали» школу, искали её новое лицо, отличное от периода царизма.
Дело дошло до отмены традиционных истории, географии и литературы, из курса образования изъяли Александра Невского и Дмитрия Донского, Ивана Грозного и Александра III, Александра Пушкина и Михаила Лермонтова, Фёдора Достоевского и Льва Толстого.
Однако в 30-е годы, при сталинской «реакции», когда встала задача индустриализации в аграрно-крестьянской стране, создания передовых науки и образования, обеспечения обороноспособности и рывка в будущее СССР, сразу вспомнили опыт царских гимназий, классического образования Российской империи.
Стали использовать программы и учебники классово чуждого режима. Только школа стала массовой, обучение — всеобщим.
Результат был великолепным! Советская школа стала лучшей в мире! В 1960-е годы Д. Кеннеди сказал:
«Советское образование лучшее в мире. СССР выиграл космическую гонку за школьной партой».
В выводах Аналитической записки НАТО об образовании в СССР (1959 г.) есть такие мысли:
«Государства, самостоятельно соревнующиеся с СССР, впустую растрачивают свои силы и ресурсы в попытках, обреченных на провал. Если невозможно постоянно изобретать методы, превосходящие методы СССР, стоит всерьез задуматься над заимствованием и адаптацией советских методов».
Во времена хрущевской «перестройки» и позднее советская школа многое потеряла. В частности, была снята ответственность ученика за учёбу и учителей обязали положительно оценивать «труд» бездельников и тунеядцев.
Однако, несмотря на все ошибки, советская школа всё равно оставалась одной из лучших в мире (или даже лучшей, смотря как оценивать). Она создавала в стране и народе мощный созидательный, научный и воспитательный фундамент.
Так, по данным ЮНЕСКО, в 1991 году (год гибели советской империи) Россия занимала 3-е место в мировом рейтинге по уровню образования.
Затем до русской школы добрались «реформаторы» и «оптимизаторы» — разрушители. Началось «реформирование» образования. Ввели Болонскую систему, Единый госэкзамен, Основной государственный экзамен, Всероссийскую проверочную работу (ВПР), «игровые» элементы и пр.
Резко сократились часы базовых предметов, при этом появилась куча ненужных, вспомогательных, ломающих, калечащих общую систему. В частности, усиление этнокультурных компонентов в национальных республиках (язык, история, культура), преподавание религии в школе, половое воспитание, психология, семьеведение и т. д. При этом размывание базовой программы постоянно усиливается.
Теперь мы по уровню образования в третьем десятке и деградация продолжается!
Повысив статус выпускного экзамена в школе до уровня вступительного экзамена в высшее учебное заведение, «реформаторы» нанесли сразу два мощных удара.
Во-первых, учителю отказали в доверии.
Теперь полунищие учителя, оказывается, стали «главными коррупционерами» в стране (им уже конфеты и цветы запретили). Учителя были сломаны, программу стали выполнять формально и теперь просто «натаскивают» учащихся на сдачу госэкзамена, ВПР, так как от итогов многое зависит не только для учеников, но и для учителей.
Во-вторых, для учеников и их родителей теперь главное в процессе образования то, что будет на итоговом экзамене, а не систематическое изучение основ базовых предметов. Не получение учениками фундаментальных знаний, не формирование у них понятийного мышления, не развитие учащихся и приучение их к систематическому умственному труду.
Итоги разрушительны, уровень базовых знаний абитуриентов упал катастрофически. Уровень вузов автоматически упал до основной массы слабо подготовленных в средней школе студентов.
Всё взаимосвязано!!
Таким образом, по воле либеральной прозападной «элиты», «реформаторов» произошла резкая деградация и дебилизация подрастающих поколений. Очень скоро последние остатки советской школы будут окончательно убиты, и мы по уровню образования и развитию массовой школы (у «элиты» свои школы и заграница) опустимся до уровня бывших колоний Запада в Африке.
А крах образования – это крах нации. Крах науки, системы подготовки кадров для промышленности и оборонки.
Очень скоро страна встанет перед задачей ликвидации безграмотности, как большевики после революции и смуты.
Победа «демократии» и «толерантности» в школе
Помнится, раньше, когда смотрели западные фильмы о школе, удивлялись тамошнему уровню насилия и распущенности. Торговля наркотиками, воровство, грабежи, секс и драки — вот то, чем занимаются ученики вместо учёбы.
Отличный фильм на эту тему — «Директор» с Д. Белуши в главной роли (1987 г.), где герой борется с молодежной бандой. Или «Только сильнейшие» (1993 г.) с М. Дакаскосом в главной роли. Здесь бывший солдат становится преподавателем в своей бывшей школе и пытается спасти трудных детей от насилия и наркотиков с помощью изучения боевых искусств (бразильская капоэйра). Также он сталкивается с наркомафией, имеющей позиции в школе.
Раньше удивление вызывали бойни, массовые убийства в американских школах. Однако прошло не так много времени, и эти же явления становятся обычными явлениями и в наших школах. В январе 2018 г. в столице Бурятии Улан-Удэ ученик 9-го класса ворвался в учебное заведение с топором и «коктейлем Молотова», ранил несколько человек.
В Школе началась Травля: или кто -то помогает это создавать? Но ребята послебее духовно - сдаются и идут мстить!!
В этом же месяце два подростка с ножами атаковали школу в Перми, 15 человек пострадало. В октябре 2018 года произошло массовое убийство в Керченском политехническом колледже (21 человек погиб, 67 пострадали).
Тут то были особые дела. Силовики вышли наружу, все уже знают.Они и главного героя сами прибили в библиотеке,чтобы их не сдал. Вот. и тут всей Правды автор не говорит.
В мае 2019 г. школьник с топором напал на школу в Вольске (Саратовская область). И такие ЧП становятся уже нормой. Господствует распущенность и вседозволенность. Происходят нападения учеников на учеников, учеников на учителей. Даже убийства, не говоря уж о изнасилованиях и избиениях.
Учащиеся, пользуясь беззащитностью и бессилием преподавателей, руководства школы в новых «демократических» условиях, победы полной «толерантности» и гуманности», ругаются матом, издеваются над взрослыми и более слабыми учениками. И никто тряхнутьне может.Втёмную бы поставили на своё место.Вариантов полно, только струсили и взрослые. детей своих не защищают!!
«Демократизаторы» в 1990—2000-е годы внедрили культ «прав ребенка» и перевернули прежние устоявшиеся понятия о справедливости и правах с ног на голову. Затем подключился и «цифровой мир», когда у лиц, которые считают себя обиженными, появилась возможность снимать вырванные из контекста ролики и запускать их в социальные сети. А затем «правозащитники» и «блогеры» подольют керосина в огонь, сделают из мухи слона.
Раньше учителя или директор могли быстро поставить на место начинающего хулигана (возможно, и преступника) простым окриком, постановкой в угол, подзатыльником или указкой, а затем пакостнику досталось бы ещё и дома. Негласно это было нормой традиционного общества и защищало его от большего зла. Также имелся целый ряд продуманных и проверенных инструментов борьбы с такими явлениями, как вызов в школу родителей, направление писем по месту работы родителей, отчисление из школы, детские комнаты милиции, спецшколы для трудновоспитуемых и пр.
Теперь всё наоборот. Под давлением западных правозащитных организаций на постсоветском пространстве проведена тотальная «либерализация». Созданы буквально тоталитарные методы защиты прав ребенка.
За попытку остановить хулигана учителя подвернут всяческому очернению и выгонят из школы, а то ещё и заведут уголовное дело, а на родителя, который попробует реализовать своё право на воспитание дома, натравят ювенальную юстицию, а ребенка отнимут. И если ткого не поставить на место и совоей головы у парня нет- это же беда для всех.
В итоге руководство школ, учителя, главврачи и начальники районных отделов полиции и многие родители отстранились от первичных мер по профилактике распущенности, пакостничества и хулиганства, которые очень часто ведут и тяжелым уголовным преступлениям, воровству, насилию.
Учителя, директора и другие должностные лица стали «отписываться». Избегать любых неоднозначных, потенциально опасных ситуаций. Теперь учителей по западным методикам учат «искать подход к ребенку». Созданы должности социальных педагогов и психологов, чтобы «найти подход». Однако нельзя только добром перевоспитать уже испорченных людей. Обычная педагогика эту задачу решить в принципе не может. Это невозможно.
Из-за роста насилия в обществе школы уже напоминают тюрьмы. Заборы, камеры, охрана и пропускной режим. Но толку от этого мало. Только напоминание о резком падении качества жизни и безопасности в России по сравнению с советской цивилизацией.
Что мы получили на выходе?
Полный слом дисциплины и порядка в школе. Распущенность, вседозволенность и возможность отлынивать от учёбы. Мат, табакокурение и пьянство подростков. Старшие дети избивают младших, ругаются матом, посылают учителей «идти лесом». Постоянные сюжеты в СМИ о избиениях, насилии, уже и убийствах в школах.
С учётом общей деградации общества в школах всё больше психически больных детей. А управы на них нет. Эффективной юридической защиты от «трудных подростков» нет.
Полиция до 14 лет (чаще всего до 16) вообще ничего не может сделать. Психиатры признают их вменяемыми и отправят обратно в школу. Учителя закрывают глаза. Руководство школ не может отчислить «паршивую овцу» из школы. Родители сваливают на школу, мол, им за это платят, пусть воспитывают.
Нет порядка в школе, нет и нормального процесса обучения. На выходе тотальная дебилизация и деградация школьников, а затем и общества.
Что делать?
Нужно самому понять: что так никто себя не ведёт и это его поза дурака. Применить такое насилие,чтобы он его до конца жизни запомнил. И всё, как рукой снимет.
Фундаментальная причина разрушения русской школы — это господство либеральной, прозападной идеологии в России. Тотальная коммерциализация русского общества и культуры. Наша страна стала частью западного мира «золотого тельца» — общества потребления, которое ведет к саморазрушению и гибели всей планеты и человечества. Чтобы остановить этот процесс, необходимо вернуться на самобытный путь развития русской цивилизации.
С господством этики совести и социальной справедливости.
Не надо изобретать велосипед, необходимо вернуться к классической русской (советской) школе. Взять советские методики, программы и учебники, адаптировать их к современности. Советская школа была лучшей в мире. Использовать этот фундамент для создания общества созидателей и творцов, а не рабов «цифрового концлагеря», как сейчас. Также необходимо восстановить порядок и дисциплину в школах, покончить с «толерантностью» к бездельникам, хулиганам и малолетним преступникам. Убирать такое Г из школы и чтоб нигде больше это "золотце" не принимали на обучение.
Источник: https://maxpark.com/community/7285/content/7097787
ЗАВТРА будет коммунизм но не тот о котором мечтали
Нужно новое определение.
Предлагаю ” Матрица”.
Система в которой у КАЖДОГО есть номер и ВСЕМ управляет единый ИИ.
Который знает ВСЁ.
И как зовут вашу кошку и размер ноги и даже мальчик или девочка у Вас родится через пять лет и чем она будет болеть и цвет её глаз.
ЭТО уже возможно.
этим обязательно воспользуются
Согласен с тем, что со школами и образовательной программой нужно работать.
Кому работать со школами?
Тем ********* которые не понимают что в мире происходит?
Чему учить детей?
Марксу-Ленину или “Слову божиему” ?
Может лживой истории?
Или математике с физикой так её ПОНИМАЮТ только 2% детворы.
Школьную программу нужно основательно перелопачивать.
В ней половина – просто не нужна как общий базис.
Это нужно передать средне-специальным и высшим учебным заведениям с профилем.
Школьная программа ВСЯ ненужна.
Сама ШКОЛА стала не нужна.
Мне не надо чтоб тупые училки чему-то учили моих внуков.
Они в училки пошли по ТУПОСТИ своей и их никуда больше не брали.
Внуки могут учиться виртуально у ЛУЧШИХ учителей страны и не обязательно по “школьной программе” а развивать ТЕ области в которых ТАЛАНТЛИВЫ.
А талантлив КАЖДЫЙ
А Вы, значит, сами научились писать, считать и правила языка русского выучили?
Идиотизм крепчает?
Кот, Хохол прав, подписываюсь, но плюс не ставлю ему, никакие учителя работника не научат, только работники учат работника. Читать писать надо, три класса и в этих трёх товар не портят. Дальше всё плохо, то о чем тебе толкую каждый раз работает тут приоритетно. Чел не магнитофон у него нет флешки в голове он информацию представляет а образование, с четвертого класса начиная, ему зрительную и любую вообще память портит обстрактным обучением. Мало того они выбивают тех последних с фотопамятью, кто может быть оперативником, челом который не ошибается. Люди такие необходимы и они должны быть оберегаемы от учителей.
Товарищ прапорщик можно смотреть телевизор?
- Можно. Но включать нельзя.
Почитайте то, что написал выше.
Два аспекта школы социальный и образовательный. Социальный в совке он же политический, сейчас чисто социальный. Школа загон для растущего человека активный чел обществу не нужен. Нужен больной и послушный чиновник потребитель. Зависимый от государства. Тут школа на высоте.
Образовательный аспект школа поняла своеобразно учителя готовят учителей кто работать будет непонятно. Кто работать собирается особо школьной наукой себя не грузят. Наука эта абстрактна непредметна она ухудшает зрение слух и память молодого человека, портит живой товар необходимый обществу. Эти пороки школы были всегда во всех странах, и перемен не предвидится.