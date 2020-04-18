Адвоката заподозрили в мошенничестве. Задержан защитник Михаила Абызова и Алексея Улюкаева

В Москве задержан известный адвокат Александр Вершинин, защищавший бывшего министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова. Следственный комитет РФ (СКР) подозревает его в особо крупном мошенничестве по делу, связанному с оргпреступностью.

Уголовное дело в отношении Александра Вершинина возбудили в главном следственном управлении СКР. Действия защитника там по материалам ФСБ квалифицировали как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По данным источников, близких к следствию, адвокат получил от представителей одного из подозреваемых крупную сумму денег, около €300 тыс., чтобы решить вопрос с его непривлечением к уголовной ответственности по ст. 210.1 УК — занятие высшего положения в преступной иерархии. По данным СМИ, речь идет об авторитетном воре в законе Василии Христофорове (Воскрес), который в свое время даже попал под санкции, объявленные властями США.

Передача требуемой суммы осуществлялась под контролем сотрудников ФСБ. Коллеги адвоката, которые, очевидно, будут его защищать, выехали во 2-й следственный отдел ГСУ СКР, задержавший господина Вершинина.

Однако, как сообщил “Ъ” один из защитников, в последнее время Александр Вершинин в основном был сосредоточен на деле криминального авторитетаЮрия Пичугина, которое слушалось в Верховном суде Республики Коми. 17 подсудимых во главе с Пичугиным, которого как раз и защищал господин Вершинин, обвиняются в шести убийствах и других преступлениях. Из-за эпидемии коронавируса его отложили на 26 марта, а затем и вовсе перенесли на 23 апреля.

Источник “Ъ” отмечает, что адвоката Вершинина подозревают в мошенничестве как раз связанном с делом Пичугина.

Помимо криминального авторитета Пичугина Александр Вершинин сейчас представляет интересы экс-министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова и вора в законе Олега Шишканова (Шишкан), а ранее выступал защитником другого законника — Владимира Тюрина (Тюрик), защищал совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и экс-министраэкономического развития Алексея Улюкаева, финансиста Евгения Двоскина и многих других известных заключенных.

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4323830