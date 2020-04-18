1959. Карл Миданс в Советском Союзе
09:32. 18 апреля 2020 90 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Уличные торговцы в холодную зимнюю погоду продают горячие пирожки с повидлом. Москва
Уличные торговцы зимним вечером. Москва
Восход солнца над зимним Кремлем
Красная площадь ночью
Зимние развлечения на одной из московских окраин
Зимний вид на Кремль с другого берега Москвы-реки
Женщина на зимней улице
Американская мода во время американской выставке в Москве
В парке им.Горького
Кормление голубей на Красной площади
Русский медведь Гоша выступает на брусьях
Снегоочиститель убирает снег с дороги
У стен Кремля
Укутанный ребенок на санках
Люди сгребают снег возле Московского университета
Люди у собора Василия Блаженного
На улицах зимней Москвы
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Красная площадь во время парада и церемоний, посвященных 42-й годовщине Октябрьской революции
Маршал Малиновский во время парада на Красной площади, посвященного 42-й годовщине Октябрьской революции
Парад на Красной площади в честь 42-й годовщины Октябрьской революции
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Белье сушится на ветру зимой