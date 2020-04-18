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1959. Карл Миданс в Советском Союзе

09:32. 18 апреля 2020 90 просмотров Нет комментариев Опубликовал:



Уличные торговцы в холодную зимнюю погоду продают горячие пирожки с повидлом. Москва


Уличные торговцы зимним вечером. Москва


Восход солнца над зимним Кремлем


Красная площадь ночью


Зимние развлечения на одной из московских окраин


Зимний вид на Кремль с другого берега Москвы-реки


Женщина на зимней улице


Американская мода во время американской выставке в Москве


В парке им.Горького


Кормление голубей на Красной площади


Русский медведь Гоша выступает на брусьях


Снегоочиститель убирает снег с дороги


У стен Кремля


Укутанный ребенок на санках


Люди сгребают снег возле Московского университета


Люди у собора Василия Блаженного


На улицах зимней Москвы










Воздушный шар в виде луны готовят к юбилейному параду в честь 42-ой годовщины Октябрьской революции


Красная площадь во время парада и церемоний, посвященных 42-й годовщине Октябрьской революции


Маршал Малиновский во время парада на Красной площади, посвященного 42-й годовщине Октябрьской революции


Парад на Красной площади в честь 42-й годовщины Октябрьской революции




Заседание Верховного Совета в Большом Кремлевском зале


Зрители аплодируют Леонарду Бернштейну и Нью-Йоркской филармонии


Посетители просматривают книги


Люди осматривают экспонаты космической программы во время путешествия Луника III по Луне


Модели советских спутников


Свадьба в новом Дворце бракосочетания Ленинграда






Семейная пара покидает Дворец бракосочетания после свадебной церемонии


Белье сушится на ветру зимой


Белье сушится на ветру зимой

Источник: https://humus.livejournal.com/7172122.html

Метки: история, Ленинград, Москва, Россия, фото

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