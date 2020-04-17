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США хотят обвинить компартию Китая в пандемии

02:12. 17 апреля 2020 179 просмотров 3 коммент. Опубликовал:


В Сенате США анонсировали антикитайский закон, который призван обвинить Китай в пандемии коронавируса и подготовить почву для истребования компенсаций.

Сегодня американский сенатор Джош Хоули (R-Mo.) анонсировал законопроект «Справедливость для жертв COVID-19», согласно которому Коммунистическая партия Китая (КПК) несет ответственность за глобальную пандемию COVID-19.

Законопроект лишит Китай его суверенного иммунитета и даст возможность выдвижения частно-правовых исков против КПК за авантюристические действия, такие как принуждение к молчанию информаторов и сокрытие критической информации о COVID-19. Планируется также создать в Государственном департаменте целевую группу «Правосудие для жертв COVID-19», которая будет вести международное расследование действий Пекина в отношении вспышки COVID-19 и обеспечивать выплату компенсации со стороны правительства Китая.

«Существуют неопровержимые доказательства того, что ложь, обман и некомпетентность Коммунистической партии Китая дали возможность COVID-19 трансформироваться из локальной вспышки болезни в глобальную пандемию. Нам необходимо международное расследование, чтобы узнать масштабы ущерба, нанесенного КПК миру, а затем мы должны дать возможность американцам и другим жертвам по всему миру возместить нанесенный им ущерб. КПК развязала эту пандемию. Они должны нести ответственность перед своими жертвами».

Сенатор Хоули был первым членом Конгресса, который призвал провести расследование по факту сокрытия КПК пандемии COVID-19, и недавно присоединился к сенатору Тому Коттону (R-Ark.) в представлении Закона об ответственности Ли Вэньляна перед глобальным общественным здравоохранением (Li Wenliang Global Public Health Accountability Act ), наделяющего правом привлекать к ответственности иностранных чиновников, которые скрывают или искажают информацию о международных кризисах в области общественного здравоохранения.

Закон о справедливости для жертв COVID-19 даст возможность:

Возложить на китайское правительство ответственность по гражданским искам в судах США путем:

Создания частного права на подачу исков на действия против китайского правительства за любые авантюристические действия, предпринятые им, которые вызвали пандемию COVID-19 в Соединенных Штатах, такие как ​​ его решения о сокрытии информации и о принуждении к молчанию врачей;

Лишение китайского правительства суверенного иммунитета на эти действия, чтобы истцы могли подать в суд; и

Разрешение судам заморозить активы правительства Китая, чтобы жертвы могли обеспечить соблюдение своих требований;

Создать в Государственном департаменте целевую группу «Справедливость для жертв COVID-19», с тем чтобы:

Провести международное расследование, чтобы выяснить, как решения Пекина исказить и скрыть информацию о вспышке COVID-19, в том числе с помощью Всемирной организации здравоохранения, чтобы заболтать его ложь, вызвали эту глобальную пандемию;

Возглавить международные усилия по обеспечению выплаты компенсации со стороны китайского правительства, в том числе путем подготовки вариантов, чтобы заставить Пекин обеспечить реституцию, если поначалу он будет противостоять международным требованиям в отношении этого.

http://perevodika.ru/articles/1208663.html – цинк

Весьма топорная попытка перевести стрелки с катастрофы американской медицины и антирекордов по числу заболевших и умерших в США, по поводу чего вопросы задаются в первую очередь текущей администрации и управителям американской медицинской системы (причем не только оппонентами Трампа из демократической партии).

Вполне понятно, что попытки истребовать что-либо с Китая приведут и без того прохладные отношения Вашингтона с Пекином на уровень замерзания полноценной Холодной войны, с возобновлением торговой войны и тому подобным.


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5796007.html

Метки: Китай, коронавирус, США

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