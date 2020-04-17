Главная » Мировоззрение, Творчество

Позитивные подвижки в управлении кинематографом России?

21:13. 17 апреля 2020 186 просмотров 5 коммент. Опубликовал:

Бывшего министра культуры Владимира Мединского исключили из состава попечительского совета Фонда кино, говорится в распоряжении правительства, опубликованного на портале правовой информации.


Тем же распоряжением из попечительского совета исключены бывший министр связи Константин Носков и бывший руководитель аппарата правительства, а сейчас министр юстиции Константин Чуйченко.

Вместо них в состав попечительского совета вошли вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр культуры Ольга Любимова и министр связи Максут Шадаев. Чернышенко сменит Чуйченко на посту председателя попечительского совета фонда, Любимова станет его заместителем.

Помимо новых членов совета, в нем останутся председатель правления «Сбербанка» Герман Греф и специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Основной совет Фонда кино был учрежден в конце августа 2018 года, он стал высшим коллегиальным органом фонда (ранее таким органом был попечительский совет фонда). Назначает членов совета правительство по представлению Минкульта.


Совет определяет, какие кинопроекты и прокатчики будут получать финансирование Фонда кино. Изменения в уставе Фонда кино инициировал Минкульт (его тогда возглавлял Мединский). Источник РБК утверждал тогда, что изменения дадут министерству больше влияния на фонд и его руководителя.

Фонд кино осуществляет финансовую поддержку прокатчиков отечественных фильмов, а также самих кинопроектов. Он был создан в 1995 году для поддержки российского кинематографа, повышения его конкурентоспособности, а также продвижения российских фильмов за рубежом.

Отдельным распоряжением правительства также частично поменялся основной состав совета Фонда кино. Так, его покинули заместитель председателя Внешэкономбанка Наталья Тимакова, режиссер Андрей Кончаловский, директор Музея кино Лариса Солоницына, заместитель руководителя аппарата правительства Андрей Логинов, замдиректора департамента культуры правительства Инна Музалевская, бывший директор российского подразделения 20th Сentury Fоx Вадим Смирнов, руководитель департамента сопровождения законопроектной деятельности правительства Павел Степанов.

Вместо них в состав совета были введены директор департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики правительства Денис Молчанов, замминистра культуры Максим Ксензов и замегендиректора «Газпром-Медиа Холдинг» Денис Секачев.

Согласно отчету о расходовании средств за 2019 год, Фонд кино выделил на производство фильмов 3,4 млрд руб., полученных из субсидий Министерства культуры.

По подсчетам РБК на основе данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), в течение первых 11 месяцев 2019 года только восемь фильмов из 68, которым была оказана поддержка государства, окупились в прокате.

Обновление составов советов фонда планировалось еще в начале года, после того, как сменился состав правительства, пишут «Ведомости» со ссылкой на продюсеров. Однако сделать это быстро не получилось.


rbc.ru


***


Источник.
.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4978205.html

Метки: Культура, Мединский, правительство, Россия, управление

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 25 июля 2017
... экономики под внешнее управление предопределяют неизбежность распродажи госсобственности... дают оснований констатировать позитивные подвижки в процессе урегулирования ...к сожалению, констатировать какие-то позитивные подвижки, наверное, было бы преждевременно...
О русофобии, патриотической риторике и адекватности российских властей-2
... на ее осуществление.Да, есть позитивные подвижки: присоединение Крыма, помощь Донбассу, ...пришедшая на смену модели ручного управления и ситуативного реагирования.Хотя мы... – пусть даже частичного – внешнего управления, формирующего ценности элит и таким...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 03 февраля 2016
... теперь и здесь наметились позитивные подвижки связанные с нанесением удара ...автономной, инерциальной бортовой системой управления с гиростабилизированной платформой и ...самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-50. Последний...
Новости Украины и Новороссии 27 июня 2016
... здесь во Франции с правосторонним управлением — Кипр, вместе с тем, вокруг... предательстве фото:ruscur.ru Любая позитивная подвижка в отношениях между Россией и... конфликт с восточным соседом. Никакого позитивного содержания с точки зрения развития...
Новости Украины и Новороссии 03 октября 2015
... каких-либо трактовок. Переговорщики отметили позитивные подвижки в ситуации на Украине, в... названий — виагра). Тогда отмечалось, что Управлением по санитарному надзору за качеством...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 04 августа 2018
... цели помешать любым мало-мальским позитивным подвижкам в американо-российских отношениях на...», — вчера заявил глава Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник...

5 Комментариев » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)