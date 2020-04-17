Позитивные подвижки в управлении кинематографом России?
Бывшего министра культуры Владимира Мединского исключили из состава попечительского совета Фонда кино, говорится в распоряжении правительства, опубликованного на портале правовой информации.
Тем же распоряжением из попечительского совета исключены бывший министр связи Константин Носков и бывший руководитель аппарата правительства, а сейчас министр юстиции Константин Чуйченко.
Вместо них в состав попечительского совета вошли вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр культуры Ольга Любимова и министр связи Максут Шадаев. Чернышенко сменит Чуйченко на посту председателя попечительского совета фонда, Любимова станет его заместителем.
Помимо новых членов совета, в нем останутся председатель правления «Сбербанка» Герман Греф и специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Основной совет Фонда кино был учрежден в конце августа 2018 года, он стал высшим коллегиальным органом фонда (ранее таким органом был попечительский совет фонда). Назначает членов совета правительство по представлению Минкульта.
Совет определяет, какие кинопроекты и прокатчики будут получать финансирование Фонда кино. Изменения в уставе Фонда кино инициировал Минкульт (его тогда возглавлял Мединский). Источник РБК утверждал тогда, что изменения дадут министерству больше влияния на фонд и его руководителя.
Фонд кино осуществляет финансовую поддержку прокатчиков отечественных фильмов, а также самих кинопроектов. Он был создан в 1995 году для поддержки российского кинематографа, повышения его конкурентоспособности, а также продвижения российских фильмов за рубежом.
Отдельным распоряжением правительства также частично поменялся основной состав совета Фонда кино. Так, его покинули заместитель председателя Внешэкономбанка Наталья Тимакова, режиссер Андрей Кончаловский, директор Музея кино Лариса Солоницына, заместитель руководителя аппарата правительства Андрей Логинов, замдиректора департамента культуры правительства Инна Музалевская, бывший директор российского подразделения 20th Сentury Fоx Вадим Смирнов, руководитель департамента сопровождения законопроектной деятельности правительства Павел Степанов.
Вместо них в состав совета были введены директор департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики правительства Денис Молчанов, замминистра культуры Максим Ксензов и замегендиректора «Газпром-Медиа Холдинг» Денис Секачев.
Согласно отчету о расходовании средств за 2019 год, Фонд кино выделил на производство фильмов 3,4 млрд руб., полученных из субсидий Министерства культуры.
По подсчетам РБК на основе данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), в течение первых 11 месяцев 2019 года только восемь фильмов из 68, которым была оказана поддержка государства, окупились в прокате.
Обновление составов советов фонда планировалось еще в начале года, после того, как сменился состав правительства, пишут «Ведомости» со ссылкой на продюсеров. Однако сделать это быстро не получилось.
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Источник.
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И в чём позитив?
Где гениальные режиссёры и талантливые актёры?
О чём это вообще?
“кина “не будет,одни члены сменили других правительственных,но что там делает старая жаба русофоб Швыдкой
Ну надо-же ему где-то кормиться )) https://www.youtube.com/watch?v=Wsmpv5CpBgE&feature=emb_logo
Цыплят по осени считают. Будем посмотреть.
Это в яблочко.
Вы будете посмотреть всякую муйню а ребята по осени посчитают и бабло и цыпочек