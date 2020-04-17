Политик назвал 6,5%-ную ипотеку «выстрелом по нескольким зайцам»

Российский общественный и политический деятель, писатель, публицист, блогер, лидер движения Патриоты Великого Отечества Николай Стариков считает прекрасной мерой решение главы государства ввести «антикризисную ипотеку» под 6,5% годовых.

В своем микроблоге в Твиттере вечером в четверг Стариков пишет:

«Прекрасная мера. Снижаем ставку, при этом жилье в кризис явно не подорожает.

Поддерживаем застройщиков. Поддерживаем семьи. Помогаем демографии.

Одним «выстрелом» поможем нескольким «зайцам».

Мы писали, 16 апреля Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в строительной отрасли поддержал идею запуска программы льготной ипотеки с процентной ставкой 6,5% годовых.

Глава государства отметил, в рамках программы можно будет взять ипотеку на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до 3 миллионов рублей в регионах и до 8 миллионов рублей – в Москве и Санкт-Петербурге.

По словам Путина, программа льготной ипотеки обойдется государству в сумму порядка 6 млрд рублей.

Прекрасная мера. Снижаем ставку, при этом жилье в кризис явно не подорожает. Поддерживаем застройщиков. Поддерживаем семьи. Помогаем демографии. Одним "выстрелом" поможем нескольким "зайцам". https://t.co/CfHDsYarlu — Николай Стариков (@nstarikov) April 16, 2020

Источник: https://nstarikov.ru/politik-nazval-6-5-nuju-ipoteku-vystrelom-po-neskolkim-zajcam-114802