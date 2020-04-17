Политик назвал 6,5%-ную ипотеку «выстрелом по нескольким зайцам»
Российский общественный и политический деятель, писатель, публицист, блогер, лидер движения Патриоты Великого Отечества Николай Стариков считает прекрасной мерой решение главы государства ввести «антикризисную ипотеку» под 6,5% годовых.
В своем микроблоге в Твиттере вечером в четверг Стариков пишет:
«Прекрасная мера. Снижаем ставку, при этом жилье в кризис явно не подорожает.
Поддерживаем застройщиков. Поддерживаем семьи. Помогаем демографии.
Одним «выстрелом» поможем нескольким «зайцам».
Мы писали, 16 апреля Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в строительной отрасли поддержал идею запуска программы льготной ипотеки с процентной ставкой 6,5% годовых.
Глава государства отметил, в рамках программы можно будет взять ипотеку на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до 3 миллионов рублей в регионах и до 8 миллионов рублей – в Москве и Санкт-Петербурге.
По словам Путина, программа льготной ипотеки обойдется государству в сумму порядка 6 млрд рублей.
Прекрасная мера. Снижаем ставку, при этом жилье в кризис явно не подорожает. Поддерживаем застройщиков. Поддерживаем семьи. Помогаем демографии. Одним "выстрелом" поможем нескольким "зайцам". https://t.co/CfHDsYarlu
— Николай Стариков (@nstarikov) April 16, 2020
Источник: https://nstarikov.ru/politik-nazval-6-5-nuju-ipoteku-vystrelom-po-neskolkim-zajcam-114802
Это кто политик?
Стариков?
ха-ха ))
Тогда он и математик и кибернетик и геоинженер ))
В Японии всвязи с коронавирусом каждому дали по 1 тыщ долларов.
Моя жена заплакала, а я начал жевать сухую мацу и биться головой в стену.
В Японии раздали и МАЛО а в Беларусии надо ЗАБРАТЬ.
Япония выпускает МЕГАТОННЫ качественных товаров и беларусы ими пользуются. И авто и многим другим.
А чем беларусским пользуются японцы?
Япония НУЖНА а Беларусь ЗАЧЕМ?
вам бы позаниматься перевозками по автотранспорту или по пароходам..Очень много чего удивительного обнаружите.
а при садюге Сталине была ипотека под 1процент..вот какой не хороший этот Сталин.Садист.почти террорист мучил и истязал
ВРЁШЬ.
При Сталине не было ипотеки 1%.
Пойди утопись от стыда
Пандемия показала, что Москва самый заразный город! Сомневаюсь, что люди будут покупать квартиры в Москве.
Ну и слава богу)) может мой город станет свободнее, для москвичей появятся рабочие места, с нормальной оплатой, не демпингуемой заезжими искателями счастья, а
начнут развивать свои регионы.
Где родился, там и пригодился— народная мудрость…
Который день радуюсь, что злосчастный вирус, заставил наших оптимизаторов реанимировать убитую медицину, ей богу— гром не грянет, мужик не перекрестится)) Надеюсь, что этот урок, пойдёт на пользу некоторым «буйным головушкам, поймут, что нельзя сосредотачивать все средства в одном регионе и страна начнёт дышать не в режиме Чейн Стокса)))