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Политик назвал 6,5%-ную ипотеку «выстрелом по нескольким зайцам»

15:08. 17 апреля 2020 178 просмотров 8 коммент. Опубликовал:
Источник: sm-news.ru

Российский общественный и политический деятель, писатель, публицист, блогер, лидер движения Патриоты Великого Отечества Николай Стариков считает прекрасной мерой решение главы государства ввести «антикризисную ипотеку» под 6,5% годовых.

В своем микроблоге в Твиттере вечером в четверг Стариков пишет:

«Прекрасная мера. Снижаем ставку, при этом жилье в кризис явно не подорожает.

Поддерживаем застройщиков. Поддерживаем семьи. Помогаем демографии.

Одним «выстрелом» поможем нескольким «зайцам».

Мы писали, 16 апреля Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в строительной отрасли поддержал идею запуска программы льготной ипотеки с процентной ставкой 6,5% годовых.

Глава государства отметил, в рамках программы можно будет взять ипотеку на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до 3 миллионов рублей в регионах и до 8 миллионов рублей – в Москве и Санкт-Петербурге.

По словам Путина, программа льготной ипотеки обойдется государству в сумму порядка 6 млрд рублей.

Источник: https://nstarikov.ru/politik-nazval-6-5-nuju-ipoteku-vystrelom-po-neskolkim-zajcam-114802

Метки: чит.клуб

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8 Комментариев » Оставить комментарий


  • 15766 600
    Русофил 17 апреля 2020 в 16:29

    Это кто политик?
    Стариков?
    ха-ха ))
    Тогда он и математик и кибернетик и геоинженер ))

    Ответить
    1
  • 3845 2725
    чужой 17 апреля 2020 в 16:58

    В Японии всвязи с коронавирусом каждому дали по 1 тыщ долларов.
    Моя жена заплакала, а я начал жевать сухую мацу и биться головой в стену.

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    • 15766 600
      Русофилчужой 17 апреля 2020 в 17:14

      В Японии раздали и МАЛО а в Беларусии надо ЗАБРАТЬ.
      Япония выпускает МЕГАТОННЫ качественных товаров и беларусы ими пользуются. И авто и многим другим.
      А чем беларусским пользуются японцы?
      Япония НУЖНА а Беларусь ЗАЧЕМ?

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  • 341 125
    serjoza 17 апреля 2020 в 17:27

    а при садюге Сталине была ипотека под 1процент..вот какой не хороший этот Сталин.Садист.почти террорист мучил и истязал

    Ответить
    -1
  • 1950 1270
    ФЕДОР ЗИМИН 17 апреля 2020 в 17:31

    Пандемия показала, что Москва самый заразный город! Сомневаюсь, что люди будут покупать квартиры в Москве.

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    • 1701 1287
      МариКаФЕДОР ЗИМИН 17 апреля 2020 в 18:22

      Ну и слава богу)) может мой город станет свободнее, для москвичей появятся рабочие места, с нормальной оплатой, не демпингуемой заезжими искателями счастья, а
      начнут развивать свои регионы.
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