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О ситуации в стране без цензуры. Что мировая элита планирует для РФ. А. Фурсов. Ю. Козлов

21:14. 17 апреля 2020 177 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Историк Андрей Фурсов и писатель Юрий Козлов рассказывают о книге “Новый вор”. Почему это ключ к настоящему и будущему РФ. В каком тупике оказались хозяева истории и как они планируют из него выходить. Что отличает эпоху, в которую мы сейчас входим.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MbTXytoEFpI

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