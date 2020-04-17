Нет времени объяснять, блокируй! Google уничтожил тысячи репортажей ФАН

Компания Google уничтожила тысячи репортажей и докфильмов ФАН, в том числе все мои выпуски программы «По-стАриковски».

Аббас Джума, Специальный корреспондент Федерального агентства новостей:

В ночь на 17 апреля американская корпорация Google заблокировала аккаунт Федерального агентства новостей (ФАН) и связанный с ним аккаунт YouTube, уничтожив тысячи репортажей и документальных фильмов агентства. Google заявляет о неких «нарушениях правил Google», не указывая конкретных причин. О причинах блокировки ФАН рассуждает специальный корреспондент ФАН Аббас Джума.

Когда-то в XI веке, вдохновленные проповедями римского папы Урбана II европейцы двинулись на Восток освобождать Иерусалим от мусульман. То, что объявлялось «священной войной» добра со злом, на деле оказалось масштабным разбойным нападением озверевших от безнаказанности серийных убийц на Ближний Восток.

Сейчас с крестовыми походами принято сравнивать американские военные кампании в Афганистане, Ираке и Сирии. На мой взгляд, аналогия уместна и применительно к фанатичной борьбе США с Россией и Китаем. Борьбе, которая не останавливается даже во время пандемии коронавируса, от которой Штаты пострадали больше всех.

Global Look Press / Michael Nagle / Xinhua

Пока десятки тысяч американцев умирают от нехватки аппаратов ИВЛ и отсутствия надлежащей медпомощи, избранная ими власть спускает миллионы долларов на «войну с российской пропагандой и притеснением свободы слова». А также на торговые, дипломатические и политические войны с Китаем.

Так, на днях США выделили 7,5 миллиона долларов Грузии на информационный отпор Москве. Я уже не говорю о постоянных чистках неугодных в Facebook и Twitter.

Получается, как и тысячу лет назад, безумцы, одержимые благой целью, совершают все то, против чего изначально выступали.

Федеральное агентство новостей

Крестовый поход против свободы слова

Цензура в Google — это вообще отдельная история. Сначала там заблокировали аккаунт НТВ с видео первого обращения президента Владимира Путина по ситуации с коронавирусом. Потом прошлись по аккаунтам RT и других российских СМИ.

А 17 апреля Google забанил аккаунт Федерального агентства новостей (ФАН) и связанный с ним канал в YouTube. Охранители правды и свободы слова за одну ночь уничтожили тысячи репортажей и документальных фильмов. В том числе и мои работы. Разумеется, причины блокировки они не назвали. Написали лишь о неких «нарушениях правил» — каких именно, не указано.

facebook.com / Аббас Джума

И не может быть указано, так как никаких нарушений правил Google, международного или российского законодательства редакция ФАН не допускала. Все удаленные видео — это трансляции реальных событий, в центре которых находились я и мои коллеги. Разумеется, по некоторым событиям в Африке, Сирии, Ираке или Иране мы давали альтернативную оценку. Так уж получалось, что, выезжая на места, журналисты ФАН часто не обнаруживали всего того, о чем писали западные СМИ. О чем мы, собственно, и говорили, прилагая в качестве доказательств видео. Теперь этих видео нет. Ну а вы как хотели, надо же отстаивать свободу слова. Их слова…

Обложка: flickr.com / Robert Scoble

Источник: https://nstarikov.ru/net-vremeni-objasnjat-blokiruj-google-unichtozhil-tysjachi-reportazhej-fan-114809