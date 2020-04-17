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Не хотим “чисто ездить” будем “грязно ходить”

02:29. 17 апреля 2020 186 просмотров 4 коммент. Опубликовал:

И снова здравствуйте, уважаемые по читатели Яп.Вот такими словами из заголовка (в духе Козьмы Пруткова),хотелось бы изложить свои "мыслишки" , тем самым объяснив смысл влаживаемый мною в это выражение. Но не буду, разглагольствовать, надеюсь в комментариях обсудим. Хотя если кто внимательно читал мои коментарии, могли сразу понять о чем речь. Их всего два(коментария), на разные темы, привожу дословно. - Не кто не хочет добровольно отказыватся от роста потребления, тем более от его понижения, (вот вам и "чисто ездить" , вкратце) и второе, будущее за "низкопроизводительным сельским хозяйством" (а это "грязно ходить"вкратце). Да и хочу сразу пояснить (не дожидаясь коментариев) почему выбрал такой формат статьи. Обсуждая те, или иные посты, многие коментарии, по объёму и смысловой нагрузки, тянут на статьи, до которых (как я уже говорил) мне как "до луны пешком", поэтому я подумал почему-бы не оформить в виде выдержки, из своих коментариев, а более подробный смысл раскрыть в комментариях. Но и конечно с позволения Брахмана, чтоб обсудить, хотелось бы увидеть на главной.

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 7331 5723
    Айва 17 апреля 2020 в 11:14

    “Не хотим чисто мыслить, будем грязно писать.”

    Я не учитель русского языка, но, дерзая выступать со своими текстами на Главной странице сайта Ящик Пандоры, да, впрочем, как и любого другого сайта, прежде всего человек должен связно мыслить и четко и грамотно выражать свои мысли. Ваш текст требует серьёзной переработки в плане орфографических, пунктуационных и синтаксических ошибок.

    Кроме того, совершенно неясна основная мысль этого послания.

    Снисходительность доброго Брахмана не знает границ. Если он пропускает подобное на главную страницу своего сайта в качестве поста, который нужно комментировать, мог бы взять на себя труд хотя бы исправить элементарные ошибки.

    Виктор, Вы интересно мыслите, но учитесь ещё и грамотно выражать свои мысли,чтоб не позориться. Вас читают сотни людей и усваивают в процессе чтения нормы русского языка. Имейте ответственность за свою речь. Куда спешить? Перечитайте, проверьте, обратите внимание на красные подчёркивания. Взрослый же человек.

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    1
  • 652 540
    Александр 17 апреля 2020 в 12:13

    Добрыемысли у Вас, Виктор. Подожду комментариев:)

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