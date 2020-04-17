Не хотим “чисто ездить” будем “грязно ходить”
И снова здравствуйте, уважаемые по читатели Яп.Вот такими словами из заголовка (в духе Козьмы Пруткова),хотелось бы изложить свои "мыслишки" , тем самым объяснив смысл влаживаемый мною в это выражение. Но не буду, разглагольствовать, надеюсь в комментариях обсудим. Хотя если кто внимательно читал мои коментарии, могли сразу понять о чем речь. Их всего два(коментария), на разные темы, привожу дословно. - Не кто не хочет добровольно отказыватся от роста потребления, тем более от его понижения, (вот вам и "чисто ездить" , вкратце) и второе, будущее за "низкопроизводительным сельским хозяйством" (а это "грязно ходить"вкратце). Да и хочу сразу пояснить (не дожидаясь коментариев) почему выбрал такой формат статьи. Обсуждая те, или иные посты, многие коментарии, по объёму и смысловой нагрузки, тянут на статьи, до которых (как я уже говорил) мне как "до луны пешком", поэтому я подумал почему-бы не оформить в виде выдержки, из своих коментариев, а более подробный смысл раскрыть в комментариях. Но и конечно с позволения Брахмана, чтоб обсудить, хотелось бы увидеть на главной.
“Не хотим чисто мыслить, будем грязно писать.”
Я не учитель русского языка, но, дерзая выступать со своими текстами на Главной странице сайта Ящик Пандоры, да, впрочем, как и любого другого сайта, прежде всего человек должен связно мыслить и четко и грамотно выражать свои мысли. Ваш текст требует серьёзной переработки в плане орфографических, пунктуационных и синтаксических ошибок.
Кроме того, совершенно неясна основная мысль этого послания.
Снисходительность доброго Брахмана не знает границ. Если он пропускает подобное на главную страницу своего сайта в качестве поста, который нужно комментировать, мог бы взять на себя труд хотя бы исправить элементарные ошибки.
Виктор, Вы интересно мыслите, но учитесь ещё и грамотно выражать свои мысли,чтоб не позориться. Вас читают сотни людей и усваивают в процессе чтения нормы русского языка. Имейте ответственность за свою речь. Куда спешить? Перечитайте, проверьте, обратите внимание на красные подчёркивания. Взрослый же человек.
https://cs11.pikabu.ru/post_img/2018/05/05/7/og_og_1525519506233638598.jpg
Спасибо за замечания, да я согласен грамматика у меня оставляет желать лучшего, писал с телефона, по пути на работу с 5 до 6 утра, в том числе и поэтому мысль свою не стал раскрывать полностью, оставив на коментарии. А мысль проста. Природа матушка уже на предели, если не уменьшим потребление нам или нашим детям хана, а с помощью короновируса или чего другого,будем оздоравливатся, выбор не большой…
Добрыемысли у Вас, Виктор. Подожду комментариев:)