Не хотим “чисто ездить” будем “грязно ходить”

И снова здравствуйте, уважаемые по читатели Яп.Вот такими словами из заголовка (в духе Козьмы Пруткова),хотелось бы изложить свои "мыслишки" , тем самым объяснив смысл влаживаемый мною в это выражение. Но не буду, разглагольствовать, надеюсь в комментариях обсудим. Хотя если кто внимательно читал мои коментарии, могли сразу понять о чем речь. Их всего два(коментария), на разные темы, привожу дословно. - Не кто не хочет добровольно отказыватся от роста потребления, тем более от его понижения, (вот вам и "чисто ездить" , вкратце) и второе, будущее за "низкопроизводительным сельским хозяйством" (а это "грязно ходить"вкратце). Да и хочу сразу пояснить (не дожидаясь коментариев) почему выбрал такой формат статьи. Обсуждая те, или иные посты, многие коментарии, по объёму и смысловой нагрузки, тянут на статьи, до которых (как я уже говорил) мне как "до луны пешком", поэтому я подумал почему-бы не оформить в виде выдержки, из своих коментариев, а более подробный смысл раскрыть в комментариях. Но и конечно с позволения Брахмана, чтоб обсудить, хотелось бы увидеть на главной.