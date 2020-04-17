Моя версия-развития нашей цивилизации в будущем.
23:42. 17 апреля 2020 136 просмотров Нет комментариев Опубликовал: Михан
Скоро упадёт доллар и евро, валюта Китая поднимется. Россия от этого выиграет ряд преимуществ, в первую очередь санкции потеряют силу.
Многие полагают, что если сговор повсеместен, то это гарантия стабильности-это было так, но когда совершены неверные гарантии Западом перед Европой, когда вирус внёс новую волну рецессии, то не ждите стабильности.
Россия могла бы перенести часть производств и в первую очередь высокотехнологичных, таких как Боинг и Аиробус, но правительство намерено стимулировать только свои технологии, которые в мире не востребованы.
Если бы в России прислушивались к мнению общественности, то не было бы сегодняшней смуты и неверия в закон. Важно создавать площадки-где можно сформировать мнение большинства.
Вирус будет до тех пор пока границы открыты, надо дать возможность только товарам пересекать границы.
Многие аналитики утверждают, что экономика Китая более успешная, чем у России, но у России есть главное преимущество-она сама по себе и не зависит от Запада. Китай на первых порах выиграет, но после потерпит крах, уж слишком многое завязано на Запад в его регионе.
Эксперты часто доказывали, что тот кто производит, тот и должен формировать направление развития, но они слепы-в годы войны было произведено много техники, которая устарела. Так и сейчас Китай производит самолёты которые задумывались для других целей.
Самой большой глупостью Китая было желание дать кредит Западу, под гарантию покупки товара в Китае.
Успешным будет тот кто переведёт производство на рельсы инноваций, тот кто производит технику -должен понимать, что она быстро устаревает, гораздо выгодней опираться на технологии-это отрасль где многие достижения дополняют друг друга.
Можно производить гаджеты к смартфонам, к примеру замки на сумки и карманы..
В будущем страны Запада откажутся от помощи США и обрекая её на учесть прежней России-роль изгоя, а Россия займёт место США во власти на планете-это будет связано с тем, что в России развита атомная промышленность, а для Запада-это самое важное.
Россия должна и перенимать лоск Запада его красоту и обаяние, смешивая её со своими нравами и порядками.
В России можно сделать медицину основанную частично на технологиях западного Мира и при этом не утрачивая повсеместные гарантии населению России в помощи врачей.
Многие ждут когда жизнь наладится, а важно действовать самому.
Кто то мог увеличить своё состояние-дав денег бизнесмену, кто то мог сам заняться бизнесом. Самое востребованное в России-это переработка сырья, можно взаимодействовать с дачниками и огородниками-давая им нужное. Можно привозить саженцы культурных растений, ведь их множество и прививать к российским..
Тот кто набрал кредитов и ипотек-тот теперь раб системы, а вот свободные могут выждать момент и инвестировать в новое, допустим в России в будущем появится отрасль переработки леса топлека , из которого будут делать мебель на экспорт. Казалось бы всё просто, но это будет востребовано. Можно спекать песок в плиты для декора, ведь песок разный и узор будет интересный.
Если бы в России не было бы постоянной смуты в экономике, то население бы давно сформировало ряд предпочтений-кто то бы строил свои уникальные авто, кто то строил дома на островах рек Сибири.
Интересно создать, то что преобразит жизнь в новое русло, можно создавать одежду из новой ткани, можно производить обувь-сочетая новые ресурсы, к примеру из кевлара или фторопласта-сделав его мягким.
Кто то должен проинвестировать и создать площадку -где будут проходить голосования и принятия решений в электронном Мире.
Выборы-утратили доверие и нужность.
В России нужно создать отрасль в которой важно-красота и удобство за адекватную стоимость.
Наверное в будущем Индия начнёт производить электронику, заменив тем самым Китай и другие страны Азии.
Каждый должен дорожить своей свободой, а кто едет в регион из которого трудно вернуться-это село, уж лучше довольствовались пригородом или маленьким городом. Ведь это правильно было бы если люди с общими взглядами организовывали свои города, а не деревни в лесу.
В будущем инет станет бесплатным и даже за его пользования будут платить зрителю. Рекламировать можно будет только то, что доказало свою востребованность. Будут рекламировать курсы каменщиков, плотников, камнерезов, ювелиров, поэтов и рыбаков.
Тв станет обучать новым направлениям в промышленности, будут каналы мастеров по плетению лозы, вязанию, шитью, выкройке, мастеров по изготовлению особого пластика-экологичного из пепла сгоревших деревьев.
В будущем будут выводить сорта земли на которой -прежние растения преобразятся в размере и качестве. Если земля формирует слой ионов, то многое иначе, растения не болеют.