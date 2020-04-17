Моя версия-развития нашей цивилизации в будущем.

Скоро упадёт доллар и евро, валюта Китая поднимется. Россия от этого выиграет ряд преимуществ, в первую очередь санкции потеряют силу.

Многие полагают, что если сговор повсеместен, то это гарантия стабильности-это было так, но когда совершены неверные гарантии Западом перед Европой, когда вирус внёс новую волну рецессии, то не ждите стабильности.

Россия могла бы перенести часть производств и в первую очередь высокотехнологичных, таких как Боинг и Аиробус, но правительство намерено стимулировать только свои технологии, которые в мире не востребованы.

Если бы в России прислушивались к мнению общественности, то не было бы сегодняшней смуты и неверия в закон. Важно создавать площадки-где можно сформировать мнение большинства.

Вирус будет до тех пор пока границы открыты, надо дать возможность только товарам пересекать границы.

Многие аналитики утверждают, что экономика Китая более успешная, чем у России, но у России есть главное преимущество-она сама по себе и не зависит от Запада. Китай на первых порах выиграет, но после потерпит крах, уж слишком многое завязано на Запад в его регионе.

Эксперты часто доказывали, что тот кто производит, тот и должен формировать направление развития, но они слепы-в годы войны было произведено много техники, которая устарела. Так и сейчас Китай производит самолёты которые задумывались для других целей.

Самой большой глупостью Китая было желание дать кредит Западу, под гарантию покупки товара в Китае.

Успешным будет тот кто переведёт производство на рельсы инноваций, тот кто производит технику -должен понимать, что она быстро устаревает, гораздо выгодней опираться на технологии-это отрасль где многие достижения дополняют друг друга.

Можно производить гаджеты к смартфонам, к примеру замки на сумки и карманы..

В будущем страны Запада откажутся от помощи США и обрекая её на учесть прежней России-роль изгоя, а Россия займёт место США во власти на планете-это будет связано с тем, что в России развита атомная промышленность, а для Запада-это самое важное.

Россия должна и перенимать лоск Запада его красоту и обаяние, смешивая её со своими нравами и порядками.

В России можно сделать медицину основанную частично на технологиях западного Мира и при этом не утрачивая повсеместные гарантии населению России в помощи врачей.