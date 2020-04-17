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Куба. Счастье социализма

20:25. 17 апреля 2020 105 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4T0b72p2jTU

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 3845 2725
    чужой 17 апреля 2020 в 20:56

    Приятно посмотреть решение Брахмана опубликовать блевотину ХОХЛа.
    Снять можно что угодно и как угодно.
    Недавно и на Украине Донбасс был дотационным регионом.

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