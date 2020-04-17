Книжная лавка. Елена Андреева

Выпуск 13. Книжная лавка – программа о новинках литературы в дружественных издательствах.



Ведущая передачи – Елена Андреева



В этом выпуске вы узнаете о книгах, вышедших в издательствах: «5Рим», «Белые Альвы», «Концептуал», «Традиция», «Стигмарион».



Присоединяйтесь!

Ведь книга по-прежнему – наш лучший друг!



Быть ДОБРУ!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1L5SV7b3gvA