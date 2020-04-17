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Книжная лавка. Елена Андреева

18:34. 17 апреля 2020 94 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Выпуск 13. Книжная лавка – программа о новинках литературы в дружественных издательствах.

Ведущая передачи – Елена Андреева

В этом выпуске вы узнаете о книгах, вышедших в издательствах: «5Рим», «Белые Альвы», «Концептуал», «Традиция», «Стигмарион».

Присоединяйтесь!
Ведь книга по-прежнему – наш лучший друг!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1L5SV7b3gvA

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