Книжная лавка. Елена Андреева
Выпуск 13. Книжная лавка – программа о новинках литературы в дружественных издательствах.
Ведущая передачи – Елена Андреева
В этом выпуске вы узнаете о книгах, вышедших в издательствах: «5Рим», «Белые Альвы», «Концептуал», «Традиция», «Стигмарион».
Присоединяйтесь!
Ведь книга по-прежнему – наш лучший друг!
Быть ДОБРУ!
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.
#концептуал #традиция #стигмарион #книжная #лавка #писателей #книга #букшоп #новинки #издательства #елена #андреева #белые #альвы #5рим
#Книги #Новинки #Издательства #ЕленаАндреева #БелыеАльвы #Концептуал #Традиция #Стигмарион #5Рим #КнижнаяЛавкаПисателей #КнижнаяЛавкаКнига #Букшоп