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Душенов 264. Мир уже никогда не будет прежним

21:14. 17 апреля 2020 152 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Может ли пандемия к-вируса быть грандиозным экспериментом по переделу мира и каковы её военно-политические и военно-стратегические цели? Почему Россия прекратила производство самолётов штурмовой авиации? Почему США так возмущены очередным испытанием русской противоспутниковой ракеты «Нудоль»? Еженедельная информационно-аналитическая передача К. Ю. Дyшенова, посвященная обзору главных событий недели, новейшим технологиям и ответам на вопросы зрителей.

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#ДеньТВ #Душенов #авиация #Нудоль #ракеты

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=RacKlMYWCag

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