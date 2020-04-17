Душенов 264. Мир уже никогда не будет прежним
Может ли пандемия к-вируса быть грандиозным экспериментом по переделу мира и каковы её военно-политические и военно-стратегические цели? Почему Россия прекратила производство самолётов штурмовой авиации? Почему США так возмущены очередным испытанием русской противоспутниковой ракеты «Нудоль»? Еженедельная информационно-аналитическая передача К. Ю. Дyшенова, посвященная обзору главных событий недели, новейшим технологиям и ответам на вопросы зрителей.
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